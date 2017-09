Telltale Games: کنسول Nintendo Switch بهترین مطابقت را با ما دارد

همانطور که می‌دانید، Telltale Games برای انتشار چندین عنوان خود بر روی کنسول Nintendo Switch آماده می‌شود چرا که این شرکت اخیراً در یک آگهی شغلی به‌دنبال متخصصانی بوده است که به طور حرفه‌ای با استاندارد‌های کنسول Nintendo Switch آشنا هستند و می‌توانند پروژه‌های این استودیو را به بهترین شکل پورت کنند. «جاب استافر»(Job Stauffer) رئیس بخش ارتباطات Telltale Games چندی‌پیش در مورد این موضوع حرف‌هایی زده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech در ابتدای این مصاحبه که با منبع MCV انجام شده است آقای «استافر» به این موضوع اشاره کرد که تمام اعضای Telltale Games با عرضه‌ی Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure بر روی کنسول Switch بسیار خوشحال شدند.

او خوشحالی استودیو را این‌گونه ابراز کرد:

"ما از عرضه‌ی نسخه‌ی The Compelete Adventure بر روی Switch بسیار خوشحال هستیم و انتظار داریم که به زودی بازی‌های دیگر خود را نیز بر روی این کنسول عرضه کنیم."

«استافر» با اشاره به برنامه‌های استودیو اعلام کرد که بیشتر بازی‌های Telltale در راه این پلتفرم هستند. او در ادامه گفت:

"پس از فصل اول Minecraft: Story Mode اولین بازی‌ای که بر روی Switch خواهید دید فصل اول Batman خواهد بود چرا که این عنوان هنوز یک بازی تازه در استودیو به حساب می‌آید و به تازگی بر روی کنسول‌های دیگر عرضه شده است. در ادامه نیز احتمالاً عناوینی مثل Guardians of the Galaxy و Minecraft: Story Mode - Season Two را منتشر خواهیم کرد."

او در مورد پروژه‌های دیگر که باید پورت شوند اظهار داشت:

"ما به همه‌ی کار‌ها و پروژه‌های خود در طول این سال‌ها نگاه می‌کنیم و در مورد کنسول Switch بسیار هیجان زده هستیم. این که بگوییم ما بخاطر کمبود مخاطب در رابطه با سایر پروژه‌ها آن‌ها را به این کنسول نمی‌آوریم کاملاً غلط است.به عنوان مثال در مورد پورت The Walking Dead بر روی کنسول Switch نباید عجله کنیم چرا که با نگاه به فصل‌های اول متوجه‌ شدیم که می‌توانیم تغییرات گسترده‌ای به‌وجود آوریم و با استاندارد‌های Switch هماهنگی‌های بیشتری ایجاد کنیم.

پس باید منتظر بیشتر پروژه‌های این شرکت بر روی کنسول Nintendo Switch باشیم.

منبع متن: pardisgame