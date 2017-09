شما هم عنوان Middle-earth: Shadow of Mordor را به خاطر دارید؟ بازی‌ای که ساخت آن تقریبا سه سال طول کشید و در نهایت در سال ۲۰۱۴ برای پلتفرم‌های نسل هفتمی و هشتمی و همچنین رایانه‌های شخصی منتشر شد. عنوان خوش‌ساختی که همان ابتدا طرفداران زیادی برای خود جمع کرد. گیم پلی بازی که الهام گرفته […]

شما هم عنوان Middle-earth: Shadow of Mordor را به خاطر دارید؟ بازی‌ای که ساخت آن تقریبا سه سال طول کشید و در نهایت در سال ۲۰۱۴ برای پلتفرم‌های نسل هفتمی و هشتمی و همچنین رایانه‌های شخصی منتشر شد. عنوان خوش‌ساختی که همان ابتدا طرفداران زیادی برای خود جمع کرد. گیم پلی بازی که الهام گرفته شده از فرانچایز‌های Assassin’s Creed و Batman بود هم مهم‌ترین عامل جذب بازیکن می‌شد. در Middle-earth: Shadow of Mordor یک نکته خیلی واضح بود. اگر AC و Batman را از قبل بازی کرده بودید هیچ مشکلی در مبارزات نداشتید. حتی جو مبارزات هم به همان شکل بود. دور بازیکن را نیروهای انبوه دشمن پر کرده و هرچقدر می‌کشتید انگار تمامی نداشتند. البته مکانیزم‌های دیگری چون کنترل ذهن هم در بازی وجود داشتند که نوآوری‌ها خوبی محسوب می‌شدند. یک اکشن عالی به همراه دیگر ویژگی‌های بازی توانست از Shadow of Mordor یک بازی پرطرفدار بسازد. عنوانی که هم از سوی بازیکنان و هم از سوی منتقدان مورد تحسین قرار گرفت.

حالا انتظار می‌رود دنباله‌ی عنوان موفق Middle-earth: Shadow of Mordor که Middle-earth: Shadow of War نام دارد در کمتر از یک ماه دیگر برای PC، PS4 و Xbox One عرضه شود. قبل از معرفی رسمی Shadow of War سایت فروشگاه Target از این بازی رونمایی کرد و یک روز بعد Warner Bros به صورت رسمی آن‌را معرفی کرد. نکته‌ی جالب این‌جاست که این فروشگاه حتی کاور بازی را هم لو داد و مشخص کرد که Shadow of War دو نسخه خواهد داشت. نسخه‌ی عادی و نسخه‌ی طلایی. کاور نسخه‌ی طلایی بازی نه تنها رنگ بک‌گراندی متفاوت با نسخه‌ی معمولی دارد، بلکه بسته‌های الحاقی دیگری هم در نسخه‌ی Gold Edition حاضر هستند که طبیعتا اگر طرفدار واقعی Shadow of Mordor هستید، توصیه می‌شود نسخه‌ی Gold Edition بازی را تهیه کنید. البته در ابتدا قرار بود این بازی اوایل شهریور در دسترس کاربران قرار گیرد اما طبق عادت همیشگی بازی‌ها، Shadow of War هم تاخیر خورد و تاریخ انتشار فعلی آن، ۱۰ اکتبر مصادف با ۱۸ مهر است. همان ماه نه چندان محبوبی که معمولا هر ساله بازی‌های پرطرفداری در آن منتشر می‌شوند. Shadow of War به نظر آینده‌ی روشنی دارد. اما این‌که دقیقا این بازی چیست و چه ویژگی‌هایی را در خود دارد و اصلا داستانش چیست را در ادامه برایتان توضیح خواهیم داد.

