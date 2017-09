اگر هنوز به طوفان عرضه‌ی بازی‌های جدید در پاییز باقی مانده و در حال حاضر عنوان خاصی را در دست ندارید، مایکروسافت به‌تازگی دو بازی جدید را از طریق برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل در اختیارتان قرار داده است. دو بازی جدیدی که به برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان راه یافته‌اند، کاملاً با […]

دو بازی جدیدی که به برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان راه یافته‌اند، کاملاً با هم تفاوت دارند. اولین عنوان، Call of Duty: Advanced Warfare است، ساخته‌ی اسلج‌همر گیمز و روایت‌گر داستان جنگی در آینده با نقش‌آفرینی ستاره Kevin Spacey. دومین عنوان هم Sonic Adventure بوده که ابتدا برروی دریم‌کست منتشر شده بود و حال، پورت جدید و امروزی آن در دسترس قرار دارد تا باری دیگر از تجربه‌ی آن لذت ببرید.

از دیگر اضافات برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل طی چند وقت اخیر، می‌توان به بازی محبوب و سرگرم‌کننده‌ی Saints Row: The Third و چند عنوان دیگر نظیر Slender: The Arrival اشاره کرد که از اینجا می‌توانید لیست کاملشان را مشاهده کنید. طبق روال همیشگی این برنامه، اگر بازی‌ مورد نظرتان را برای ایکس‌باکس ۳۶۰ خریداری کرده باشید، قادر به دریافت رایگان آن‌ها از بخش بازی‌های کنسول ایکس‌باکس وان خود خواهید بود. در غیر این صورت باید به وب‌سایت ایکس‌باکس مراجعه کنید و آن‌ها را خریداری نمایید.

