Need For Speed Payback؛ تلاشی برای بازگشت به دورانِ شکوه با الگوبرداری از Underground 2

عنوان Need For Speed Payback در آبان ماه امسال منتشر خواهد شد، آنهم در حالی که از آخرین حضور NFS در بازار حدود دو سال می‌گذرد. این عنوان سنت این سری بازی را حفظ کرده و باری دیگر داستان بازی در یک ساختار جهان‌باز روایت خواهد شد و چرخه پویای شب و روز نیز به این عنوان افزوده شده است. در ادامه اطلاعات بیشتری از این عنوان را که کارگردان استدیو Ghost Games در مصاحبه با Gamespot ارایه داده، برای شما تهیه کرده‌ایم. آقای "ویل هو" (Will Ho) در مورد تاثیرات جهان‌باز بودن بازی، موارد افزوده شده به گیم‌پلی و تعقیب و گریز با پلیس در این بازی اطلاعاتی را به اشتراک گذاشته است. در ادامه با پردیس‌گیم همراه باشید.

جهان‌باز بودن Need For Speed Payback می‌تواند شگفت‌انگیز باشد، البته اگر به‌خوبی طراحی و توسعه داده شده باشد، در غیر این‌صورت با جهان سرد و بی‌روحی مواجه خواهیم شد که فعالیت چندانی برای سرگرم شدن در آن وجود ندارد. عنوان Payback اولین عنوان از این سری بازی نیست که دارای طراحی جهان‌باز می‌باشد اما دلیل اصلی وجود چنین جهانی در این بازی، لذت‌بخش کردن تجربه آن و میخکوب کردن بازیکن برای ساعت‌های متوالی بوده است.

آقای هو در این رابطه گفت:

"من شدیداٌ اعتقاد دارم کسانی که به ماشین خود در بازی علاقه دارند، دوست دارند در تمام مدت بازی در اتومبیل خود حضور داشته باشند. جهان فانتزی این بازی به بازیکن امکان می‌دهد بدون در سر داشتن هدف خاصی به گشت‌وگذار بپردازند، بازیکنان دیگر را پیدا کنند، از مکان‌های زیبا دیدن کنند، عکس بگیرند و یا حتی تجربه خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

به عبارت دیگر، مسیر به پایان رساندن این بازی به اندازه پایان آن شگفت‌انگیز خواهد بود. اینکه چه تصمیم‌هایی بگیرید و تا چه میزان در دنیای بازی کنکاش کرده باشید، باعث خلق تجربه‌ای متحصربه فرد برای شما خواهد بود."

در طول مسابقات، همانند آنچه در عناوین مشابه شاهد هستیم، بازیکن برای "رعایت انصاف و راحتی بیشتر" باید مسیرهای خاصی را طی کند. البته طبق گفته کارگردان بازی، گاهی اوقات و در بخشی از مسیر مسابقه، می‌توانید مسیر را خودتان انتخاب کنید. نزدیک‌ترین نمونه این تجربه را می‌توان در عنوان Forza Horizon 3 مشاهده کرد. یه گفته آقای هو، داستان این بازی در شهری به‌نام Fortune Vally روایت می‌شود. در دنیای این بازی بیش از 400 فعالیت مختلف وجود خواهد داشت. وجود چنین مواردی موجب خواهد شد که جهان بازی بیش از پیش واقعی به‌نظر برسد. طبق گفته کارگردان بازی، امکان دارد که پس از انتشار، محتوای بیشتری برای Need For Speed Payback منتشر شود.





چرخه شب و روز، چیزی که در شب‌های بی‌پایان عنوان قبلی این سری جای خالی آن به شدت حس می‌شد، در این عنوان وجود دارد و تاثیر زیادی بر دنیای بازی خواهد داشت. آقای هو در این مورد گفت:

"من از همان ابتدای شروع این پروژه اعتقاد داشتم که باید یک چرخه 24 ساعته به این بازی اضافه کنیم. این درست است که جهان این بازی کاملا زیبا و متنوع است اما باید توجه داشته باشید که اکنون زمان شروع یک فعالیت نیز یک فاکتور بسیار مهم در به پایان رساندن آن است. برای مثال، زمان روز بهترین موقع برای گشت‌و‌گذار در Fortune Vally است اما اگر قصد دارید رکورد دوستتان را در بخش Drift بشکنید، بهتر است ساعات پایانی شب را انتخاب کنید چرا که در آن موقع با ترافیک کمتری مواجه خواهید شد."

