اثر سینمایی انیمه Your Name به توسط JJ Abrams ساخته خواهد شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، کارگردان مجموعه Star Wars قصد ساخت یک فیلم اقتباسی از انیمه Your Name بسازد.

فیلم انیمه‌ای Your Name که سال پیش عرضه شد، سریعا به موفق‌ترین فیلم انیمه‌ای تاریخ ژاپن و البته بزرگترین اثر داخلی این کشور تبدیل شد. تعجبی نیست که Hollywood قصد بازسازی این اثر را در غالب یک فیلم کرده است، و حال کارگردان Star Wars و Star Trek، آقای"آبرامز" (JJ Abrams) قصد ساخت یک Live-Action غربی از این محصول را دارد.

بنابر گزارشات، کمپانی فیلم‌سازی Abrams، Bad Robot، حق ساخت فیلم این انیمه را در کنار Paramount Picutres بدست آورده است. فیلم‌نامه این اثر قرار به دست برنده جایزه اسکار و نویسنده فیلم‌نامه اثر Arrival نوشته شود.

داستان Your Name یک کمدی عاشقانه در رابطه با 2 نوجوان است که بصورت اتفاقی بدن‌هایشان با یکدیگر عوض می‌شود. این انیمه توسط آقای "ماکوتو شینکای"(Makoto Shinkai) کارگردانی و ساخته Toho Pictures می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است که این انیمه تا به امروز در سرتاسر 353.3 میلیون دلار در Box office را از آن خود کرده است. این انیمه رکورد اثر شرقی قبلی را که مربوط به اثر ساخته شده توسط آقای "هایائو میازاکی" (Hayao Miyazaki) یعنی Spirited Away بود، شکسته است.

سازنده اصلی فیلم، آقای Genki Kawamura، در بیانیه‌ای اعلام می‌کند که: "در فیلم هم درست مثل یک رویا می‌باشد. آقای Abrams و تیمش دل مخاطبان را در ساخت بازسازی‌های اقتباسی پیش از امروز بدست آورده‌اند. بنظر می‌رسد که Mitsuha و Taki(شخصیت‌های اصلی انیمه) روایت‌گر کاملی را بدست آورده‌اند، یعنی آقای Heisserer، که به داستان عاشقانه و علمی-تخیلی آن‌ها خواهد پرداخت."

"ملاقات‌های تاکنون انجام شده بسیار مفید و خلاقانه بوده‌اند و ایده‌های فوق‌العاده‌ای را مطرح کرده‌اند که بی‌شک برای این فیلم مناسب‌اند. من بسیار مفتخرم که با این سازندگان بزرگ کار می‌کنم و اثر سینماتیک Your Name را برای مخاطبین Hollywood‌ای به ارمغان می‌آورم."

آقای آبرامز کارگردانی فیلم Star Wars Episode IX را نیز برعهده دارد که در سال 2019 عرضه خواهد شد. آیا از شنیدن خبر ساخت یک فیلم سینمایی براساس این انیمه خوشحال شده‌اید؟ یا ترجیح می‌دهید آثار شرقی در چهارچوب انیمه‌ای بمانند ؟ نظرات خود را با ما درمیان بگذارید.

منبع متن: pardisgame