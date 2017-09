با تخفیفات این هفته شبکه PSN همراه باشید

با سلام خدمت شما دوستان پردیسی. بار دیگر با تخفیفات شبکه PSN در خدمت شما عزیزان هستیم. معمولا ما گیمرها به ندرت شاهد ارائه تخفیفاتی ویژه و همه‌پسند از جانب شرکت Sony هستیم. اما این بار قضیه کمی فرق کرده و این تخفیفات طیف گسترده‌ای از گیمر‌ها را پوشش می‌دهد چرا که عناوینی همچون The Last of Us، Persona 5، Final Fantasy XII The Zodiac Age و سری محبوب Call of Duty در این دسته قرار دارند. پس به شما پیشنهاد می‌کنیم که حتما نگاهی به عناوین تخفیف خورده این هفته داشته باشید. در ادامه با لیست عناوین تخفیف خورده همراه باشید و با مراجعه به این لینک می‌توانید از تخفیفات مربوط به باندل‌ها نیز باخبر شوید.

Call of Duty Sale

TLOU Remastered Outbreak Sale

PlayStaion Plus Especials

منبع متن: pardisgame