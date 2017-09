مشین گیمز (MachineGames)، توسعه‌دهنده‌ی Wolfenstein II: The New Colossus، نرخ فریم آن برروی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان را به مشخص نموده است. Arcade Berg، طراح ارشد Wolfenstein 2، طی گفت و گو با وب‌سایت WCCFTECH تایید نموده که قرار است این عنوان با نرخ فریم ۶۰ روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان به […]

مشین گیمز (MachineGames)، توسعه‌دهنده‌ی Wolfenstein II: The New Colossus، نرخ فریم آن برروی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان را به مشخص نموده است.



Arcade Berg، طراح ارشد Wolfenstein 2، طی گفت و گو با وب‌سایت WCCFTECH تایید نموده که قرار است این عنوان با نرخ فریم ۶۰ روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان به اجرا درآید، البته طبعاً احتمال افت فریم وجود دارد.

Wolfenstein II: The New Colossus، دنباله‌ی نسخه‌ی The New Order، بی‌شک یکی از مورد انتظارترین‌های امسال است که قصد دارد به دور از رسم بازی‌های تیراندازی امروزی، بدون تجربه‌ی چندنفره، تجربه‌ی تک‌نفره‌ و داستانی جالب و هیجان‌انگیزی را به ارمغان بیاورد. چیزی که این عنوان را از سایرین متمایز می‌کند، گیم‌پلی سرعتی و هیجانی و فضا و حال و هوای بی‌نظیر آن بوده که همواره مورد توجه قرار گرفته است.

Wolfenstein II: The New Colossus در ۲۷ اکتبر مصادف با ۵ آبان برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن و ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردد. همچنین ناشر این عنوان یعنی بتسدا، برنامه دارد که در اوایل سال آینده آن را برروی نینتندو سوئیچ نیز به انتشار برساند. از اینجا می‌توانید جدیدترین نمایش بازی که به مدت ۳۰ دقیقه است را تماشا کنید و جزئیات بیشتری را از آن به دست آورید.

منبع متن: gamefa