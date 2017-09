در اضافات ماه اکتبر سرویس Xbox Game Pass عناوین محبوب و جالبی به چشم می‌خورند… در ادامه همراه گیمفا باشید. از ۱ اکتبر (۹ مهر)، ۷ عنوان زیر به‌صورت رایگان در دسترس مشترکین سرویس Xbox Game Pass قرار می‌گیرند: Street Fighter IV State of Decay Saints Row: Gat Out of Hell The Bug Butcher Costume […]

از ۱ اکتبر (۹ مهر)، ۷ عنوان زیر به‌صورت رایگان در دسترس مشترکین سرویس Xbox Game Pass قرار می‌گیرند:

Street Fighter IV

State of Decay

Saints Row: Gat Out of Hell

The Bug Butcher

Costume Quest 2

Cursed Castilla

Tower of Guns

Xbox Game Pass شباهت بسیاری زیادی به اشتراک شبکه‌ی نتفلیکس (Netflix) دارد که طی آن، شما می‌توانید به‌طور رایگان به بسیاری از بازی‌های نسل هشتمی و هفتمی دسترسی داشته باشند. با این سرویس که اشتراک ماهیانه‌اش ۱۰ دلار قیمت دارد، بر خلاف سرویس PlayStation Now شرکت سونی، بازی‌ اصلی را تجربه می‌کنید، نه به‌صورت استریمی.

منبع متن: gamefa