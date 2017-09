او یک فرشته بود… | برترین عناوین کمپانی CAPCOM

در صنعت و هنر بازی های رایانه ای با تعداد بسیار زیاد شرکت ها و کمپانی های بزرگ و کوچک واستودیوهای مختلف، برخی سازندگان بوده و هستند که از همان اول، بازی عالی و شاهکار می ساخته اند و هنوز هم ترک عادت نکرده اند. برخی هم هستند که از همان ابتدا کوچک بوده اند […]

در صنعت و هنر بازی های رایانه ای با تعداد بسیار زیاد شرکت ها و کمپانی های بزرگ و کوچک واستودیوهای مختلف، برخی سازندگان بوده و هستند که از همان اول، بازی عالی و شاهکار می ساخته اند و هنوز هم ترک عادت نکرده اند. برخی هم هستند که از همان ابتدا کوچک بوده اند و هیچ گاه نه مشهور شده اند و نه بازی خیلی بزرگی ساخته اند. برخی روند پیشرفت داشته اند و از کوچکی به بزرگی رسیده اند اما دسته ای دیگر نیز هستند که سرنوشتی غمناک تر از بقیه دارند. سازندگانی که فقط عادت به شاهکار ساختن داشته اند و اکنون نه تنها شاهکار نمی سازند، بلکه دست روی هر یک از شاهکاری های قدیمی خود گذاشته اند نیز آن را خراب کرده اند. مثال بارز این سازندگان دو استودیوی ژاپنی هستند با نام های Capcom و Konami. نام هایی که سازندگان بی رقیب و فاتحان بلامنازع نسل ۵ و ۶ بودند و بنای بسیاری از برترین خاطرات ما را پایه ریزی کردند. اما اکنون کونامی با سایلنت هیل و متال گیر چه کرده است و کپکام چه بلایی بر سر کلی از فرنچایزهای قدیمی خود آورده و چه بازی هایی را فراموش کرده است. در این مطلب بحث در مورد کونامی (در قسمت بعد به کونامی خواهیم پرداخت) نیست، بلکه به کپکام تعلق دارد و شاهکارهایی که قبلا می ساخت و اکنون یادش رفته است چگونه می ساخت. کپکام. شرکتی است که به معنای واقعی از عرش به فرش رسید و بازی هایی داشت که هیچ شرکت دیگری حتی خواب ساختن چنین بازی هایی را نیز نمی دید، اما ضعیف و ضعیف تر شد و رقبا آن قدر قوی شدند که این کمپانی را فرسنگ ها پشت سر گذاشتند. این را بارها گفته ام که وقتی برای خرید بازی می رفتیم نه به اسم آن دقت می کردیم، نه عکس روی آن، بلکه فقط دنبال نوشته زردرنگی بودیم که کلمه CAPCOM را نمایش می داد تا بدون درنگ بازی را بخریم. می دانید یک سازنده باید چکار کرده باشد که بازیباز نه به اسم بازی کار داشته باشد نه عکس آن و نه هیچ اطلاعاتی از آن، بلکه فقط دنیال نام سازنده باشد. کپکام همین کار را کرده بود. کپکام چنین سازنده ای بود. در نسل ۵ و ۶ بازیبازانی که همسن و سال من بودند و برای خرید بازی می رفتند می دانستند که اگر روی یک بازی نوشته باشد CAPCOM کار تمام است و با یک شاهکار طرفند که باید بدون شک آن را بخرند. می دانید به این طریق چه بازی هایی می خریدیم؟ Resifent Evil ,Onimusha ,Dino Crisis ,Street Fighter ,Ōkami ,Devil May Cry ,Monster Hunter ,Bionic Commando ,Ghouls ‘n Ghosts ,Mega Ma و بسیاری عناوین دیگر که تازه هر کدام از این نام ها خودشان ۳ گانه بودند یا دو بازی از آن ها عرضه می شد با بالاترین کیفیت و یکی از دیگری بهتر. رزیدنت ایول ۱ و ۲ و ۳٫ دویل می کرای ۱ و ۲ و ۳٫ اونیموشا ۱ و ۲ و ۳٫ دابنو کرایسیس ۱ و ۲٫ استریت فایتر ۱ و ۲ و ۳٫ این عناوین پشت سر هم بر سر ما بازیبازاها می ریختند و معلوم است که با این بازی ها، تنها دیدن نام کپکام برایمان روی جلد بازی کافی بود. کپکام چیزی مثل راک استار و ناتی داگ زمان کنونی ولی ۱۰ برابر بهتر و قدرتمندتر بود.

هر بازی که این کمپانی می ساخت شاهکاری بود پشت سر شاهکارهای دیگر این استودیو که بدون فاصله در دنیا عرضه می شدند و این شرکت را به قدرت اول و بدون رقیب بازیسازی در دنیا تبدیل کرده بود که نظیر بازی هایش وجود نداشت. می دانید یکی از دلایلش چه بود؟ در آن کپکام کسانی بودند مانند استاد شینجی میکامی که رزیدنت ایول بسازد و داینوکرایسیس. کسانی مثل هیدکی کامیا بودند که دویل می کرای بسازند و اکامی. وقتی این اساتید و امثال آن ها با کمپانی و سران نالایق آن به مشکل خوردند و جدا شدند، کم کم روند افول کپکام نیز آغاز شد. در طول یک نسل یعنی نسل هفتم، کپکام که تقریبا تمامی بازیسازان قدرتمند و خلاق و در حقیقت مغرهای متفکرش را از دست داده بود کاری کرد که نه تنها خاطرات گذشته اش از یاد بسیاری برود بلکه تبدیل به استودیویی منفور نیز در نزد بسیاری از بازیبازان و طرفداران قدیمی گردد. سیاست های اشتباه و کاملا پول پرستانه این شرکت بدون هیچ توجهی به خواسته بازیبازها و طرفداران، کاری کرد که در یک نسل عنوانی مانند رزیدنت اویل را نابود کرد و به جایی رساند که دوباره این شرکت برود نسخه ۱ بازی را بازسازی کند (البته خوشبختانه در نسخه هفتم تا حدود خیلی زیادی به مسیر خوب سری اویل بازگشت اما با عنوانی کاملا ناآشنا و غریبه با شخصیت های محبوبمان). کاری کرد که دویل می کرای را کلا بدهند به یک استودیوی دیگر بسازد و از نو سری را ریبوت کند. کاری کرد که نام اونیموشا کلا فراموش شود. کاری کرد که اکنون خیلی ها اصلا نمی دانند داینوکرایسیس چه بوده است. کاری کرد که بایونیک کماندو تبدیل به یک بازی سطح پایین شود. کاری کرد که شاهکاری مثل اکامی فقط چون کم فروخته بود کلا فراموش شود و دیگر ساخته نشود. کاری کرد که نسخه اخیر استریت فایتر تقریبا به یکی از بدترین نسخه ها از نظر نوع عرضه و رضایت طرفداران تبدیل شود. اینها دسته گل هایی بود که طی یک نسل کپکام آن قدر سریع به آب داد که هر چه طی سال ها رشته بود سریعا پنبه شد و اعتبارش را از دست داد. می دانید کپکام می توانست چگونه باشد؟ کپکام اگر نابغه ای مانند میکامی را حفظ می کرد اکنون سری رزیدنت ایول عناوینی با کیفیت نسخه چهارم و اویل ویتین برای ما همراه داشت. اگر نابغه ای مثل کامیا را حفظ می کرد اکنون بایونتا برای کپکام بود و شاهکاری مثل اکامی ساخته می شد. این شرکت می توانست محبوب ترین کمپانی دنیا باشد همان طور که قبلا بود. هیچ شرکتی مانند این کپکام آی پی های غول پیکر در اختیار ندارد و البته هیچ بازیسازی هم مانند این شرکت نمی تواند این گونه در یک نسل این همه گند کاری با آن آی پی ها به راه بیاندازد. کپکام مسیر را بدجوری اشتباه رفت. امیدوارم که کپکام بتواند دوباره به رزوهای قدرتمند قدیم باز گردد. روزهایی که آن قدر شیرین و دوست داشتنی بودند که طعمش هنوز زیر زبان بازیبازاهای قدیمی باقی مانده است. به امید روزی که باز هم شاهد عناوین قدرتمندی از شرکت کپکام باشیم.