داستان این بازی حول چند شخصیت خاص خواهد بود و آن گونه که از اطلاعات منتشر شده مشخص است، سبکی مشابه با داستان‌های سینمایی در مورد سرقت خواهد داشت. عنوان Payback تاکنون بارها با سری فیلم Fast & Furious مقایسه شده است. آقای هو دقیقا اعلام نکرد که آیا این سری فیلم، منبع الهام وی برای ساخت این عنوان بوده است یا خیر اما وی در این مورد گفت که "فیلم‌های اخیر و کلاسیک سبک اتومبیل‌رانی" برای وی الهام‌بخش بوده‌اند. در ادامه نیز گفت " این روزها مردم بدنبال فیلم‌هایی با صحنه‌های تعقیب و گریز ماشین‌ها هستند."

گذشته از شباهت این عنوان با فیلم‌های امروزی، آقای هو در همان ابتدا اعلام کرد که این عنوان قابل قیاس با عناوینی همچون Grand Theft Auto نیست. وی گفت: "به محض تمام شدن مسابقه و بازگشت آزادانه به خیابان‌های این عنوان، سریعا سعی می‌کنید تا این بازی را با سایر عناوین جهان‌باز مقایسه کنید. اما تفاوت در اینجاست که تمرکز ما روی اتومبیل‌رانی و تمام موارد مربوط به آن مانند شخصی‌سازی،خرید و ساختن بوده است و تا حد امکان سعی کرده‌ایم تا شما را از آنها دور نکنیم. همچنین شما در این بازی می‌توانید آزادانه در یک دنیای بسیار بزرگ به جستجو بپردازید. بودن در چنین دنیایی لذت بخش خواهد بود و البته ما سعی کرده‌ایم به شما نشان دهیم که یک بازی با محوریت مسابقه به چه‌صورت باید باشد. فکر می‌کنم عنوان Need For Speed Underground 2 اولین بازی در این سبک بازی بود که سبک قدیمی بازی‌های مسابقه‌ای را کنار زد. در ساخت عنوان Payback دنباله‌رو این عنوان بوده‌ایم."

تعقیب و گریز با پلیس نیز یکی از مهم‌ترین عناصری است که در این عنوان وجود دارد و البته از قسمت‌های قبلی این سری بازی به عاریت گرفته شده است. آقای هو در این مورد این نکته را افزود که تعقیب و گریز تنها برای یافتن یک راه فرار نبوده ولی وجود آن موجب فشار بیشتر به بازیکن در حین بازی خواهد بود.

" من نحوه تعقیب و گریز پلیس‌ها را در عنوان NFS Payback می‌پسندم و چیزی که در این مورد اهمیت دارد، سرعت و زمان است. هنگامی که شما در حال تماشای یک فیلم با صحنه‌های تعقیب و گریز هستید، دستگیر شدن و یا فرار کردن تنها چیزهایی نیست که اهمیت دارند، چرا که اغلب اوقات قهرمان داستان فرار می‌کند. اما چیزی که اهمیت دارد این است که آیا شخصیت اصلی می‌تواند ماموریت را در زمان مناسب به پایان برساند یا خیر. البته پلیس‌ها همچنان از دستگیر کردن شما خوشنود خواهد شد. اکنون تعقیب و گریز پلیس‌ها بیشتر در مورد فرار از دست پلیس‌های قهرمان و رسیدن به مقصد در زمان مناسب است. من فکر می‌کنم که وجود چنین حالتی در بازی، هیجان‌انگیز خواهد بود."

تریلر جدید بازی تحت عنوان Welcome to Fortune Valley





دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت FULL HD

عنوان Payback در حال حاضر اجازه ظاهر شدن در نقش پلیس را به بازیکن نمی‌دهد ، اما امکان دارد در آینده این حالت به بازی افزوده شود. آقای هو در این مورد گفت: "در حال حاضر تمرکز ما بر روی سه شخصیت اصلی بازی است. اما علاقه‌مندیم تا بدانیم که طرفداران این بازی دوست دارند چه محتوایی در آپدیت‌ها و عناوین بعدی وجود داشته باشد."

در پایان آقای هو هیچ اشاره‌ای به نحوه بهینه‌سازی و ارتقا این عنوان برای دو کنسول Xbox One X و PS4 Pro نکرد اما قرار است که شرکت EA بزودی اطلاعاتی در این مورد منتشر کند. عنوان Need For Speed Payback در تاریخ 19 آبان‌ماه برای هر سه پلتفرم PC، PS4 و Xbox One منتشر شود.

در آخر دیدگاه شما در مورد صحبت‌های آقای هو چیست؟ به نظر شما سری Need For Speed با نسخه Payback می‌تواند بار دیگر به دوران اوج و شکوه خود بازگردد و یک رقیب جدی برای مجموعه Forza Horizon شود؟

منبع متن: pardisgame