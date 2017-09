به تازگی پیش‌نمایش‌های جدیدی در رابطه با تجربه‌ی سایت‌های معتبر از عنوان Wolfenstein II: The New Colossus منتشر شده است و به نظر می‌رسد این عنوان با دمویی یک ساعته از بازی، توانسته نظر بسیاری از نویسندگان و منتقدان صنعت بازی را به خود جلب کند و آن را به یکی از موردانتظارترین بازی‌های سال تبدیل کند.

در همین هیاهوی انتشار تجربیات و نظرات سایت‌های مختلف، سایت Wccftech مصاحبه‌ای جذاب را با "ارکید برگ" (Arcade Berg) طراح ارشد استدیوی MachineGames ترتیب داده است که در آن از موتور بازی‌سازیِ استفاده شده، مدت زمان بازی و همینطور مسائل تکنیکی بازی، صحبت شده است و شما خوانندگان عزیر پردیس‌گیم می‌توانید در زیر آن را مطالعه نمایید:

عنوان Wolfenstein: The New Order برای لحن داستانی متنوع و وسیع خود شناخته و تحسین می‌شود. آیا ما می‌توانیم همین رویکرد را در New Colossus انتظار داشته باشیم یا در این رابطه تفاوت‌های بسیاری در این نسخه وجود دارد؟

بله. ما در دو نسخه‌ی گذشته کارمان را درست انجام دادیم. من نمی‌خواهم تمام اعتبار آن را به خودم نسبت دهم، اما نویسندگان ما فوق‌العاده عمل کردند و مردم قدر آن را می‌دانند. طبق بازخوردهایی که از The New Order و همینطور The Old Blood داشتیم، ما حالا کاملا می‌دانیم که Wolfenstein باید چه راهی را پیش بگیرد و همینطور می‌دانیم که طرفداران و مردمی که آن را تجربه می‌کنند، از چه چیزی استقبال می‌کنند و چه چیزی می‌خواهند. بنابراین ما حتما این راه را ادامه می‌دهیم. همان لحن همیشگی را در این نسخه نیز داریم که این داستانی تاریک است و BJ که شخصیت اصلی بازی است، زندگی سختی را می‌گذراند. اما همینطور لحن شوخ را نیز داریم که از آن برای عوض کردن جو سنگین بازی استفاده می‌کنیم. زیرا ما دوست نداریم، وقتی طرفداران این عنوان را تجربه می‌کنند، همیشه غمگین باشند.

این کمی مثل کمدی سیاه است، درسته؟

دقیقا. ما این رویکرد را در بازی ادامه می‌دهیم. بعضی مواقع حتی فکر می‌کنم که کمدی و شوخی‌های این نسخه بهتر است. چیزی که عوض شده، این است که عناوین گذشته در اروپا اتفاق افتاده است و در این نسخه ما Wolfenstein را به آمریکا می‌بریم و این چیزی است که من خیلی دوست دارم. منظورم این است که من خودم اهل سوئد و اروپا هستم اما چیزی که من دوست دارم ببینم، آن تصویری از دهه‌ی 50 و 60 آمریکا است که همه‌ی ما بصورت مشترک آن را به یاد داریم. و ما همیشه از خود می‌پرسیم "اگر قضیه اینطوری بود، چه می‌شد؟" اگر نازی‌ها جنگ را می‌بردند، اگر آنها آمریکا را تصاحب می‌کردند و چگونه نازی‌ها چیزهایی که از قبل می‌دانیم را به تصویر می‌کشیدند. به نظر من این بسیار زمینه‌ای سرگرم‌کننده است. به نظر من این همان تفاوت اصلی است بین این نسخه و نسخه‌های گذشته است که ما این فیلتر و لنز را انتخاب کرده‌ایم و بر روی فرهنگ آمریکایی که می‌شناسیم، اضافه می‌کنیم.

معمولا در هر داستانی، صرف نظر از رسانه مربوطه (کتاب، بازی، فیلم، سریال) وقتی اجازه داده می‌شود که با شخصیت منفی داستان همدردی کنیم، امتیازی مثبت به شمار می‌آید. از آنجایی که دشمنان شما در بازی Naziها هستند، به نظرتان این قضیه کار شما را در نویسندگی سخت‌تر می‌کند؟

این قضیه مثل دادوستد می‌باشد. چیزی که ما بصورت رایگان در اختیار داریم، این است که کشتن Naziها تقریبا برای هیچکسی، ناراحت‌کننده نیست. ما این امتیاز را داریم و نیازی نیست که به مخاطبمان بگوییم که چرا شما باید این دشمنان را بکشید. شما با یک ایده می‌جنگید. در این شرایط خیلی ساده است که به مخاطب انگیزه بدهیم اما با این حال چیزی که ما انجام دادیم، این است که شخصیت‌هایی پرداخته شده را در سمت Naziها توسعه داده‌ایم. اگر بازیهای قبلی را تجربه کرده باشید، در آنها نیز شخصیت‌ها منفی و پرداخته شده‌ای داشتیم. شخصیت Irene Engel بازگشته است، او عصبانی‌تر از همیشه است. شما این شخصیت‌های تخیلی را در سمت Naziها دارید که می‌توانید آنها را شکار کنید. حتی با اینکه BJ زخمی و از پای افتاده است و اتفاقات خشونت‌بار بسیاری را گذرانده است، اما او هنوز هم در داستانِ ما شکارچی است. من فکر می‌کنم ما توانسته‌ایم که به شیطانِ نازی‌ها چهره‌ و هویت بدهیم.

