بازی Friday The 13th: The Game، یکی از عناوین موفق این روزهای صنعت بازی‌سازی‌ست که بازیکنان زیادی به آن علاقه نشان داده و از تجربه آن لذت می‌برند. با این وجود، عده‌ای به انتقاد از عدم وجود بخش تک نفره در این عنوان پرداختند که البته مدتی پس از آن، استودیوی گان مدیا (Gun Media)، توسعه‌دهنده این بازی، به صورت رسمی اعلام کرد که در حال توسعه بخش تک نفره‌ای برای Friday The 13th: The Game است که تا مدتی دیگر در دسترس دارندگان این بازی قرار خواهد گرفت.

با این حال، به تازگی استودیوی گان مدیا در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که بخش تک نفره Friday The 13th: The Game، هیچ داستان و یا کمپین داستانی نخواهد داشت و آن‌ها بیشتر تصمیم دارند تا روندی همانند چالش‌های بازی Hitman را بر روی این بخش پیاده کنند.

گرچه این حالت برای عده‌ای از بازیکنان خوشایند خواهد بود، اما فرصتی از دست رفته برای اقتباس از داستان سری فیلم‌هایی با همین نام است که بازی Friday The 13th: The Game از آن الهام گرفته شده است. باید دید که آیا در آینده تصمیم استودیوی گان مدیا در این باره تغییر خواهد کرد و شاهد بخش کمپین داستانی خواهیم بود یا خیر.

بازی Friday The 13th: The Game در حال حاضر برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. در راستای دیگر اخبار مرتبط با این بازی، اخیراً به‌روزرسانی تازه‌ای به همراه بسته الحاقی جدیدی تحت عنوان ۱۹۸۴ Spring Break برای آن منتشر شده است. همچنین، مدتی پیش، شاهد انتشار اطلاعاتی از محتویات و بسته‌های الحاقی آینده این بازی بودیم که از این نشانی می‌توانید به جزئیات بیشتری در این باره دست یابید.

منبع متن: gamefa