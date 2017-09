به گزارش پردیس‌گیم، یکی از خبرنگاران سایت IGN‌ این تصویر را به اشتراک گذاشت که بازی‌های این‌ماه کاربران Gold شبکه‌ی Xbox Live را به نمایش می‌گذارد.

این تصویر در سایت‌های مثل Trustedreviews و فروم NeoGAF نیز قرار داده شده است. شایان ذکر است که قبلا نیز تصویریاین چنینی در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد که در آخر مشخص شد فیک بوده است. با این حال احتمال صحت داشتن این شایعه نیز همیشه وجود دارد و اگر این شایعه صحیح باشد این ماه برای کاربران طلایی بسیار مناسب خواهد بود.

به طور کلی همانطور که در تصویر مشخص است، مشترکین این سرویس روی Xbox One می‌توانند Middle-earth: Shadow of Mordor و Devil May Cry را تجربه کنند که هر دو عناوین بسیار مطرح و با کیفیت هستند. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ آیا این بازی‌ها به عنوان بازی‌های رایگان ماه آینده شبکه Xbox Live عناوین قابل قبولی هستند؟

منبع متن: pardisgame