پس از اتمام عنوان Cold Steel III، حدود ۶۰٪ از داستان کلی سری Trails بیان شده است

جدیدترین شماره‌ها از مجلات فامیتسو و Dengeki PlayStation، به مناسبت عرضه نسخه ژاپنی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III در هفته جاری، مصاحبه‌ای با آقای توشیهیرو کوندو (Toshihiro Kondo) رییس و مدیرعامل شرکت فالکوم (Falcom)، داشته‌اند. در ادامه می‌توانید بخش‌های کلیدی این دو مصاحبه را مطالعه کنید. The Legend of Heroes: Trails […]

جدیدترین شماره‌ها از مجلات فامیتسو و Dengeki PlayStation، به مناسبت عرضه نسخه ژاپنی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III در هفته جاری، مصاحبه‌ای با آقای توشیهیرو کوندو (Toshihiro Kondo) رییس و مدیرعامل شرکت فالکوم (Falcom)، داشته‌اند.

در ادامه می‌توانید بخش‌های کلیدی این دو مصاحبه را مطالعه کنید.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III اولین عنوان شرکت فالکوم بوده که تماما برای پلی‌استیشن ۴ توسعه یافته است. این بازی بدون شک بزرگترین تلاش آقای کوندو در زمینه بازیسازی، در ۲۰ سال گذشته به حساب می‌آید.

در حالی که برنامه‌نویسی برای پلی‌استیشن ۴ بسیار آسان‌تر از پلی‌استیشن ۳ است، توسعه بازی برای این پلتفرم نیازمند آن بوده تا منابع و سرمایه بسیاری برای پروژه‌های آن در نظر گرفته شوند، تا عناوین ساخته شده از لحاظ گرافیکی به سطح بالاتری نسبت به عناوین پلی‌استیشن ۳ برسند.

(پیرامون شایعات منتشر شده در مورد عرضه دو نسخه ابتدایی Trails of Cold Steel برای پلی‌استیشن ۴) در حالی که آقای کوندو در این لحظه چیزی برای معرفی ندارند، ایشان درخواست‌های بسیاری از سراسر دنیا شنیده، و خودشان نیز دوست دارند این دو عنوان را بر روی پلی‌استیشن ۴ تجربه کنند. آقای کوندو می‌گویند که در این مورد لطفا منتظر گزارش‌های بعدی شرکت فالکوم باشید.

قرار است به هنگام عرضه نسخه ژاپنی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III، به‌روزرسانی ۱.۰۱ این عنوان نیز منتشر شود. در ادامه می‌توانید جزییات این به‌روزرسانی را مطالعه کنید.

بهبود شتاب و روند مبارزات

ایجاد تغییراتی جهت متعادل کردن مبارزه با باس‌ها در درجات سختی مختلف

ایجاد تغییرات قابل توجه‌ای در میزان دشواری مبارزات Divine Knight

بعضی تغییرات در کارایی گزینه‌های مبارزاتی Craft و Brave Order

بهبود و تغییر روند توسعه رویدادها

اضافه شدن بعضی بخش‌های جدید آموزشی و بهبود کلی این بخش

اضافه شدن نشانگری برای نمایش تعدادی از رویدادها

اصطلاح تعدادی غلط املایی و باگ

پس از به پایان رسیدن عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III، کمی بیش از ۶۰٪ از داستان کلی این مجموعه بیان شده است. در طول این بازی به واسطه صحبت کردن با شخصیت‌های مختلف و انجام ماموریت‌های فرعی، به بعضی عناصر داستانی نسخه‌های بعدی نیز اشاره خواهد شد.

داستان سری Trails ادامه خواهد یافت. به نظر آقای کوندو، ایشان به زودی می‌توانند اطلاعات بیشتری در مورد آینده این سری، با هواداران به اشتراک بگذارند.

عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III، قرار است دو روز دیگر در تاریخ ۲۸ سپتامبر (۶ مهر)، در کشور ژاپن و به صورت انحصاری بر روی پلتفرم پلی‌استیشن ۴، منتشر شود.

منبع متن: gamefa