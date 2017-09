تاریخ عرضه رسمی بازی The Chronicles of Nyanya اعلام شد

ناشر لهستانی بازی‌های ویدئویی شرکت فَت داگ گیمز (Fat Dog Games) و استودیوی بازی‌سازی Hamstercube تاریخ انتشار بازی نقش‌آفرینی The Chronicles of Nyanya را در سرویس استیم مشخص و اعلام کردند. این بازی به صورت رسمی از روز شنبه ۲۷ آبان ماه (۱۸ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی) از سرویس استیم در دسترس قرار خواهد گرفت. بازی […]

ناشر لهستانی بازی‌های ویدئویی شرکت فَت داگ گیمز (Fat Dog Games) و استودیوی بازی‌سازی Hamstercube تاریخ انتشار بازی نقش‌آفرینی The Chronicles of Nyanya را در سرویس استیم مشخص و اعلام کردند. این بازی به صورت رسمی از روز شنبه ۲۷ آبان ماه (۱۸ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی) از سرویس استیم در دسترس قرار خواهد گرفت.

بازی The Chronicles of Nyanya که عنوانی در سبک نقش‌آفرینی است، داستان گربه‌ای عادی را روایت می‌کند که حوادثی تراژدیک، تغییراتی هیجان‌انگیز در زندگی معمولی او پدید می‌آورند. پس از این حوادث، وی به گربه‌ای قاتل تبدیل می‌شود و باید برای نجات سرزمین نیانیا تلاش کند.

این بازی شامل بسیاری از ویژگی‌هایی‌ست که بازیکنان از یک بازی نقش‌آفرینی انتظار دارند. از جمله این موارد می‌توان به وجود ماموریت‌های جانبی متعدد و تاثیر میزان محبوبیت و شهرت بازیکن بر روی گیم‌پلی اشاره داشت. چه بخواهید که دشمنان خود را به طرزی واضح از بین ببرید چه تمایل داشته باشید این کار را با نهایت مخفی‌کاری انجام دهید، The Chronicles of Nyanya این امکان را در اختیار شما قرار خواهد داد. گفتنی است که معماهای متعددی نیز در جهان بازی The Chronicles of Nyanya پخش شده‌اند که تجربه آن را بیش از پیش لذت‌بخش می‌کنند.

همچنین باید اشاره کنیم که بازی The Chronicles of Nyanya شامل نوشته‌هایی طنزآمیز و دراماتیم نیز می‌باشد که توسط Ilona Myszkowska، خالق سری کامیک‌های Chatolandia، به رشته تحریر در آمده‌اند.

همانطور که پیشتر اشاره شد، بازی The Chronicles of Nyanya از روز شنبه ۲۷ آبان ماه (۱۸ نوامبر ۲۰۱۷) در سرویس استیم برای رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این بازی، می‌توانید به صفحه اختصاصی آن در استیم (آدرس) یا صفحه آن در شبکه اجتماعی فیسبوک (نشانی) مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa