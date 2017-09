بتای Anthem پیش از انتشار نسخه کامل در دسترس قرار خواهد گرفت

بازی Anthem که پاسخ Bioware به Destiny 2 به حساب می‌آید، پیش از انتشار نسخه کامل یک بتا دریافت می‌کند اما احتمالا مدت زیادی تا در دسترس قرار گیری آن باقی مانده است.

Bioware پس از پایان نمایشگاه E3 2017، در رابطه با Anthem کاملا سکوت کرده است. ما می‌دانیم "درو کارپیشین"، نویسنده سری Mass Effect و Star Wars: Knights of the Old Republic، برروی این بازی هم کار می‌کند و شباهت زیادی به Star Wars و جهان Marvel خواهد داشت که سازندگان آن را فانتزی تخیلی می‌نامند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از VG247، جاناتان وارنر به عنوان کارگردان Anthem، اخیرا پس از یک ماه به توئیتر بازگشته است. طرفداران از این فرصت استفاده کرده و سوالات زیادی را از وارنر پرسیدند تا اطلاعات بیشتری از بازی کسب کنند. وارنر در حین پاسخ به توئیت‌ها، تایید نمود که بتای بازی زمانی منتشر خواهد شد.

البته چنین چیزی بعید است باعث سوپرایز کسی شود زیرا عناوینی مثل Anthem معمولا بتا دریافت می‌کنند اما با توجه به نظرات در توئیتر، برخی از بازیکنان پس از عملکرد Mass Effect: Andromeda، می‌خواهند محتاطانه عمل نموده و Anthem را پیش از عرضه آزمایش کنند. بتای Andromeda مورد تایید قرار گرفته بود اما مدتی بعد لغو شد.

او همچنین تایید کرد که راه زیادی تا بتا باقی مانده و نمی‌توان تاریخی را برای در دسترس قرار گیری آن مشخص کرد. زمانی که بازی در E3 2017 نمایش داده شد، سازندگان گفتند بیش از یک سال تا عرضه آن باید صبور بود پس ما در بهترین حالت، اواخر 2018 را برای انتشار نسخه کامل در نظر می‌گیریم.

Anthem برای پلتفرم‌های PS4 ،PC و Xbox One در راه است و برای Xbox One X بهبود خواهد یافت.

منبع متن: pardisgame