در Shadow of Mordor با شخصیت Talion آشنا شدیم. یکی از کاپیتان‌ و رنجرهای حرفه‌ای ارتش Gondor بوده که در پادگانی در دروازه‌ی سیاه Mordor خدمت می‌کرد. در همان ابتدای بازی دیدیم که ارتش ارک‌های Sauron ارباب تاریکی‌ها، به این مقر حمله کرده و در نهایت تالیون، به همراه همسر و پسرش اسیر می‌شوند. همسر و پسر تالیون در مقابل چشمانش کشته شده و سپس فرمانده‌ی نیروهای مهاجم که Black Hand نامیده می‌شود، تالیون را قربانی می‌کند. قربانی شدن تالیون به منظور احضار فرمانده‌ای به نام Lord Celebrimbor انجام می‌شود اما Lord Celebrimbor به جای احضار شدن روی زمین با روح تالیون متحد می‌شود. در طول بازی هم اگر دقت کنید تالیون قدرت‌های ماورایی دارد. در واقع بگذارید مطلب را این‌گونه برایتان روشن کنم. تالیون نمرده و با روح کلبریمور به زندگی خود ادامه می‌دهد. پس تالیون زنده است و روح کلبریمور را را در کالبد خود دارد. تالیون تلاش‌های خود برای گرفتن انتقام خانواده‌اش را آغاز می‌کند. تالیون در Middle-earth: Shadow of Mordor افراد زیادی را در راه انتقام می‌کشد. در این مسیر، قدرت‌های ماورایی‌اش هم کمک زیادی به وی می‌کنند. بزرگترین انتقام تالیون از همان Black Hand بوده و این پایان کار تالیون در نسخه‌ی اول بازی است. روی هم رفته نسخه‌ی اول Middle-earth توانست با استفاده از عناصری که از ارباب حلقه‌ها گرفته خود را تبدیل به یک عنوان موفق کند. به طوری که دومین نسخه‌ی آن شاید یکی از مورد انتظارترین عناوین امسال هم باشد. داستان نسخه‌ی دوم نیز دقیقا دنباله‌ی نسخه‌ی قبلی خود خواهد بود. داستان Middle-earth: Shadow of War مستقل از Shadow of Mordor نیست و به عبارتی پایان Shadow of Mordor، آعاز Shadow of War است. Shadow of Mordor روایت داستانی خیلی خوبی نداشت و سازندگان دوست ندارند این اتفاق برای Shadow of War تکرار شود. این موضوعی است که به صورت غیر مستقیم سازندگان درباره‌اش صحبت کرده‌اند.

گیم پلی: گیم پلی Shadow Of War علاوه بر داشتن ویژگی‌های جدید نسبت به Shadow Of Mordor المان‌های نسخه قبل را نیز متعادل‌تر کرده است; مانند سیستم مبارزات و سیستم شناخته‌شده‌ی Nemesis . تغییرات بزرگ گیم‌پلی این نسخه بزرگتر شدن جهان بازی، وقوع درگیری‌ها در محیط های بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شدن بازی برای تسلط پیدا کردن بر دشمنان و پیروز شدن بر آن‌ها است. به گفته سازندگان بازی تمامی این تغییرات را می‌توان در یک کلمه خلاصه کرد: بزرگتر. تمرکز اصلی سازندگان بر بزرگ شدن هر چه بیشتر محیط و بیشترشدن تنوع دشمنان بازی بوده‌است.

Nemesis System که مهم‌ترین نوآوری نسخه قبلی بازی بود، این‌بار تغییرات عظیمی را به خود دیده است. این سیستم که از این به بعد با نام Nemesis Fortresses شناخته می‌شود، همچنان نقطه برجسته ی این سری است اما متفاوت‌تر از Shadow Of Mordor. این سیستم حالا فقط محدود به کاپیتان‌های قلعه‌های مختلف نیست، بلکه هر قلعه Level مختص به خود را دارد. قلعه‌ها طی نبردها و محاصرات بزرگ به وسیله شما و ارتش‌تان به تسخیر در می‌آید که البته برای این کار باید Overlord یا رئیس قلعه را بکشید. هر قلعه یک رئیس اصلی و چند فرمانده (Warchief) دارد; کشتن هر یک از آن‌ها ضعیف‌تر شدن و آسان شدن کار شما برای نسخیر قلعه را در پی خواهد داشت . نکته حائز اهمیت در این مراحل عدم توانایی تکرار آن‌هاست. در صورتی که در مراحل شکست بخورید هیچ چیز به قبل باز نمی‌گردد و به لطف سیستم Nemesis Fortresses قلعه ای که در تصرف آن شکست خورده‌اید قوی تر شده و کار شما سخت‌تر هم خواهد شد.

