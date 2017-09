بدون شک، بازی‌های ویدئویی تبدیل به یک فعالیت محبوب برای عده‌ی زیادی از افراد شده‌اند، به طوریکه نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها بازی می‌کنند. این بازی‌ها حتی می‌توانند برای عده‌ای، باعث ایجاد آرامش و سبکی شوند و در بعضی موارد حتی می‌توانند جان افراد را نیز نجات دهند. در این مورد می‌توان جاناتان دیویس از گروه متال Korn را مثال زد که می‌گوید بازی‌های ویدئویی در سال 2006 توانستند او را از یک خطر جانی برهانند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Game Rant، دیویس توضیح می‌دهد که در سال 2006، مصرف آنتی‌بیوتیک باعث بروز بیماری کمیابی در او به نام ITP ( پورپوای ناشناس کاهش پلاکت) میشود. او برای اینکه حواس خود را پرت کند به بازی‌های ویدئویی رو می آورد. او می‌گوید که فکر می‌کرده آن روز می‌میرد:

"بازی‌های ویدئویی برای من همیشه خاصیت درمانی داشته‌اند. آنها باعث می‌شوند که من اتفاقات دوروبرم را فراموش کنم و شاید این برای خیلی‌ها چیز خوشایندی نباشد اما برای من مفید بوده است. خودم را مشغول بازی کردن و ساختن آهنگ می‌کنم و هیچ وقت دست از این کار برنخواهم داشت."

وقتی صحبت از عناوین مورد علاقه‌ی دیویس می‌شود، خیلی‌ها گمان می‌کنند که ژانر مورد علاقه‌ی او ترسناک یا تیر اندازی اول شخص است و بازی‌هایی مثل Resident Evil یا Call of Duty را دوست دارد اما در واقع او بیشتر علاقه مند به عناوینی مانند Attack on Titans، Slime Rancher و Toy Story 3 است. در واقع هر زمانی که گروه Korn به تور می‌رود، به همراه داشتن یک Xbox One برای دیویس ضروری است، او به این صورت می‌تواند با فرزندانش که در خانه هستند هم به صورت آنلاین بازی کند.

با توجه به مطالبی که گفته شد، عجیب نیست که بازی‌های ویدئویی به منزله‌ی پناهگاهی برای موزیسین هایی همچون دیویس باشند، چون بازی کردن به آنها کمک می‌کند که در تورها بتوانند ذهن خود را ریلکس کنند و در لحظات پرتنش و در طی فرایند نوشتن آهنگ و ضبطش بتوانند آرامش داشته باشند. بازی‌های ویدئویی مدتها به عنوان وسیله‌ای برای سرگرمی شناخته می‌شدند، و حالا می‌توان توانایی سلامتی بخشیدن به افراد را هم به آنها اضافه کرد.

منبع متن: pardisgame