در این مطلب قصد داریم تا به ۱۱ عدد از برترین بازی های ساخته و منتشر شده توسط کمپانی Capcom در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. مهمترین و اساسی ترین نکته در مورد این مطلب آن است که توجه داشته باشید که در این مطلب بازی هایی قرار گرفته اند که وظیفه ساخت آن را نیز خود شرکت Capcom و زیرشاخه های آن بر عهده داشتند و در واقع سازنده و ناشر بازی خود این کمپانی بزرگ است نه فقط عناوینی که این شرکت غول پیکر نشر آن ها را برعهده داشته است. قاعدتا وقتی می گوییم برترین بازی های Capcom یعنی برترین بازی هایی که این شرکت برای ما به ارمغان آورده است نه بازی هایی که این شرکت به دست ما رسانده است! همچنین توجه داشته باشید که از هر فرنچایز سعی شده است تا بهترین نسخه آن از لحاظ موفقیت و متا و فروش و اقبال جهانی در این مطلب قرار بگیرد و شاهد دو بازی از یک فرنچایز مشترک نخواهید بود. همچنین دوستان توجه کنند که این مطلب در مورد “با ارزش ترین و مهم ترین و بهترین فرنچایزهای Capcom” نیست که بخواهید بگویید چرا فلان بازی اول نیست و …. بلکه این مطلب در مورد “۱۱ تک عنوان قدرتمند و برتر این شرکت فارغ از وضعیت فرنچایزشان” است که به این موضوع توجه داشته باشید. این سه نکته که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “۱۱ بازی برتر شرکت Capcom” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد.

همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی Street Fighter V را بیاورد و در صدر لیست برترین بازی تاریخ شرکت Capcom قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین عناوین شرکت Capcom، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر این کمپانی است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “۱۱ بازی برتر شرکت Capcom” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۱- Haunting Ground

سازنده: Capcom Production Studio 1

ناشر: Capcom

ژانر: Survival Horror

پلتفرم مقصد: PlayStation 2

سال انتشار: ۲۰۰۵

امتیاز متا: ۶۷/۱۰۰

یکی از ترسناک‌ ترین و شوک آورترین فرنچایزها در بین عناوین ژانر وحشت، سری Clock Tower بود که بازیبازان قدیمی تر خوب یادشان است هر نسخه از آن واقعا نفس گیمر را بند می‌ آورد. بازی زیبای Haunting Ground یکی از عناوین فرعی و اسپین‌ آف سری Clock Tower محسوب می‌ شود که بعد از انتشار توانست لااقل در بین بازیبازان و طرفداران بسیار مقبول واقع شود. این عنوان زیبا و استرس زا توسط استودیو Capcom Production Studio 1 در سبک وحشت بقا ساخته شد و در سال ۲۰۰۵ توسط کمپانی کپکام انحصارا برای پلتفرم افسانه ای PlayStation 2 منتشر گردید. Haunting Ground پس از انتشار نسبتا موفق عمل کرد و بازخوردهای تقریبا خوبی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود تا نهایتا امتیاز متای ۶۷ را کسب نماید و تبدیل به یکی از عناوین خوب شرکت کپکام شود. خیلی راحت باید بگویم هرگز و هرگز و هرگز گول متای این بازی را نخورید که چیزی در حد لردز او فالن، غلط است. Haunting Ground برای کسانی که آن را تجربه کرده اند قطعا امتیاز خیلی بالاتری دارد و جزو بازی هایی است که امتیاز متای آن هرگز حتی نزدیک به لذتی که از آن می برید هم نیست و بدون شک برای دوست داران عناوین کپکام و سبک وحشت بقا یک بازی کاملا موفق و به یادماندنی محسوب می گردد. Haunting Ground داستان فوق العاده زیبا و شخصیتی بسیار دوست داشتنی داشت و البته یک سگ باهوش و باوفا. شما کنترل دختری جوان و زیبا به نام Fionna Belli را بر عهده داشتید که پس از بیهوشی در یک تصادف ماشین، خود را در سیاهچال‌ های یک قصر می‌ یابد و بایستی از آن‌ جا فرار کند.

Haunting Ground یک نوع خاص و کاملا یونیک از یک بازی در ژانر وحشت بود و با دیگر عناوین روتین این سبک فرق می کرد. این بازی زیاد از محیط و اتمسفر بسیار تاریک یا خون و خشونت برای ایجاد حس ترس و نا امنی در بازیباز استفاده نمی‌ کرد. در عوض، این بازی لحظه‌ هایی از وحشت ناب و خالص و استرس محض را در قالب صحنه‌هایی که شما توسط ساکنان غیرعادی و عجیب و غریب قصر تعقیب می‌شوید، ایجاد می‌کرد. Fionna یک سگ نیز داشت که نامش Hewie بود و در بازی به وی کمک می‌کرد و می توانستید به وی دستوراتی بدهید. Fionna بایستی فرار می‌کرد و مخفی می‌شد تا از شر تعقیب‌کننده‌ها در امان بماند. هر چقدر که وی بیشتر می‌ترسید شما بیشتر کنترل او را از دست می دادید و فرار سخت‌تر می‌شد که این باعث می‌شد استرس بسیار زیادی به شما وارد شود. شاید این بازی به اندازه عناوین اصلی سری ترسناک نبود ولی حس غربت و استرس وحشتناکی که داشت آن را به عقیده بنده در صدر عناوین این فرنچایز قرار می‌ دهد و اگر آن را تجربه کرده باشید قطعا می‌ دانید که این عنوان تا چه حد با اعصاب بازیباز بازی می‌ کرد و از طرفی هم داستان و روایت آن به قدری فوق‌ العاده بود که نمی‌ توانستیم بازی را رها کنیم. Haunting Ground فارغ از امتیاز متای غلط انداز و واقعا نادرست آن، قطعا جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی کپکام ساخته شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Capcom” در جایگاه یازدهم قرار می گیرد.

۱۰ – Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

سازنده: Capcom, Backbone Entertainment, Capcom Production Studio 1

ناشر: Capcom

ژانر: Fighting

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, Arcade game, Xbox 360, PlayStation 2, Xbox, Dreamcast, PlayStation Portable, iOS

سال انتشار: ۲۰۰۰

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

کمپانی که فرنچایزی مانند استریت فایت را داشته باشد یعنی متخصص در ساخت بازی های مبارزه ای است و اگر بخواهد فرنچایزهای و سری عناوین دیگری هم در این ژانر خلق کند به راحتی از پس آن بر می آید. کپکام این کار را با همکاری کمپانی مارول که تعداد بیشماری شخصیت فوق محبوب دارد انجام داد و شخصیت های دوست داشتنی بازی های خود را با شخصیت ها و ابرقهرمانان و ضد قهرمانان کمپانی مارول ترکیب کرد تا فرنچایزی به نام Marvel vs. Capcom خلق شود که آن قدر شخصیت های پرتعداد برای قرار گرفتن در بازی داشت که هر بازییازی را شگفت زده می کرد، مخصوصا اگر شخصی عاشق و طرفدار بازی های کپکام بود و از سویی دیگر هم دوستدار کمیک ها و فیلم ها و ابرقهرمانان شرکت مارول. در واقع هر یک از این دو کمپانی به تنهایی کاملا توان ساپورت کردن یک بازی مبارزه ای را از لحاظ شخصیت ها داشتند و این که هر دو کنار هم قرار گرفته بودند یک برگ برنده بزرگ برای سری Marvel vs. Capcom به حساب می آمد و سبب شد تا طرفداران خیلی زیادی هم پیدا کرده و تبدیل به فرنچایزی شود که تا امروز ادامه دارد و همین تازگی نسخه جدید این سری با نام Marvel vs. Capcom: infinite نیز منتشر گردید. دانته و مگامن و لیان در برابر اسپایدرمن و دوستان مارولی اش!! جذاب است، نه؟ عنوان نخست این فرنچایز راه را آغاز کرد تا خیلی زود و در نسخه دوم به اوج قله موفقیت برسد.

