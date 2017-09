به گزارش پردیس‌گیم، دقایقی قبل شرکت Sony تیزر جدیدی از بازی God of War منتشر کرد. این تیزر در واقع آغاز بخش دوم از The Lost Pages Of Norse Myth محسوب می‌شود. بخش اول آن همانطور که می‌دانید، توسط طرفداران بازی رمزگشایی شده بود.

این تیزر ضمن نمایش چند آرت ورک فوق‌العاده، به ترسی کهن، که آتشش توسط خشم روشن مانده است اشاره می‌کند: حضور دراگر! یکی از افسانه‌های قدیمی نورث. از شما دعوت می‌کنیم این تیزر زیبا که با موسیقی فوق‌العاده حماسی همراه شده را تماشا کنید:

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت FULL HD

عنوان God of War در اوایل سال 2018 بصورت انحصاری برای PS4 منتشر می‌شود. در آخر دیدگاه شما در مورد این تیزر چیست؟

