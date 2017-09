تماشا کنید: پوستر جدید The Last of Us به همراه تم رسمی بازی برای PS4

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Wccftech، استدیو Naughty Dog پوستر جدیدی از The Last of Us 2 را منتشر کرده است و اعلام کرده که یک تم متحرک PS4 هم بر اساس تریلر بازی عرضه خواهد‌ شد. اسکات لو، مدیر ارتباطات Naughty Dog، این خبر را در بلاگ رسمی PS و بلاگ Naughty Dog منتشر کرد. این پوستر به طور محدود به فروش می‌رود. در اطلاعیه آمده است:

"بعد از پوستر سال قبل، بازهم با کوین تانگ و ماندو یک تیم تشکیل دادیم تا یک پوستر جدید دیگر از روی Last of Us بسازیم. برای اینکه مطمئن شویم همه فرصت خریدش را دارند، ماندو برای انتشارش زمان بندی محدودی تعیین کرده‌ است. این فرصت از 10 صبح امروز تا 10 صبح جمعه 29 سپتامبر ادامه دارد، و همه می‌توانند از طریق سایت MondoTess یکی بخرند بدون اینکه ترس از تمام شدنش داشته‌ باشند، اما بعد از این دوره، دیگر تمام می‌شود. پس از دستش ندهید!"

پوستر را می‌توانید در قسمت بالا ببینید و همینطور چند عکس از تم متحرک بازی برای PS4 در قسمت پایین:

تم متحرک جدید شامل صدای محیط بازی، صداهای خاص برای کلیدها و افکتهای متحرک می‌شود. در PlayStation Store منتظرش باشید! لازم بذکر است که The Last of Us 2 به طور انحصاری برای PS4 عرضه خواهد شد و حوادثش مربوط به چند سال پیش از رویدادهای نسخه اول است. شما می‌توانید مقاله‌ای در مورد تئوری‌های داستانی نسخه اول را در اینجا مطالعه نمایید.

در آخر شما می‌توانید پوستر مشابه دیگری که سال گذشته معرفی شده بود را تماشا کنید:

منبع متن: pardisgame