آیا شما انتظار دارید که بازی طولانی‌تر از نسخه‌های گذشته باشد؟

این سوالی بسیار سخت است. حقیقتا من نمی‌توانم یک عدد را به شما بگویم. این بار ما فرمولی متفاوت داریم. می‌توانیم بگوییم نسخه‌ی گذشته تقریبا خطی بود و 2 بازه زمانی را شامل می‌شد و یک انتخاب بزرگ در آن وجود داشت. در این نسخه‌ هم این‌ها را داریم یعنی اگر می‌خواهید که بخش‌های اصلی را تجربه کنید، سفری هیجان‌انگیز انتظار شما را می‌کشد. اما در این نسخه همه چیز بازتر است. شما می‌توانید مناطق مختلف را در بازه‌های زمانی متفاوت، دوباره ملاقات کنید که در آنها خطرهای متفاوتی وجود خواهد داشت. در دمویی با نام Roswell که ما قبلا به رسانه‌ها نشان داده‌ایم، می‌توانید بدون هیچ درگیری خاصی در خیابان‌ها به راحتی قدم بزنید، به بحث‌ها گوش دهید و گشت‌وگذار کنید اما بعدا می‌توانید به همان منطقه سفر کنید و با نیروهای دشمن روبه‌رو شوید. از اینگونه مسائل در بازی به وفور یافت می‌شود. اما اینها اختیاری هستند. ما مراحل اختیاری در بازی گنجانده‌ایم. در واقع این بستگی دارد که چقدر می‌خواهید گشت و گذار کنید. آیتم‌های بسیاری برای پیدا کردن وجود دارد، همینطور می‌توانید با پیدا کردن آیتم‌های خواندنی از جزئیات داستانی بیشتری آگاه شوید. اگر شما از کسانی هستید که دوست دارند کلکسیون داشته باشند، مطمئن باشید می‌توانید چیزهای زیادی را در بازی پیدا کنید. اگر بخواهید ساعت‌های بازی را بشمرید، تجربه‌ای پرمحتوا انتظار اینگونه افراد را می‌کشد. این یک بازی بزرگ است!

در مقایسه با The New Order، آیا Wolfenstein II محیط‌های بزرگتری را شامل می‌شود و همینطور انگیزه‌هایی برای گشت‌وگذار در آنها وجود دارد؟

بله. حتی مراحلی که به مبارزات اختصاص دارند نیز بزرگتر از همیشه هستند زیرا ما می‌خواهیم، فضای لازم را برای رویکردهای متفاوت بازیکنان در گیم‌پلی، فراهم کنیم.

موتور بازیسازی id Tech 6 چگونه به استدیوی MachineGames قدرت داده است تا ادامه‌ای بهتر را برای این سری توسعه دهد؟

اگر صادقانه بگویم، شما از قبل خودتان دیده‌اید که این موتور چگونه عمل کرده است. بازی از لحاظ بصری فوق‌العاده به نظر می‌رسد و عالی اجرا می‌شود. بازی خیلی روان است و همکاران ما در MachineGames کاری بسیار عالی را انجام داده‌اند که به ما خیلی کمک کرده‌ است. ما می‌توانیم دشمنان بیشتری را در محیط داشته باشیم و محدودیت‌های بسیار کمتری را داریم. ما حالا می‌توانیم، از هر کاری، به مقدار و تعداد بیشتری در بازی پیاده‌سازی کنیم.

درسته. من به تازگی دوباره The New Order را تجربه کرده‌ام و به تفاوت‌های بزرگی بین دو موتور بازیسازی پی برده‌ام.

منم همینطور. من هر روز این نسخه را می‌بینم و به یاد میاورم که فقط چند ماه پیش فکر می‌کردم "این نسخه حیرت‌انگیز به نظر می‌رسد اما مطمئنم The New Order هم اینگونه بود"! بعد میروم سراغ Youtube و می‌گویم "نه!" در زمان خودش کیفیت بصری بازی عالی بود، برای همین است که فکر می‌کردم، شباهت بسیاری به هم داشته باشند.

آیا این بار نیز اجرای بازی بر روی کنسول ها را بر روی 60 فریم بر ثانیه هدف قرار داده‌اید؟

بله.

آیا از نظر گرافیکی تفاوت عمده‌ای بین نسخه‌ی high-end PC و کنسول‌ها وجود دارد؟

PC‌های قدرتمند جایگاه خود را دارند اما تجربه‌ی روی کنسول‌ها نیز بر روی حداکثرِ خود قرار دارد.

عنوان Wollfenstein II: The New Colossus در تاریخ 27 اکتبر (5 آبان) بر روی PC، PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد. نظر شما در مورد محتوای این مصاحبه‌ی جذاب چیست؟ آیا برای تجربه‌ی این نسخه هیجان‌زده هستید؟

منبع متن: pardisgame