یکی دیگر از تغییرات گیم پلی بازی، تغییر درخت مهارت‌های بازی است که Skill ها و Wraith ability (قدرت های روحی) جدیدی به خود می‌بیند. در این نسخه نه تنها میتوانید با پیشرفت در طول بازی مهارت‌های مختلفی را آزاد کنید، بلکه خواهید توانست تغییراتی نیز در آن‌ها ایجاد کنید. به عنوان مثال مهارت‌هایی که به مهارت شکار شما ربط دارند را در نظر بگیرید; در صورتی که سبک بازی مخفی‌کارانه را انتخاب کنید خواهید توانست در Skill های مختلفی که برای آن آزاد می‌شوند به تناسب این سبک بازی تغییراتی بدهید. وسیع شدن حهان بازی باعث شده مهارت‌های حرکتی Tolion بیش از پیش قابل ارتقاء باشد. شاخه‌ی مربوط به این مهارت‌ها Eleven Agility نام دارد که با آزاد کردن آن میتوانید سریع‌تر از دیوارها بالا بروید و پرش کنید. قطعا Skill‌های حرکتی به همین مورد محدود نخواهند شد و مواردی مانند Double Jump هم با توجه به بزرگ شدن بسیار زیاد جهان بازی شاهد خواهیم‌بود.

SOW این‌بار در بخش آنلاین حالت Ranked Mode را اضافه کرده که جدیت بیشتری به این بخش می‌دهد. این مد حالت‌هایی مانند نبرد برای تسخیر قلعه بین بازیکنان، درگیری‌های دسته جمعی و مد Return Of Vendetta که در نسخه قبل هم وجود داشت را شامل می‌شود. علاوه بر آن Loot Box ‌هایی هم در بازی وجود خواهد داشت که به وسیله ی آن‌ها می‌توانید Tolion را به ابزار مختلف مجهز کنید. این جعبه‌ها هم به وسیله پول واقعی هم به وسیله واحد رایج بازی قابل خریداری بوده و طبق گفته سازندگان هیچ برتری برای خرید آن‌ها با پول واقعی نیست و خیال بازیکنان از این بابت راحت باشد.

یکی از نقاط قوت Shadow Of Mordor تنوع بی‌نظیر دشمنان آن بود که به نظر می‌رسد سازندگان از آن آگاه بوده و این بار پای خود را حتی فراتر هم گذاشته و تنوع بیشتری به ORC‌ها بخشیده‌اند. با توجه به سیستم Nemesis که در نسخه قبل هم وجود داشت، علاوه بر آن که دشمنان شما در طول گیم پلی تغییرات فراوانی را تا پایان بازی به خود می‌بینند، این‌بار دشمنان کاملا جدیدی هم برای بازی طراحی شده که به هیچ عنوان در این مورد احساس کمبود نکنید! یکی از این دشمنان جدید Olog-hai نام دارد که از دسته ترول‌های دورگه هستند از دشمنان جدیدی خواهند بود که در بازی وجود دارند. این موجودات را قبلا در فیلم‌های پیتر جکسون در حال نبرد با آراگورن دیده بودیم.آن‌ها ترول های بزرگی هستند که از هوشمندی بسیار زیادی برخوردار بوده و طبق گفته Monolith سربازان ماهری هستند که به طور اختصاصی برای جنگ طراحی شده اند. در Mordor آن‌ها وظیفه حفاظت از قلعه‌ها و Overlord ‌ها را بر عهده خواهند داشت. فرم جدیدی از Graug ها مانند Graug های یخی و اتشین، Drake ها که از دسته دراگون های آتش زا هستند که با پیشرفت در طول بازی می توانید آن‌ها را Mount کنید، Nazgul ها که در قامت باس فایت با شما مبارزه خواهند کرد و برای چیره شدن بر آن‌ها باید برای هر یک سبک مبارزه متفاوتی را اتخاذ کنید و در نهایت دشمن جدیدی به نام Shalob که پیش از این هرگز او را ندیده بودیم.

