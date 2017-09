به گزارش پردیس‌گیم، دقایقی قبل تریلر جدیدی از بازی The Evil Within 2 منتشر شد. نام این تریلر "کشیشِ صالح، با خشم فراوان" است و در آن ما با شخصیتی به نام "تئودور" آشنا خواهیم شد که در بازی نقش یک کشیش مرموز را ایفا می‌کند. به گفته سازندگان بازی، از بین تمامی شخصیت‌های نسخه دوم احتمالا "تئودور" مرموزترین آن‌ها خواهد بود زیرا شما هیچ برداشت و اطلاعاتی از او ندارید و باید با کاوش و جستجو در مفاهیم بازی یه شخصیت او و رمز و رازش پی ببرید.

تئودور ادعای هدایت مردم را دارد و تمام جدل‌های جهان را صرفا بهانه‌ای برای کنترل مردم می‌داند. در ادامه از شما دعوت می‌کنیم این تریلر زیبا را تماشا کنید:

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت FULL HD

عنوان The Evil Within 2 در تاریخ 21 مهر برای پلتفرم‌های PS4، Xbox One و PC عرضه خواهد شد. در بخشی از پیش نمایش ویژه ما بر این بازی به قلم علیرضا رزمجویی آمده است:

"دختری که Sebastian سالها قبل در سن 5 سالگی و در یک آتش‌سوزی مرموز از دست داده بود، بر خلاف تصور او، هنوز زنده است و Sebastian باید برای نجات او هر کاری انجام بدهد. در نگاه اول ممکن است این سناریو بسیار کلیشه‌ای به نظر برسد اما نکته‌ی طلایی ماجرا دوباره به STEM مربوط می‌شود. ذهن Lily، دختر Sebastian، به عنوان هسته‌ی دنیای پیشرفته‌تر و جدید STEM که حالا با نام The Union شناخته می‌شود، مورد استفاده قرار داده شده. حالا درونمایه‌ی دنیایی که Sebastian برای نجات دخترش به آن قدم خواهد گذاشت، پر از تصورات، احساسات و خاطرات Lily خواهد بود و این می‌تواند اهرمی مفید برای پرداخت به شخصیت‌ها، آشنایی با گذشته‌ی مرموز آنها، تلفیق احساسات با ترس و همینطور ایجاد هدفی محرک و باارزش در طول بازی، باشد."

شما می‌توانید نسخه کامل این مقاله را در اینجا مطالعه کنید.

منبع متن: pardisgame