عنوان دوم این سری تمامی نکات مثبت بازی اول را با کلی اضافات و المان های جدید و بالانسی بی نظیر در قدرت شخصیت ها و مبارزاتی بی نهایت جذاب تر ترکیب کرد تا یک شاهکار فایتینگ در تاریخ بازی های رایانه ای خلق شود. عنوان زیبای Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes توسط استودیوهای Capcom, Backbone Entertainment و Capcom Production Studio 1 در سبک Fighting ساخته شد و در سال ۲۰۰۰ و سپس در سال های بعد توسط کمپانی کپکام برای پلتفرم های PlayStation 3, Arcade game, Xbox 360, PlayStation 2, Xbox, Dreamcast, PlayStation Portable و iOS منتشر گردید. Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود تا نهایتا امتیاز متای بسیار عالی ۹۰ را کسب نماید و تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت کپکام شود. Marvel vs. Capcom 2 تا به امروز که چندین نسخه از این فرنچایز منتشر گردیده است هنوز به تنهایی و با قدرت بسیار زیاد، برترین بازی این سری محسوب می شود و نقطه اوج قرار گیری شخصیت های کپکام در برابر مارولی ها قلمداد می شود و هیچ گاه از خاطر بازیبازان قدیمی تر و دوست داران عناوین فایتینگ محو نخواهد شد. همه چیز در این بازی سر جای خود قرار داشت و از تعداد و تنوع شخصیت های هر دو شرکت گرفته تا مبارزات کاملا یونیک و فنون و مهارت های منحصر به فرد برای هر شخصیت، همه و همه در کنار هم زنجیره خلق یک شاهکار را شکل داده بودند. Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes علاوه بر برترین بودن در فرنچایز خود تا به امروز، بدون هیچ شکی جزو برترین بازی هایی نیز هست که تاکنون توسط کمپانی کپکام ساخته شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Capcom” در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۹ – Monster Hunter 4 Ultimate

سازنده: Capcom

ناشر: Capcom – Nintendo

ژانر: Action role-playing

پلتفرم مقصد: Nintendo 3DS

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۸۶/۱۰۰

باید بگویم انتخاب برترین بازی بین عناوین مختلف سری محبوب کپکام یعنی Monster Hunter که همواره بازی هایی فوق العاده را در طول سال ها داشته است کار بسیار سختی است اما با نگاه به بازخوردهای طرفداران و منتقدان و امتیاز متاز و همینطور تحقیق بیشتر در این زمینه و آگاهی از نظرات اغلب بازیبازان در دنیا و مشاهده دیگر ویدءوها و مطالب در زمینه برترین بازی های این سری به این نتیجه می رسیم که تقریبا تمامی آن ها در خصوص این موضوع که کدام نسخه در این سری می تواند به عنوان برترین بازی معرفی و انتخاب شود اتفاق نظر دارند و بازی Monster Hunter 4 Ultimate را لایق این جایگاه می دانند. عنوان Monster Hunter 4 Ultimate که قطعا می دانید یک بازی اکشن نقش آفرینی است، به مانند همیشه توسط کپکام ساخته شد و به وسیله خود این شرکت و نینتندو در سال ۲۰۱۴ برای کنسول دستی محبوب Nintendo 3DS منتشر گردید که واقعا هم با بازخوردهای فوق العاده ای چه از سوی منتقدان و چه طرفداران روبرو شد و نهایتا از مجموع نقدها و نمرات خود موفق گردید تا امتیاز متای عالی ۸۶ را کسب نموده و نام خود را به عنوان یکی از برترین عناوین این سری قدیمی و شرکت کپکام مطرح نماید. باید به این موضوع اشاره کرد که در عنوان Monster Hunter 4 Ultimate انواع و اقسام هیولاها از کوچک گرفته تا بزرگ و عظیم وجود دارند که مسلما مبارزه با هیولاهای عظیم کاری سخت تر و دشوارتر است و می توان به نوعی از آن ها به عنوان باس فایت های بازی یاد کرد.

در حقیقت اگر بخواهیم به یک ویژگی بارز که در واقع خاصیت و ستون اصلی عناوین سری Monster Hunter اشاره کنیم، آن ویژگی وجود تعداد بسیار بسیار زیادی هیولاهای عظیم و مخوف با تنوعی عالی است و در حفیقت گیم پلی سری عناوین Monster Hunter کاملا ترجمه و معنی اسم آن هستند و فقط و فقط کار شما در باری نابود کردن هیولاهاست، آن هم چه هیولاهایی. در این بازی همان طور که قبل تر و در یک مطلب دیگر اشاره کرده بودم چیزی حدود ۷۱ هیولا وجود دارد که ۲۰ عدد آن ها شامل هیولاهای کوچک و ۵۱ عدد هیولای بزرگ بین آنها مشاهده می شوند که خب البته در بین هیولاهای بزرگ هم سایزهای مختلفی وجود دارد و برخی از آنها عظیم تر از بقیه هستند و مبارزات دشوارتری را با آن ها در پیش داریم. از گروه های مختلف این هیولاهای مخوف می توان به Elder Dragon ها و Snake Wyvern ها و Flying Wyvern ها و یا Bird Wyvern ها اشاره کرد و اگر بخواهیم نام برخی از دشمنان بزرگتر را برشماریم می توانیم به Tetsucabra و Kushala Daora و Akantor اشاره کنیم که هر یک مبارزاتی جذاب و هیجان انگیز را برای ما رقم زده اند. لازم به ذکر است که در عناوین این سری خیلی از هیولاها مشترک هستند و از بازی به بازی دیگر با تغییراتی کوچک نقل مکان می کنند ولی هر بار هیولاهای جدیدی نیز افزوده می شوند. نهایتا در خصوص بازی Monster Hunter 4 Ultimate باید گفت که ابن اکشن نقش آفریی زیبا بی تردید جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی کپکام ساخته شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Capcom” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸ – Viewtiful Joe

سازنده: Capcom Production Studio 4

ناشر: Capcom

ژانر: Action, platformer, beat ’em up

پلتفرم مقصد: GameCube, PlayStation 2

سال انتشار: ۲۰۰۳

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

Viewtiful Joe بی نظیر بود. واقعا خاص و فوق العاده بود… یک side scrolling beat ’em up با متای ۹۳ خودش همه چیز را گویاست ویک دنیا معنی دارد. هیدکی کامیا بود که بار دیگر نشان داد چطور می شود یک شاهکار خلق کرد، حالا در هر سبک و ژانری که باشد. عنوان فوق العاده زیبا و خاطره انگیز Viewtiful Joe توسط استودیو Capcom Production Studio 4 در سبک Action, platformer و beat ’em up ساخته شد و در سال ۲۰۰۳ توسط کمپانی کپکام برای پلتفرم های GameCube و PlayStation 2 منتشر گردید. Viewtiful Joe پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود تا نهایتا امتیاز متای شاهکار ۹۳ را کسب نماید و تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت کپکام شود. بازی به خاطر استایل خاص گرافیکی و المان های عالی گیم پلی بیش از سایر موارد تحسین شد و جوایز بسیار زیادی را نیز از سوی مراجع مختلف گیمینگ دریافت نمود. موفقیت تجاری پایین سبب شد تا نسخه های بعدی این سری برای دیگر کنسول هایی مانند (PlayStation Portable (PSP و Nintendo DS نیز منتشر گردند. همچنین یک سری انیمه نیز از این بازی ساخته و منتشر گردید. داستان بازی در باره جو است که طی یک فیلم که در آن ابرقهرمان محبوب جو یعنی Captain Blue ایفای نقش می کند، دوست دخترش ربوده شده و به سرزمین Movieland برده می شود. جو نیز به آنجا می رود و متوجه می شود که یک گروه شرور به نام Jadow او را دزدیده است. بعد از این که جو یک V-Watch ویژه و مخصوص را از ابر قهرمان محبوبش Captain Blue دریافت می کند، ناگهان تغییر شکل داده و تبدیل به شخصیتی که خودش یک قهرمان است می شود که “Viewtiful Joe” نام دارد و به این ترتیب و با قدرت هایی که به دست آورده است، پای به مسیر نجات معشوقه اش می گذارد.

