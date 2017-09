احیای خاطرات، با تریلر امروزی عنوان GTA Vice City همراه شوید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، کانالی در YouTube با نام "به دهه 80 خوش آمدید" (Welcome to the 80s) ویدیویی را اشتراک گذاشته است که در آن به نمایش نوعی بازسازی از عنوان Grand Theft Auto: Vice City پرداخته می‌شود، اینکه این بازی بر روی سیستم‌های امروزی چه شکلی می‌بود اگر امروز عرضه می‌شد. عنوان Vice City 15 سال پیش عرضه شد و بازیکنان در آن نقش "تامی" (Tommy Vercetti)، یک خلافکار را بر عهده داشتد. فارغ از این ویدیو، شرکت Rockstar برنامه‌ای برای ساخت یک ریمیک از این بازی ندارد و این ویدیو جز یک طراحی چیزی بیشتر نیست.

اما کماکان، دیدن یکی از عناوین خاطره‌انگیز، در مقیاس‌های امروزی، بسیار شیرین است پس شمارا نیز به دیدن این ویدیو دعوت می‌کنیم:

دانلود ویدیو با کیفیت SD

دانلود ویدیو با کیفیت HD

دانلود ویدیو با کیفیت FULL HD

دیدن این تصاویر که خاطرات قدیمی بازیکنان را با حالات امروزی به نمایش می‌کشد، هم شیرین و هم ناراحت کننده‌ است. آیا دوست دارید یک بازسازی از این بازی را ببینید ؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame