بازیهای رایگان ماه اکتبر سرویس PS Plus اعلام شد

دقایقی پیش بازیهای رایگان ماه اکتبر برای کاربران سرویس PS Plus اعلام شد و به نظر می‌رسد شرکت سونی این ماه با دست پر به سوی مخاطبان خود آمده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Playstation Blog، پرچمدار بازیهای رایگان این ماه عنوان تحسین‌شده‌ی Metal Gear Solid: The Phantom Pain خواهد بود که سال 2015 عرضه شد و توانست جوایز بسیاری را دریافت کند و از هفته‌ی بعد کاربران PS Plus و دارندگان کنسول PS4 می‌توانند آنرا بصورت رایگان تجربه کنند.

عنوان بعدی با عناصر وحشت‌زای خود، شجاعت شما را امتحان خواهد کرد. Amnesia: Collection که سال گذشته عرضه شده است، دو عنوان پرطرفدار از سبک ترس با نام‌های Amnesia: The Dark Descent و Amnesia: A Machine for Pigs را برای شما به ارمغان می‌آورد. علاوه بر اینها عناوین دیگری نیز برای سه کنسول PS3، PS4 و PS Vita بصورت رایگان در دسترس خواهند بود که در زیر می‌توانید لیست کامل آنها را به همراه پلتفرم موردنظر، مشاهده نمایید:

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - PS4

Amnesia Collection - PS4

Monster Jam Battlegrounds - PS3

Hustle Kings - PS3

Hue - PS Vita and PS4

Sky Force Anniversary - PS Vita and PS4

طبق معمول همیشه، این عناوین در سه‌شنبه‌ی هفته‌ی بعد بصورت رایگان در دسترس کاربران PS Plus قرار خواهند گرفت. نظر شما چیست؟ آیا از بازیهای رایگان ماه اکتبر راضی هستید؟