گیم پلی بازی به نوعی ترکیبی است از المان های اکشن و سایداسکرولینگ پلتفرمر ۲ بعدی و beat ’em up با گرافیک ۳ بعدی سل شید. قدرت ها و توانایی های ویژه جو که در بازی “VFX Powers” نام دارند به او قابلیت های خاصی مانند کند کردن و سریع کردن زمان را برای مبارزات و حل کردن پازل ها می بخشند. در بازی معمولا در یک مسیر ۲ بعدی فیکس شده، می توانید به چپ و راست و بالا و پایین حرکت کرده و همچنین برای المان های پلتفرمینگ بازی قابلیت پرش و پرش دوبل را در اختیار دارید. در مبارزات انواع و اقسام دشمنان از تمامی جهت های صحنه بازی ظاهر می شوند و بیستی تا با قابلیت های خاص جو آن ها را از سر راه بردارید. جو در حملات عادی می تواند از مشت و لگد استفاده کرده و همچنین از ضربات دشمنان جاخالی دهد که جاخالی دادن به موقع باعث می شد تا دشمن مدتی گیج شود و بتوانید حسابی او را بترکانید!! در بالای نوار “VFX Powers” که مربوط به قدرت های ویژه جو بود تعدادی علامت قلب وجود داشت که در واقع خط سلامتی جو بود و با هر ضربه یکی از آنها خالی می شد. شما می توانستید در بازی با خوردن همبرگر خط سلامتی جو را پر کنید. بازی در تمامی بخش های خود به معنای واقعی یک عنوان کامل و فوق العاده جذاب بود و اگر آن را برترین به حساب نیاوریم، بدون شک یکی از برترین بازی های دو بعدی اکشن پلتفرمینگ و beat ’em up در تاریخ بازی های رایانه ای قلمداد می شود، Viewtiful Joe قطعا جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی کپکام ساخته شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Capcom” در جایگاه هشتم قرار می گیرد.

۷ – Dino Crisis 2

سازنده: Capcom Production Studio 4

ناشر: Capcom

ژانر: Action-adventure – Survival Horror

پلتفرم مقصد: PlayStation, PlayStation 3, PlayStation Portable, Microsoft Windows, Nintendo 64

سال انتشار: ۲۰۰۰

امتیاز متا: ۸۶/۱۰۰

یکی از فرنچایزهای بی نظیری که کپکام در نسل پنجم برای کنسول افسانه ای پلی استیشن منتشر کرد و همگان را به تحسین واداشت و برخی از برترین خاطرات ما در آن نسل را رقم زد. فرنچایزی بی نظیر به نام Dino Crisis است که یک سری وحشت بقا و اکشن ماجرایی است که بر پایه نجات از یک فاجعه دایناسوری بنا شده بود.. آقای شینجی میکامی که به عنوان پدر فرنچایز رزیدنت ایول شناخته می شود این سری را نیز به زیبایی هر چه تمام تر در کمپانی کپکام خلق نمود و تبدیل به یکی از برترین و خاطره انگیز ترین بازی ها برای ما کرد. عنوان اول سری، بازخوردهای بسیار مثبتی را دریافت کرد و طرفداران بسیاری در سراسر دنیا پیدا نمود که بسیار به این فرنچایز جدید که به زیبایی هر چه تمام تر توسط خالق رزیدنت ایول خلق شده بود علاقمند شده بودند و شدیدا خواهان این بودند که نسخه دوم بازی عرضه شود. کپکام نیز که در آن سال ها بازی ها را یکی از دیگری بهتر منتشر می کرد، بلافاصله تصمیم به ساخت نسخه دوم بازی گرفت و دست به کار شد. عنوان فوق العاده زیبای Dino Crisis 2 نیز توسط استودیو Capcom Production Studio 4 در سبک Action-adventure و Survival Horror ساخته شد و در ادامه بازی اول که در سال ۱۹۹۹ منتشر شده بود، در سال ۲۰۰۰ برای کنسول افسانه ای PlayStation منتشر شد که از نسخه اول نیز موفق تر عمل کرد. البته این بازی دو سال بعد نیز در سال ۲۰۰۲ بازی برای رایانه های شخصی و سپس در طول سال های بعد برای پلتفرم های PlayStation, PlayStation 3, PlayStation Portable و Nintendo 64 نیز منتشر گردید. لازم به ذکر است که همزمان با عرضه نسخه پلی استیشن بازی دوم در سال ۲۰۰۰، عنوان اول نیز برای کنسول دریم کست و رایانه های شخصی منتشر گردید. Dino Crisis 2 پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای خیلی خوبی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود تا نهایتا امتیاز متای عالی ۸۶ را کسب نماید و تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت کپکام شود. بی شک این عنوان یکی از درخشان ترین عناوین نسل ۵ است که پر بود از عناوین درخشان. نسلی که به همراه نسل بعد از آن دیگر هیچ وقت تکرار نخواهند شد اما خاطراتش نه برای ما پاک خواهد شد و نه قطعا برای شرکت کپکام.

تاکنون عناوین مختلفی از این سری منتشر گردیده است اما هیچ کدام به مانند دو نسخه اول و به ویژه نسخه دوم بازی نشدند. بازی های این سری تاکنون شامل Dino Crisis: Dungeon in Chaos (2003) ،Dino Crisis 3 (2003) ،Dino Stalker (2002) ،Dino Crisis 2 (2000) ، Dino Crisis (1999 می باشند و همچنین کمیک بوک ها و موارد مختلف دیگری نیز بر اساس این فرنچایز زیبا و محبوب منتشر گردیدند. داستان نسخه دوم بازی از این قرار است که بعد از وقایع نسخه اول بازی، آزمایشات غیر قانونی حول محور “سفر در زمان از طریق انرژی سوم” باعث می شود تا کل آزمایشگاه، پایگاه نظامی و متروپولیس خیالی ادوارد سیتی در زمان جابجا شده و به زمان دیگری منتقل شوند به همراه تمامی افرادی که در آن ها مستقر بودند. مامور SORT یعنی رجینا باز هم به عنوان یکی از شحخصیت های قابل بازی در این نسخه باز می گردد و به همراه تیم نجات برای یافتن بازماندگان واقعه سفر در زمان و همچنین پیدا کردن اطلاعات مربوط به ازمایشات “سفر در زمان از طریق انرژی سوم”، در زمان جابجا می شود. شخصیت Dylan Morton که فرمانده تیم نجات است نیز دومین شخصیت قابل بازی نسخه دوم محسوب می شود. با این که رجینا و دیلان هر کدام راه جداگانه خود را می روند ولی در نهایت به نقطه مشترکی می رسند که باید راهی برای بازگشتن به زمان خود پیدا کنند. این خلاصه ای بود از وقایع داستان نسخه دوم بازی. بازی Dino Crisis 2 عنوانی است که تا همیشه در ذهن هر شخصی که حتی چند دقیقه آن را بازی کرده باشد می ماند. هر چند که بعید می دانم کسی باشد که آن را چند دقیقه بازی کرده باشد زیرا وقتی وارد آن می شدید دیگر نمی توانستید آن را رها کنید و به هر شکلی که شده سعی می کردید آن را به پایان برسانید. یک بازی خوش ساخت، زیبا و هیجان انگیز با یک ترکیب فوق العاده از اکشن ادونچر و گاهی وحشت بقا که شما را واقعا عاشق و شیفته خود می کرد. Dino Crisis 2 بی شک و تردید جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی کپکام ساخته شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Capcom” در جایگاه هفتم قرار می گیرد.

