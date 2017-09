تماشا کنید: بازی شوتر RUINER توسط Devolver Digital برای PS4 ، Xbox One و PC عرضه شد + تریلر

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualSHOCKERS، توسعه‌دهنده‌ی لهستانی Reikon Games و همچنین Devolver Digital بازی شوتر سایبرپانک-محور خود را عرضه کردند.

بازی RUINER برای PS4،Xbox One، PC ، MAC و Linux‌ عرضه شده است ( نسخه‌ی Switch‌ نیز ممکن است در آینده عرضه شود ). همچنین به مناسبت این اتفاق، این دو سازنده، تریلر هنگام‌ عرضه‌ی این بازی را به اشتراک گذاشتند.

RUINER یک عنوان شوتر می‌باشد که داستان آن در سال 2091 در شهری به نام Rengkok روایت می‌شود. شما در نقش یک فرد اجتماع‌گریز و عجیب قرار می‌گیرید که با خشونت تمام سعی دارد سیستم سیاسی‌ای که باعث شد برادرش دزدیده شود از بین برده و به حقیقت پی ببرد.

یک هکر مخفی نیز در این راه به شخصیت اصلی کمک می‌کند که در نهایت با ترکیب کردن یک انباری از اسلحه، ابزارالات مختلف و سرعت بالای این شخصیت تمامی شرکـت‌های بزرگ را از بین ببرید.

تمرکز اصلی بازی برروی گیم‌پلی است که شامل مبارزاتی به سرعت برق می‌باشد که علاوه بر ضربات بی‌رحمانه‌ گاهی اوقات نیاز به استفاده از تکنیک‌های خاصی خواهید بود.

RUINER تقریبا 6 تا 8 ساعت گیم‌پلی دارد و اولین بازی‌ Reikon Games می‌باشد. این استودیو که در سال 2014 تاسیس شد شامل توسعه‌دهندگانی می‌باشد که برروی عناوینی چون The Witcher، Dying Light،‌Shadow Warrior و This War of Mine کار کردند.

این بازی با قیمت 19.99 دلار در دسترس است. در ادامه با تریلر آن همراه باشید:

منبع متن: pardisgame