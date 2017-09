رفته رفته به ماه اکتبر نزدیک می‌شویم و سونی نیز لیست بازی‌های مجانی مشترکین پلی‌استیشن پلاس این ماه را اعلام کرده است که حضور Metal Gear Solid V: The Phantom Pain در این لیست می‌تواند خبر خوبی برای مشترکین پلی‌استیشن پلاس باشد. بازیکنان پلی‌استیشن ۴ می‌توانند در ماه اکتبر عنوان Amnesia Collection، که مجموعه بازی‌های […]

رفته رفته به ماه اکتبر نزدیک می‌شویم و سونی نیز لیست بازی‌های مجانی مشترکین پلی‌استیشن پلاس این ماه را اعلام کرده است که حضور Metal Gear Solid V: The Phantom Pain در این لیست می‌تواند خبر خوبی برای مشترکین پلی‌استیشن پلاس باشد.

بازیکنان پلی‌استیشن ۴ می‌توانند در ماه اکتبر عنوان Amnesia Collection، که مجموعه بازی‌های ترسناک Amnesia: The Dark Descent و A Machine for Pigs است، را در کنار Metal Gear Solid V: The Phantom Pain تجربه کنند. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ نیز Metal Gear Solid V: Ground Zeroes به صورت مجانی در اختیار مشترکین پلی‌استیشن پلاس قرار گرفت.

البته این تمام داستان نیست و به لطف قابلیت کراس بای، بازیکنان پلی‌استیشن ۴ می‌توانند دو عنوان پلی‌استیشن ویتا Hue و Sky Force Anniversary را نیز دریافت کنند که هم بر روی پلی‌استیشن ۴ و هم بر روی پلی‌استیشن ویتا قابل بازی است. حتی بازیکنان پلی‌استیشن ۳ نیز از قابلیت کراس بای بهره‌مند می‌شوند و Sky Force Anniversary را در کنار Hustle Kings و Monster Jam Battlegrounds دریافت می‌کنند.

تمام این بازی‌ها از سه‌شنبه، ۳ اکتبر (۱۱ مهر)، قابل دریافت می‌باشند. تا آن زمان کاربران پلی‌استیشن پلاس می‌توانند عناوین رایگان ماه سپتامبر را نیز دریافت کنند. بازی‌های رایگان ماه اکتبر تا ۷ نوامبر قابل دریافت می‌باشند. بازی That’s You و عنوان پلی‌استیشن وی‌آر RIGS: Mechanized Combat League نیز به ترتیب تا ۲۴ اکتبر و ۷ نوامبر در اختیار مشترکین پلی‌استیشن پلاس قرار دارند.

همچنین در ماه اکتبر، مشترکین پلی‌استیشن پلاس به بتای بسته Hand of the Gods، دنباله بازی Smite، نیز دسترسی خواهند داشت.

لیست بازی‌های رایگان پلی‌استیشن پلاس ماه اکتبر:

پلی‌استیشن ۴

Amnesia Collection

Hue (با قابلیت کراس بای)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Sky Force Anniversary (با قابلیت کراس بای)

پلی‌استیشن ۳

Hustle Kings

Monster Jam Battlegrounds

Sky Force Anniversary (با قابلیت کراس بای)

پلی‌استیشن ویتا

Hue

Sky Force Anniversary

منبع متن: gamefa