۶ – Onimusha 3: Demon Siege

سازنده: Capcom Production Studio 2

ناشر: Capcom

ژانر: Action-adventure game, Hack and slash

پلتفرم مقصد: PlayStation 2, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۰۴

امتیاز متا: ۸۵/۱۰۰

سال ۲۰۰۱ بود که عنوانی با نام Onimusha: Warlords که توسط کپکام و یا حضور کیجی اینافونه ساخته شده بود توسط این کمپاتی بسیار محبوب در آن روزها منتشر گردید. بازی در سبک اکشن ماجرایی و هک اند اسلش قرار داشت. پس از عرضه این عنوان به سرعت بازی تبدیل به یکی از برترین و محبوب ترین عناوین آن روزها شد و تنها یکی دو ساعت بازی کردن آن کافی بود تا دل کندن از آن برایتان بسیار سخت شود. بازی ابتدا برای کنسول پلی استیشن ۲ منتشر گردید و بازخوردهای بسیار عالی را نیز دریافت نمود. کسب امتیاز ۸۹ از وبسایت IGN و امتیاز متای ۸۶ از این عنوان یک بازی بسیار موفق ساخت. یک سال بعد در سال ۲۰۰۲ بازی برای کنسول ایکس باکس و یک سال بعد از آن نیز برای رایانه های شخصی منتشر گردید. یک سال بعد از انتشار بازی برای کنسول پلی استیشن ۲ که پلتفرم اصلی این سری بود در سال ۲۰۰۲ و در حالی که نسخه اول تازه میخواست برای ایکس باکس منتشر گردد، نسخه دوم این سری نیز این بار به صورت کاملا انحصاری برای پلی استیشن ۲ منتشر گردید و تا همیشه نیز در انحصار این کنسول باقی ماند. نام نسخه دوم Onimusha 2: Samurai’s Destiny بود و این بازی نیز توانست تا موفقیت نسخه اول را تقریبا تکرار نماید. این بازی نیز بازخوردهای بسیار خوبی را دریافت نمود و با کسب امتیاز ۸۹ از وبسایت IGN و امتیاز متای ۸۴ به کار خود پایان داد. دو سال بعد از عرضه نسخه دوم در سال ۲۰۰۴ نوبت به انتشار نسخه سوم رسید. عنوان فوق العاده خاطره انگیز Onimusha 3: Demon Siege توسط استودیو Capcom Production Studio 2 در سبک Action-adventure و Hack and slash ساخته شد و در سال ۲۰۰۴ توسط کمپانی کپکام برای پلتفرم های PlayStation 2 و Microsoft Windows منتشر گردید. Onimusha 3: Demon Siege پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و همچنین بازخوردهای منتقدان و طرفداران نیز نسبت به بازی بسیار عالی و مثبت بود. Onimusha 3: Demon Siege موفق به کسب امتیاز ۹۰ از وبسایتهای معتبری مانند IGN و گیم اینفورمر گردید و سرانجام با امتیاز متای ۸۵ به کار خود پایان داد که البته این امتیاز متا حاصل ۵۳ نقد بود در حالی که متای ۸۶ نسخه اول حاصل ۲۳ نقد بود و این تعداد زیاد نقدها کار را برای نسخه سوم سخت تر کرده بود و باعث شد تا امتیاز متای آن یک نمره هم از بازی اول پایین تر بیاید در حالی که تقریبا تمام طرفداران بازی در دنیا از نسخه سوم به عنوان بهترین و به یاد ماندنی ترین عنوان این سری یاد می کنند. Onimusha 3: Demon Siege از آن عناوین هک اند اسلشی است که قطعا می توان آن را برای تعریف کردن از یک سبک و یک ژانر مثال زد و از آن نام برد. داستان بسیار جذاب و روایت عالی در دو دوره زمانی، گرافیک فوق العاده زیبا و چشم نواز در زمان خود به همراه کات سین های بی نظیر، گیم پلی و مبارزات بسیار جذاب و عالی، تنوع نسبت به نسخه های قبلی با اضافه کردن شخصیت جدید و مبارزه و استایل خاص این شخصیت، افکت های صوتی عالی، ساتدترک زیبا و شنیدنی همه و همه باعث شده اند تا Onimusha 3: Demon Siege یک حسن ختام عالی بر ۳ گانه زیبا و خاطره انگیز Onimusha باشد.

بازی در زمینه فروش نیز بسیار عالی عمل کرد و موفق گردید تا به فروش خیلی بالایی دست پیدا کند و این عنوان تبدیل به یکی از پرفروش ترین عناوین کپکام شد و تنها در عرض چند هفته در ژاپن بیش از یک میلیون نسخه از آن به فروش رسید که این امر معمولا در ژاپن اتفاق نمی افتد. کپکام به واقع در این نسخه سنگ تمام گذاشته بود و به عقیده بنده برترین نسخه این سری تاکنون را در این عنوان شاهد بودیم و هستیم. تنها نگاه به دموی ابتدای بازی کافی بود تا شیفته و دلبسته این عنوان شوید. کیفیت این دمو به حدی بالا بود که در آن زمان بی نظیر بود و حتی بعدا به عنوان برترین دموی ابتدای بازی در آن سال و همچنین یکی از برترین دموهای ابتدای بازی در تاریخ بازی های رایانه ای نیز لقب گرفت. تنوع عالی که کپکام در این نسخه با استفاده از شخصیت ژاک که به بازی اضافه شده بود، بخشیده بود سبب گردید تا بازی از همیشه متنوع تر باشد و همچنین استفاده از چهره و ظاهر بازیگر مشهور فرانسوی یعنی ژان رنو در نقش ژاک نیز به هر چه محبوب تر شدن بازی افزوده بود. همانطور که گفته شد در ۳ گانه عناوین این فرنچایز بازی های Onimusha: Warlords ،Onimusha 2: Samurai’s Destiny و Onimusha 3: Demon Siege وجود دارند که واقعا همواره برای من و خیلی های دیگر سوال است که چرا کپکام این ۳ نسخه را ریمستر نمی کند؟ البته ذکر این نکته نیز لازم است که علاوه بر این عناوین اصلی ۳ گانه، برخی نسخه های فرعی نیز وجود دارند. مثلا در سال ۲۰۰۳ و در بین نسخه دوم و سوم بازی عناوین Onimusha Tactics و Onimusha Blade Warriors منتشر شدند. در سال ۲۰۰۶ نیز عنوان زیبای Onimusha: Dawn of Dreams منتشر گردید و در سال ۲۰۱۲ نیز شاهد بازی Onimusha Soul بودیم که البته همان گونه که گفته شد همگی عناوین فرعی بودند و جزو ۳ گانه اصلی اونیموشا محسوب نمی شوند. نهایتا در مورد نسخه سوم این سری باید گفت Onimusha 3: Demon Siege بدون شک یک حسن ختام بی نظیر بر ۳ گانه اونیموشا و ماجراجویی های سامانوسکه دوست داشتنی برای شکست لرد نوبوناگا بود و قطعا برترین نسخه این سری نیز محسوب می شود که با ایده سفر در زمان و استفاده از یک شخصیت اصلی دیگر به همراه سامانوسکه باعث شده بود تا بازی کاملا حال و هوای جدیدی به خود بگیرد و در واقع هم شاهد یک اونیموشای اضیل و پایبند به ریشه ها بودیم و هم یک عنوان جدید با تغییراتی اساسی نسبت به نسخه قبل که ان را کاملا جدید و هیجان انگیز کرده بود. Onimusha 3: Demon Siege قطعا جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی کپکام ساخته شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Capcom” در جایگاه ششم قرار می گیرد.

