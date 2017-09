محصولات جدیدی از برند The Last Of Us معرفی شد

به مناسبت سالگرد روز شیوع (Outbreak Day) محصولات جدیدی مرتبط با برند The Last Of Us معرفی شده است! پس از عرضه بازی The Last Of Us در سال ۲۰۱۳، طرفداران مدت‌هاست که منتظر توسعه قسمت دوم سری بوده‌اند و حالا باید مدتی را منتظر عرضه The Last of Us: Part II بمانند. حالا سونی […]

به مناسبت سالگرد روز شیوع (Outbreak Day) محصولات جدیدی مرتبط با برند The Last Of Us معرفی شده است!

پس از عرضه بازی The Last Of Us در سال ۲۰۱۳، طرفداران مدت‌هاست که منتظر توسعه قسمت دوم سری بوده‌اند و حالا باید مدتی را منتظر عرضه The Last of Us: Part II بمانند. حالا سونی برای هایپ کردن هرچه بیشتر طرفداران، اقدام به جشن گرفتن روز شیوع کرده است. قبل از هرچیز باید گفت که منظور از سالگرد شیوع، تاریخی است که در نسخه اول The Last Of Us بیماری شیوع پیدا کرد. حالا به مناسبت سالگرد این رخداد، سونی در PlayStation Blog محصولات جدیدی را از این برند معرفی کرده است. سونی چند سال است که این سالگرد را برگزار می‌کند و امسال، ۳ محصول جدید مرتبط با برند The Last Of Us معرفی کرده است. این سه محصول جدید بیشتر با محوریت قسمت دوم مجموعه هستند.

اولین محصول، یک پوستر جدید از The Last of Us: Part II است که شرکت موندو (Modo) آن را تهیه کرده و وظیفه طراحی آن هم بر دوش کوین تانگ (Kevin Tong) بوده است. توجه داشته باشید که این پوستر فقط تا دو روز دیگر یعنی جمعه همین هفته (برابر با ۲۹ سپتامبر یا همان ۷ مهر) قابل تهیه خواهد بود و پس از آن، نمی‌توانید آن را خریداری کنید. این پوستر ۵۰ دلار قیمت دارد.

محصول دوم یک تم متحرک از بازی The Last of Us: Part II برای پلی‌استیشن ۴ است. در این تم از تصاویر مربوط به همان محله در تریلر معرفی بازی استفاده شده و لوگوی فایرفلای (Firefly) هم در آن به چشم می‌خورد. در این تم موسیقی امبینت و آرامش بخشی از خود تریلر معرفی بازی، انیمیشن‌هایی جذاب و اصوات مربوط به فشردن دکمه‌ها نیز وجود دارد که به آن حال و هوای خاصی داده است. این تم قیمتی معادل ۲٫۹۹ دلار دارد. در کنار آن، تم مربوط به نسخه اول بازی نیز که متحرک است و پیش از این قیمتی ۲٫۹۹ دلاری داشت، به مدت محدودی (تا سوم اکتبر) به صورت رایگان در دسترس قرار دارد.

آخرین محصول هم یک تی شرت با لوگوی The Last of Us: Part II است که هم اکنون در پایگاه PlayStation Gear Store در دسترس قرار دارد. به جز آن، تمامی محصولات برند The Last of Usدر این پایگاه با تخفیف در دسترس قرار خواهند داشت. همچنین فروشگاه پلی‌استیشن (PlayStation Store) نیز تا دوشنبه هفته آینده بازی The Last of Us Remastered را با ۵۰ درصد تخفیف و با قیمت ۹٫۹۹ دلار، محتوای الحاقی Left Behind با ۵۰ درصد تخفیف و با قیمت ۴٫۹۹ دلار و برخی از آیتم‌های بخش چندنفره بازی نیز با تخفیفات ۵۰ درصدی، قابل خریداری هستند.

تصویری از ۳ محصول جدید و مرتبط با برند The Last Of Us :

منبع متن: gamefa