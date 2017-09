شایعه: بازی Grand Theft Auto V برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد

بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، شرکت راک‌استار گیمز (RockStar Games) پس از عرضه بازی L.A Noire بر روی نینتندو سوییچ، تصمیم دارد تا بازی موفق و محبوب Grand Theft Auto V را نیز برای این کنسول هیبریدی منتشر سازد. این اطلاعات از سوی فردی به نام Vern فاش شده است؛ همان کسی که خبر عرضه بازی […]

بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، شرکت راک‌استار گیمز (RockStar Games) پس از عرضه بازی L.A Noire بر روی نینتندو سوییچ، تصمیم دارد تا بازی موفق و محبوب Grand Theft Auto V را نیز برای این کنسول هیبریدی منتشر سازد. این اطلاعات از سوی فردی به نام Vern فاش شده است؛ همان کسی که خبر عرضه بازی L.A Noire را برای کنسول نینتندو سوییچ پیش از اعلام رسمی آن فاش کرد.

بازی L.A Noire به زودی برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد و به نظر می‌رسد که این تنها آغازی بر انتشار دیگر بازی‌های شرکت راک‌استار گیمز بر روی این کنسول ترکیبی موفق باشد.

بر اساس برخی گزارش‌ها، به زودی شاهد انتشار بازی Grand Theft Auto V بر روی کنسول نینتندو سوییچ خواهیم بود. فردی با انتشار نوشته‌ای در وب‌سایت «نئوگف» این شایعه را مطرح کرده است. اهمیت این شایعه از آن جهت است که منبع این خبر، پیشتر خبر از عرضه بازی L.A Noire برای نینتندو سوییچ داده بود که مدتی پیش شاهد تائید شدن آن بودیم.

Vern اظهار داشته است که راک‌استار گیمز تصمیم دارد تا بیش از پیش از کنسول جدید نینتندو پشتیبانی کند و تصمیم دارد تا این راه را با عرضه Grand Theft Auto V برای آن ادامه دهد؛ گرچه نباید عرضه نسخه جدید آن را بر روی این پلتفرم خلاقانه از یاد ببریم. در این لحظه، این خبر تنها یک حدس و گمان است و باید دید که علاقه‌مندان چه استقبالی از عرضه بازی L.A Noire بر روی کنسول نینتندو سوییچ می‌کنند.

در این چند وقت اخیر، شرکت‌های شخص ثالث زیادی از کنسول نینتندو سوییچ پشتیبانی و حمایت کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به بتسدا (Bethesda) اشاره کرد. شرکت یاد شده چندی پیش اعلام کرد که تصمیم دارد تا سه بازی DOOM، Wolfenstein: The New Colossus و The Elder Scrolls V: Skyrim را بر روی این کنسول عرضه کند. بنابراین پشتیبانی شرکت‌های مطرح دیگر صنعت بازی‌سازی از این سخت‌افزار، امری دور از انتظار نیست و تنها باید مدت زمان بیشتری به انتظار بنشینیم.

منبع متن: gamefa