۵ – Mega man 3

سازنده: Capcom

ناشر: Capcom – Nintendo

ژانر: Action, 2D platformer

پلتفرم مقصد: NES/Famicom, PlayChoice-10, PlayStation, mobile phone

سال انتشار: ۱۹۹۰

امتیاز متا: دارای امتیاز متا نیست اما امتیازاتی مانند ۹٫۵ از IGN و ۹ از یوروگیمر و ۹ از EGM و ۹ از AllGame را دریافت کرده است

سری عناوین مگامن یکی از برترین و قدیمی ترین فرنچایزهای شرکت کپکام و البته یکی از دشوارترین، مرگبارترین و بی رحم ترین سری بازی ها در تاریخ بازی های رایانه ای نیز به حساب می آید. تاکنون عناوین خیلی پرتعدادی از این فرنچایز در طول سال ها و برا پلتفرم های مختلف منتشر گردیده اند که خیلی از آنها بازی های بی نظیری هستند و انتخاب یک بازی به عنوان برترین را بسیار مشکل می کنند. اما نهایتا وقتی همه موارد را کنار هم بگذاریم و جمع بندی کنیم و به نظرات بازیبازان و منتقدان در دنیا توجه کنیم و امتیازات بازی ها را لحاظ کنیم، متوجه می شویم که عنوان Mega man 3 لیاقت و شایستگی انتخاب به عنوان برترین بازی این سری را کاملا داراست. عنوان فوق العاده خاطره انگیز و دشوار Mega man 3 توسط Capcom در سبک Action و ۲D platformer ساخته شد و در سال ۱۹۹۰ و سپس در سال های بعد توسط همین کمپانی برای پلتفرم های NES/Famicom, PlayChoice-10, PlayStation و mobile phone منتشر گردید. Mega man 3 پس از انتشار بسیار موفق عمل کرد و بازخوردهای عالی را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود. این بازی به دلیل خیلی قدیمی بودن دارای امتیاز متا نیست اما امتیازاتی مانند ۹٫۵ از IGN و ۹ از یوروگیمر و ۹ از EGM و ۹ از AllGame را دریافت کرده است و به عنوان یکی از عناوین بسیار موفق شرکت کپکام و برترین بازی سری مگامن شناخته می شود.

این بازی شاهکار و البته بسیار دشوار، واقعا از هر نظر بازی دوست‌داشتنی و زیبایی در زمان عرضه خود در سال ۱۹۹۰ محسوب می شد. داستان و مبارزات بازی در یکدیگر به خوبی تنیده شده بودند و جذابیت خاصی به بازی می بخشیدند. برگ برنده اصلی بازی و ستون اصلی آن، گیم پلی بسیار مرگبارش بود پیشروی در در بازی به واسطه گیم پلی آن بی نهایت سخت و دشوار بود و به نوعی بازیباز را از رمق می انداخت اما باز هم آن را رها نمی کردید و سعی بر ادامه داشتیم. موارد زیادی در گیم پلی بازی وجود داشتند که سبب می شدند بازی بسیار سخت و مرگبار شود. مثلا می توان به این نکته اشاره کرد که نکات مهمی در بازی وجود داشتند که با پیشروی در مراحل بازی، بازی آن ها به شما نمی‌گوید و این باعث می‌شد تا برخی از برترین قسمت‌های بازی را شاید از دست بدهید و برخی موارد را حتی اصلا نفهمید که در بازی وجود دارند وکار برایتان خیلی سخت تر شود!! این را هم اضافه کنید که برخی از مراحل بازی سکانس‌های پرش تقریبا “غیر‌ممکنی” دارند، باس فایت‌ های فوق‌ مرگبار و سخت که تازه هر کدام را باید دو بار شکست می دادیم را هم به این معجون بیافزایید تا دلیل این که می گویند عناوین مگامن جزو سخت ترین بازی های تاریخ هستند را خوب درک کنید. نهایتا باید گفت Mega man 3 قطعا جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی کپکام ساخته شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Capcom” در جایگاه پنجم قرار می گیرد.

۴ – Okami

سازنده: Clover Studio, Ready at Dawn, HexaDrive

ناشر: Capcom

ژانر: Action-adventure game

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, PlayStation 2, Xbox One, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۰۶

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

در برخی موارد در صنعت بازی های رایانه ای شاهد تضاد در امتیاز و بازخورد های بازی با فروش آن بوده ایم و این دو المان که معمولا با هم در یک راستا قرار دارند و طبیعی هم هست که اینطور باشد، در جهت عکس هم حرکت می کنند. مثلا ممکن است یک بازی زیاد امتیازات خوبی نگیرد اما عالی بفروشد که خب این موضوع بدی نیست اما دردناک آن است که یک بازی بی نظیر که منتقدها هم همگی آن را تحسین کرده اند با شکست تجاری روبرو شود و نفروشد. بازی Ōkami بارزترین مثال این عناوین است. شاهکاری که با متای ۹۳، انتخاب به عنوان بازی سال ۲۰۰۶ در وبسایت های معتبر مثل IGN و کسب جوایزی مانند BAFTA Games Award for Artistic Achievement و BAFTA Games Award for Original Score، متاسفانه از نظر تجاری موفق عمل نکرد. عنوان فوق العاده زیبا و رویایی Ōkami توسط استودیوهای Clover Studio, Ready at Dawn و HexaDrive و تحت نظر یک بازیساز توانا به نام هیدکی کامیا در سبک Action-adventure game ساخته شد و در سال ۲۰۰۶ در ژاپن و آمریکای شمالی و در سال ۲۰۰۷ در اروپا برای کنسول افسانه ای پلی استیشن ۲ عرضه شد. سپس در سال ۲۰۰۸ نسخه ای برای کنسول Wii نیز منتشر شد که البته ساخت این ورژن بازی را استودیو Ready at Dawn (خالق عناوین God of War کنسول PSP و بازی The Order 1886)، کپکام و Tose بر عهده داشتند. این بازی در سال ۲۰۱۲ برای کنسول خانگی نسل هفتم سونی یعنی پلی استیشن ۳ نیز منتشر گردید. Ōkami پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود تا نهایتا امتیاز متای شاهکار ۹۳ را کسب نماید و تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت کپکام از لحاظ امتیازات شود. در بازی شما کنترل یک گرگ سفید رنگ زیبا که در حقیقت یک الهه است و Amaterasu (در افسانه های ژاپنی الهه خورشید است) نام دارد را عهده دار هستید. گیم پلی بازی ترکیبی است از سبک اکشن، پلتفرمر و پازل و همان طور که بسیاری از منتقدها در نقدهای خود از این عنوان اشاره کرده اند از لحاظ استایل گیم پلی و پیشروی در بازی شبیه به عناوین The Legend of Zelda است.

Ōkami عنوانی است که از هر لحاظ در سطح بسیار بالایی قرار دارد و در مجموع تمامی بخش هایش یکی از با کیفیت ترین عناوینی است که تاکنون ساخته شده است. اما عجیب آنجا بود که اصلا در زمینه تبلیغات و … خوب عمل نشد و این بازی فروش خیلی خیلی کمی را در حد یک شکست کامل تجربه کرد. اگر راستش را بخواهید بعد از تجربه این عنوان واقعا نمی توانستم هضم کنم که چطور بازی با این کیفیت خوب فروش نرفته و مورد بی مهری بازیبازان قرار گرفته است، اما جواب خاصی برای این سوال نداشتم مگر این که گمانه زنی کنیم که تبلیغات و معرفی بازی ضعیف بوده و یا ارزش بازی به طور کامل به بازیبازان شناسانده نشده است. در خصوص Ōkam باید گفت هر چه زمان بیشتر و بیشتر گذشت ارزش و منزلت این بازی هم بالاتر رفت و زیبایی آن بیشتر نمود پیدا کرد تا جایی که اکنون از Ōkami به عنوان یکی از برترین بازی های که در تاریخ این هنر و صنعت ساخته شده است یاد می کنند. Ōkami از لحاظ طراحی هنری یک شاهکار محض است و محیط ها، رنگ آمیزی، شخصیت ها و تمامی مواردی که در دنیای بازی مشاهده می کنید طراحی کاملا خاص و منحصر به فردی دارند که هر بیننده ای را به تحسین وا می دارد. گرافیک بازی حالتی مانند کار با آبرنگ و همچنین Cell Shade دارد و شبیه به انیمه های ژاپنی جوهری است که با استایل های هنری گرافیکی دیگر ترکیب شده است. به واقع باید گفت نظیر گرافیک هنری و طراحی Ōkam را در هیچ بازی دیگری نه در زمان خود و نه تا به امروز مشاهده نکرده ایم و این بازی در این زمینه کاملا منحضر به فرد و یونیک است و گرافیک هنری و طراحی های بی نظیر آن است که بازی را در سطح یک شاهکار هنری بالا برده است و یکی از خاص ترین و زیباترین عناوین در حوزه بازی های رایانه ای را رقم زده است. بی تردید باید گفت Ōkami جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی کپکام و کلا در صنعت بازی های رایانه ای ساخته شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Capcom” در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

۳ – Street Fighter IV

سازنده: Dimps .Capcom

ناشر: Capcom

ژانر: Fighting

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Arcade game, PlayStation 3, Xbox 360, Android, Xbox One, Nintendo 3DS, Microsoft Windows, iOS

سال انتشار: ۲۰۰۸

امتیاز متا: ۹۴/۱۰۰

اگر بخواهیم در یک نظر سنجی از تمام بازیبازان دنیا در مورد برترین و محبوب ترین فرنچایز ژانر مبارزه ای سوال کنیم، اجتمال خیلی زیادی دارد که نام سری بزرگ و قدرتمند کپکام یعنی Street Fighter را در جایگاه نخست ببینیم. فرنچایزی که از زمان انتشار اولین نسخه آن، تبدیل به یکی از پرطرفدارترین بازی های فایتینگ شد و سپس در طول سال ها با نسخه های بعدی پیشرفت کرد و ارتقا یافت تا سرانجام در نسخه چهارم این سری با نام Street Fighter IV، به نقطه اوج قله موفقیت دست یافت و کپکام با این عنوان یکی از ۲-۳ بازی برتر تاریخ ژانر مبارزه ای و همچنین یکی از بهترین بازی های کل تاریخ در تمامی سبک ها را خلق کرد که می توان گفت بی نقص ترین و کامل ترین عنوان مبارزه ای است که تاکنون صنعت و هنر بازی های رایانه ای به خود دیده است و هنوز که هنوز است با وجود انتشار نسخه پنجم،تعداد خیلی زیادی از طرفداران این فرنچایز، همچنان عنوان چهارم را بازی می کنند و اعتقاد دارند بسیار از نسخه پنجم برتر و باکیفیت تر است که البته به واقع هم همین طور است و حتی نگاهی به بازخوردها و امتیازات این دو بازی، تفاوت را به وضوح نشان می دهد. عنوان فوق العاده زیبای Street Fighter IV توسط Dimps .Capcom در سبک Fighting ساخته شد و در سال ۲۰۰۸ و سپس در سال های بعد توسط کمپانی کپکام برای پلتفرم های PlayStation 4, Arcade game, PlayStation 3, Xbox 360, Android, Xbox One, Nintendo 3DS, Microsoft Windows و iOS منتشر گردید. جالب است بدانید که این نسخه، اولین بازی شماره دار این سری بعذ از سال ۱۹۹۹ بدود و در یک دوره ۹ ساله شاهد انتشار هیچ نسخه اصلی از سری استریت فایتر نبودیم.

این انتظار طولانی طرفداران و دلتنگی آن ها برای یک نسخه اصلی از این سری به همراه کیفیت بی نظیر و گیم پلی کاملا بی نقص Street Fighter IV سبب شد تا این عنوان شاهکار، پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرده و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت و نهایتا امتیاز متای شگفت انگیز ۹۴ را کسب نماید و تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت کپکام و در واقع یکی از ۲-۳ بازی برتر این کمپانی شود. خیلی شگفت انگیز است زمانی که به آمار فروش نسخه چهارم استریت فایتر و ورژن های مختلف آن نگاه می کنیم و این آمار کاملا بیانگر یک شاهکار بی چون و چراست. اجازه دهید تا این رقم فروش بی نظیر را که تا سال ۲۰۱۶ به ثبت رسیده است برای شما نیز بازگو کنیم تا بیشتر بزرگی این عنوان را درک نمایید. Street Fighter IV فروش ۳ میلیون نسخه، Super Street Fighter IV فروش ۱٫۹ میلیون نسخه، Arcade Edition (فقط بازی کامل) فروش۱٫۱ میلیون نسخه، Super Street Fighter IV: 3D Edition فروش ۱٫۲ میلیون نسخه و Ultra Street Fighter IV (فقط بازی کامل بدون محاسبه نسخه های پلی استیشن ۴) فروش ۱ میلیون نسخه را تا سال ۲۰۱۶ به ثبت رسانده اند که نشان می دهد نسخه چهارم این سری ۸٫۲ میلیون نسخه تا سال ۲۰۱۶ و بدون نسخه های پلی استیشن ۴ برای کپکام فروش داشته است که واقعا یک رقم گفت انگیز است، آن هم برای عنوانی در ژانر مبارزه ای و با گیم پلی تقریبا خاص و متفاوت از دیگر بازی های فایتینگ. همه چیز در این بازی از تعداد و تنوع شخصیت ها تا بالانس بودن کامل آن ها و جذابیت مبارزات و تنوع فنون و قابلیت های مختلف و اضافات جذاب نسبت به عناوین قبلی و …. در بهترین و بی نقص ترین سطح قرار داشتند و سایت های معتبر بسیار زیادی امتیاز کامل ۱۰ را به این عنوان اختصاص دادند. Street Fighter IV بی تردید جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی کپکام ساخته شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Capcom” در جایگاه سوم قرار می گیرد.

۲ – Devil May Cry

سازنده: Capcom

ناشر: Capcom

ژانر: Action-adventure, hack and slash

پلتفرم مقصد: PlayStation 2 ,PlayStation 3 ,Xbox 360

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۹۴/۱۰۰

سری عناوین Devil May Cry توسط هیدکی کامیای بزرگ خلق شد. شخصی که اکامی را خلق کرد، بایونتا را خلق کرد و کلی بازی بزرگ دیگر. شخصی که تا زمانی که نوابغی مثل او و شینجی میکامی در کپکام بودند، این کمپانی در اوج قله های موفقیت بود و برترین کمپانی بازیسازی دنیا بود. شاید هم همین خیال خام بود که مدیران شرکت فکر کردند همیشه همینطور می مانند و به سادگی افرادی مثل میکامی و کامیا را از دست دادند، اما بعدا مشخص شد که کپکام با از دست دادن این نوابغ در واقع اصالتش را از دست داده است. وقتی برای نخستین بار بازی اول Devil May Cry منتشر گردید تمام صنعت بازی و منتقدان و بازیبازان را شگفت زده کرد و تا آن زمان بازی هک اند اسلشی مثل این شاهکار وجود نداشت. شاهکار بی نظیر Devil May Cry توسط Capcom در سبک Action-adventure و hack and slash ساخته شد و در سال ۲۰۰۱ و سپس در سال های بعد از آن، توسط کمپانی کپکام برای پلتفرم های PlayStation 2 ,PlayStation 3 و Xbox 360 منتشر گردید. Devil May Cry پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و بازخوردهای فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود تا نهایتا امتیاز متای شاهکار ۹۴ را کسب نماید و تبدیل به یکی از عناوین بسیار موفق شرکت کپکام شود. بازی پر بود از نکات مثبت و قوت و خالی بود از ضعف های بزرگی که بتوانند لطمه ای به تجربه ناب بازیبازان وارد کنند. بازی کمبو و فنون و مبارزات فوق سریع و مرگباری داشت، داستان بسیار زیبایی را روایت می کرد، شخصیت های آن عالی بودند و مخصوصا شخصیت اصلی آن دانته، کاملا مشخص بود که توانایی تبدیل به یکی از برترین و محبوب ترین و خوش تیپ ترین شخصیت های تاریخ را داراست که همینطور هم شد، پیشینه داستانی بسیار قوی و کاملی برای بازی در نظر گرفته شده بود، گرافیک فنی و هنری بازی در زمان خود شاهکار بودند و در مجموع همه چیز در این عنوان در نقطه اوج کیفیت قرار داشتند.

مبارزات بازی بر استفاده از شمشیر تمرکز داشتند اما به سنت تقریبا همیشگی این سری که از همین بازی اول آغاز شد، بعد از شکست هر باس در بازی، سلاح جدیدی را به دست می آورید که نهایتا باعث می شد تعداد بسیار زیادی سلاح های متنوع در اخنیار داشته باشید که هر کدام کاملا متفاوت از دیگری بودند و در واقع با پیشرفت در بازی هرگز احساس خستگی و تکراری شدن به شما دست نمی داد زیرا مدام سلاح هایی جدید با کارایی و قابلیت های جدید در بازی در اختیار شما قرار می گرفت تا انواع و اقسام کمبوهای قدرتمند را با آنها خلق نمایید. دانته که شخصیتی بسیار خوش تیپ و جذاب است، در بازی نخست یک شکارچی شیاطین است که بعد از آن که برادر و مادرش را از دست داده است (فکر می کند برادرش را از دست داده زیرا بعدا همین برادر، مدام او را مورد عنایت قرار می دهد!!!) برای انتقام گرفتن از شیاطین وارد این بیزینس شده است و شیاطین را در ازای دریافت سفارش کار، شکار می کند. او در بازی زنی به نام تریش را ملاقات می کند که او را به یک ماجراجویی جهت شکست دادن شیطانی به نام موندوس می برد و داستان از اینجا ادامه می یابد و با کات سین های فوق العاده، بازیباز را تشنه پیشروی در بازی نگاه می داشت. این عنوان شروع بی نظیری برای این فرنچایز بود و هنوز هم برترین امتیاز را بین کل عناوین این سری در اختیار دارد و شروعی بی نظیر بر یکی از محبوب ترین فرنچایزهای تاریخ است. در نهایت باید گفت بی تردید Devil May Cry جزو برترین بازی هایی است که تاکنون توسط کمپانی کپکام ساخته شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Capcom” در جایگاه دوم قرار می گیرد.

۱ – Resident Evil 4

سازنده: Capcom Production Studio 4

ناشر: Capcom

ژانر: Survival Horor – Third-person shooter

پلتفرم مقصد: GameCube, PlayStation 2, Microsoft Windows, Wii, Zeebo, iOS, PlayStation 3, Xbox 360, Android, PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۰۵

امتیاز متا: ۹۶/۱۰۰

در مدت اخیر بارها و بارها به فراخور موقعیت و در مقالات ۱۰ برتر مختلف در مورد رزیدنت اویل ۴ صحبت کرده ایم زیرا که در هر لیستی از برترین ها که به نوعی به این بازی مربوط باشد رزیدنت اویل ۴ هم در برترین جایگاه های آن قرار می گیرد و این بار در لیست ما رتبه اول است و بدون شک بهترین بازی ساخته شده توسط کپکام است. باز هم باید از این عنوان بگوییم. شاهکار بی بدیل استاد میکامی یعنی Resident Evil 4 توسط استودیو Capcom Production Studio 4 در سبک Survival Horor و Third-person shooter ساخته شد و در سال ۲۰۰۵ و سپس در طول سال های بعد از آن، توسط کمپانی کپکام برای پلتفرم های GameCube, PlayStation 2, Microsoft Windows, Wii, Zeebo, iOS, PlayStation 3, Xbox 360, Android, PlayStation 4 و Xbox One منتشر گردید. Resident Evil 4 پس از انتشار بی نهایت موفق عمل کرد و بازخوردهای بی نظیر و فوق العاده ای را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود تا نهایتا امتیاز متای شاهکار ۹۶ را کسب نماید و تبدیل به موفق ترین بازی شرکت کپکام و یکی از برترین بازی های تاریخ بازی های رایانه ای شود. قطعا می دانید که خیلی دشوار است که یک بازی امتیاز متای ۹۶ را کسب کند. امتیاز متای ۹۶ یعنی بایوشاک و عناوینی در سطح آن که بدون شک Resident Evil 4 یکی از همان هاست و تا ابد در قلب بازیبازان نامش جاودانه است و خالقش یعنی استاد میکامی همواره مورد احترام کل صنعت بازی بوده و هست و خواهد بود. Resident Evil 4 عنوانی است که وقتی برای نسل ۸ عرضه می شود و آن را بازی می کنید هنوز شگفت زده تان می کند که این بازی چطور برای پلی استیشن ۲ بوده است و هنوز که هنوز است از خیلی عناوین جدید برتر و لذتبخش تر و با کیفیت تر است.

Resident Evil 4 به نوعی پدر بازی های شوتر سوم شخص مدرن، پدر عناوین وحشت بقای مدرن و برترین عنوان و خالق مبارزات شوتر سوم شخص مدرن و دوربین روی شانه در صنعت بازی محسوب می شود و در واقع هر بازی که در این زمینه موفق عمل کرده است در اصل از Resident Evil 4 الگو گرفته است و از جی تی ای گرفته تا رد دد و دد اسپیس و … همگی کاری را کرده اند که Resident Evil 4 و خالق نابغه، دوست داشتنی و توانمندش یعنی استاد شینجی میکامی، اولین بار و بدون الگو برداری از کسی انجام دادند و در حقیقت میکامی این سیستم را خلق کرد و استاندارد جدیدی را به سبک شوتر سوم شخص آورد و سطح این عناوین را بالاتر برد. در واقع بعد از Resident Evil 4 بود که تمام بازی های خوب شوتر سوم شخص که امروز می بینیم عرضه شدند و با استفاده صحیح از این سیستم و بهبود آن مبارزاتی بسیار جذاب را خلق کردند. اما به هر حال همیشه اولین بودن از همه چیز مهم تر است. شاید برخی بازی ها گان پلی و مبارزات و دوربین روی شانه لذت بخش تری از Resident Evil 4 داشته باشند اما Resident Evil 4 بود که باعث شد آن ها اصلا بتوانند چنین سیستمی را پیاده کنند که حالا بعد بتوانند ارتقایش دهند و بهبود بخشند. به یقین Resident Evil 4 برترین و زیباترین عنوانی است که تاکنون توسط کمپانی کپکام ساخته شده است و در لیست ما از “برترین عناوین کمپانی Capcom” بدون رقیب در جایگاه نخست قرار می گیرد که تنها جایگاه صحیح و عادلانه برای این شاهکار تاریخ ساز است.