در این نسخه شما می‌توانید با استفاده از اپدیتی که سازندگان منتشر می کنند قوی ترین دشمنان خود در نسخه قبل را در بازی Import کنید و از آن‌ها در ارتش خود استفاده کنید. این Orc ها از وفادارترین سربازان شما خواهند بود.

در نهایت بد نیست بدانید انتشار ۲ بسته الحاقی برای بازی برنامه ریزی شده که به ترتیب Blade Of Gladriel و Desolation Of Mordor نام دارد که تاریخ انتشار آن‌ها مشخص نیست.

گرافیک: گرافیک بازی در نسخه قبل جزو نکات قوت بازی به حساب می آمد و در این نسخه هم از این قائده مستثنی نیست.کیفیت تکسچرها از نسخه قبل هم بهتر شده اند مخصوصا اگر با پلتفرم PC آن را تجربه کنید که مانند نسخه قبل گزینه‌های گرافیکی متعددی در دسترس شما خواهد بود. فریم ریت بازی طبق نمایش‌هایی که از آن مشاهده کردیم در نسخه کنسولی روی ۳۰ قفل شده است و به جز چند مورد اندک افت فریمی در آن‌ها دیده نشد.طراحی شخصیت‌ها مخصوصا tolion بسیار خوب کار شده است و حال و هوای lord of the rings را برای شما زنده می‌کند. البته از این نکته نباید غافل شد که با یک بازی با جهان بسیار بزرگ روبه‌رو هستیم و وجود باگ‌های گوناگون هم جزء جدا نشدنی این دست از بازی‌هاست. شاید SOW جزو بهترین عناوین نسل هشتم از لحاظ بصری نباشد اما با توجه به جهان فوق العاده بزرگ بازی از این حیث جزو عناوین خوب این نسل به شمار می اید.

صداگذاری و موسیقی: مسلما هر جا که نام Troy Baker در میان صداگذاران یک عنوان باشد، می توان بدون توجه به مسائل دیگر موفقیت آن را در این بخش تضمین کرد! کسی که در نقش Tolion بدون شک بار دیگر هنر خود را به رخ همگان خواهد کشید. طبق تریلر‌های منتشر شده با توجه به دنیای حماسی بازی صداگذاران هم کار سختی را برای ایفای نقش خود داشته اند که البته کاملا هم از پس آن برآمده اند. موسیقی بازی در نسخه قبل با وجود استفاده از ترک‌های مناسب و هیجان انگیز بعد از مدتی نسبتا تکراری می‌شد. امیدواریم در این نسخه این مشکل هم مانند مشکلات جزئی نسخه قبل برطرف شده باشد تا یک عنوان بی نقص را تجربه کنیم

نتیجه گیری: در روز‌هایی که عناوین منتشر شده گاها با آن چه که سازندگان قبل از انتشار به نمایش عمومی در می آورند فرسنگ‌ها تفاوت دارد، نمی توان تا روز انتشار بازی برای آن نظر قطعی داد؛ اما با شناختی که از Warner Bros داریم و اطلاعاتی که تا بدین جا ذکر شد، احتمالا باید خود را برای تجربه یکی از بهترین بازی های سال ۲۰۱۷ اماده کنیم.

منبع متن: gamefa