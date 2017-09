گرگ زخمی به دنبال انتقام؛ تئوری جدید طرفداران در رابطه با جوئل در The Last of Us: Part II

Naughty Dog اخیرا پوستر جدیدی به مناسبت چهارمین سالگرد "روز شیوع" منتشر کرده است. این پوستر در کنار تم جدیدی برای PS4 عرضه شد. با این حال، چیزهای بیشتری در این پوستر وجود دارند که طرفداران راجع به آن بحث می‌کنند.

با توجه به صحبت‌های طرفداران، تصویری مخفی در پوستر The Last of Us: Part II وجود دارد. پوستری که در زیر مشاهده می‌کنید، دستی قدرت‌مند که یک چکش حمل کرده را نشان می‌دهد و در پس زمینه آن اتوموبیل‌های زنگ زده و پوسیده را می‌بینیم که یکی از آن‌ها زیر شعله آتش است.





اگر با دقت به تصویر نگاه کنید، گرگ پنهانی در پوستر وجود دارد که در آتش قابل مشاهده است. این آتش با شکل خود، تصویری از یک گرگ را ساخته و فاصله بین دو چشم این گرگ هم با کلمه "The" ایجاد شده که در نهایت، ماشین هم صورت آن را کامل می‌کند. پس از کشف این موضوع، طرفداران حدس و گمان‌های زیادی در رابطه با The Last Of Us 2 می‌زنند.

یکی از نظریه‌ها، چنین بود که دست درون پوستر به جوئل تعلق دارد و گرگ درون تصویر هم نشان‌دهنده گرایش و رفتار جوئل در The Last of Us: Part II است. علاوه بر این، گرگ همچنین نماد شکارچی، نیرنگ و حیله‌‌گری هم به حساب می‌آید و این یعنی جوئل احتمالا رویکردی خصمانه را در The Last Of US 2 خواهد داشت و از طرفی نوع رنگ‌بندی کار نیز طوری است که بشدت روی خشم و تندی تاکید دارد و این موارد بسیار نزدیک به کلیدواژه نسخه دوم یعنی "انتقام" است، چیزی که در نمایش معرفی نیز ا‌ز زبان الی بیان شد.

البته تئوری‌های دیگری هم وجود دارد. مثلا شخصی دیگر گفته گرگ‌ها معمولا در یک دسته و گروه قرار می‌گیرند و از هم محافظت می‌کنند. شاید این گرگ بدان معنی باشد که جوئل و الی بازمانده‌های بیشتری را ملاقات کرده‌اند و گروهی تشکیل داده‌اند که رهبر آن جوئل است.

اما دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ به نظر شما این پوستر سعی در انتقال چه مفهومی دارد؟

منبع متن: pardisgame