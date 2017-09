به تازگی شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft)، دن رومر (Dan Romer) را به عنوان آهنگساز اصلی بازی بشدت مورد انتظار و اول شخصِ جهان‌ِ بازِ Far Cry 5 معرفی کرده است. رومر که تاکنون به واسطه کارهای خود چندین جایزه از جشنواره‌های معتبر جهانی کسب کرده است، آهنگسازی فیلم‌هایی نظیر Beasts of the Southern Wild «جانورام حیات‌وحش […]

به تازگی شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft)، دن رومر (Dan Romer) را به عنوان آهنگساز اصلی بازی بشدت مورد انتظار و اول شخصِ جهان‌ِ بازِ Far Cry 5 معرفی کرده است.

رومر که تاکنون به واسطه کارهای خود چندین جایزه از جشنواره‌های معتبر جهانی کسب کرده است، آهنگسازی فیلم‌هایی نظیر Beasts of the Southern Wild «جانورام حیات‌وحش جنوب»، Beasts of No Nation «جانوران بدون کشور» و Gleason «گلیسون» را در کارنامه کاری خود دارد. علاوه بر این، رومر به عنوان تولیدکننده و ترانه‌سرا در موسیقی‌های زیادی نقش داشته است. وی به عنوان آهنگساز ترانه Say Something از A Great Big World نقش داشته است که جایزه گرمی را برای وی به ارمغان آورده است. از جمله دیگر کارهای او می‌توان به ساخت موسیقی Treat You Better برای شان مندز (Shawn Mendes) در سال ۲۰۱۷ میلادی اشاره کرد.

تجربه رومر در زمینه ترانه‌سرایی، بی‌شک کمک بزرگی برای وی برای خلق موسیقی متن بازی Far Cry 5 خواهد بود که قرار است موسیقی‌ها آن توسط بابی شین (Bobby Shin) اجرا گردد. شرکت یوبی‌سافت در خصوص اشعار سروده شده برای بازی Far Cry 5 چنین بیان کرده است:

این اشعار، الهامات اعضای فرقه و رهبری آن‌ها را منعکس می‌کند که حاوی پیام‌های به مراتب ترسناک‌تری از گروه مقاومت هستند. هر یک از این اشعار با موسیقی متن این بازی ترکیب شده که در طول تجربه [این بازی توسط] بازیکنان و کاوش در محیط جهان باز آن، شنیده می‌شوند.

شنیدن اشعاری مرتبط با داستان بازی Far Cry 5 که یوبی‌سافت قصد روایت آن به صورت کلاسیک را دارد، بی‌شک متناسب خواهد بود. کارنامه پربار رومر، نوید خلق موسیقی متنی شگفت‌انگیز برای بازی مورد انتظار Far Cry 5 را می‌دهد.

بازی Far Cry 5 سال آینده میلادی و در روز سه‌شنبه ۸ اسفند ماه (۲۷ فوریه) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد شد. در راستای دیگر اخبار مرتبط با این بازی، چندی پیش شاهد انتشار تریلرهایی از گیم‌پلی آن بودیم. همچنین نویسنده ارشد Far Cry 5، در خصوص نوار مقاومت و گیم‌پلی تعاملی این بازی صحبت کرده است که از این نشانی می‌توانید گفته‌های وی را بخوانید.

منبع متن: gamefa