پیت‌ هاینز عنوان Horizon: Zero Dawn را مورد ستایش قرار داد

آقای پیت هاینز طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که استودیوی بتسدا علاقه دارد تا مسیرهای جدیدی را تجربه نماید. او در این مصاحبه از استودیوهایی که توانستند این تغییر را در خود اعمال کنند صحبت نمود و عناوین آن‌ها را مورد ستایش قرار داد.

معاون بخش روابط عمومی و بازاریابی بتسدا آقای پیت هاینز، دائما در حال پاسخگویی به طرفداران سری Elder Scrolls است که در مورد نسخه ششم آن سوال می‌کنند. حتی سال گذشته کار به‌جایی کشیده شد که ایشان طی بیانیه‌ای اظهار کردند که بتسدا صرفا جهت ساخت این سری در نظر گرفته نشده است، بلکه استودیویی از افراد خلاق و باانگیزه است که لزوما تمایل به ساخت عناوین Elder Scrolls و Fallout را یکی پس از دیگری ندارند.

آقای هاینز اخیرا طی مصاحبه‌ای که توسط GamesRadar به انتشار رسیده، در مورد این موضوع صحبت کردند. ایشان مثال‌هایی از استودیوهایی به میان آوردند که با موفقیت توانستند IPهایی که با آن‌ها شناخته می‌شوند را برای تجربه مسیری جدید، کنار بگذارند. آقای هاینز به عنوان The Last of Us از استودیوی ناتی‌داگ و همچنین Horizon: Zero Dawn از استودیوی گوریلاگیمز اشاره کردند. و این را هم اضافه کردند که Horizon: Zero Dawn، “عنوانی باورنکردنی است” و برای او بهترین بازی سال به حساب می‌آید.

من برای انجام چنین کاری تلاش کردم – چندین E3 قبلی پیش تاد هاوارد (Todd Howard – کارگردان استودیوی بازی‌سازی بتسدا) رفتم و گفتم: “همه قرار است در مورد Elder Scrolls 6 از ما سوال بپرسند. تو باید به من کمک کنی، باید به من کمک کنی و اعلام کنی که مسیر استودیو تغییر کرده، و هنگامی که زمان ساخت Elder Scrolls 6 فرا رسید باید تلاش کنی تا تمامی انتظارات برآورده شوند.” تیم سازنده دستگاهی برای فروش محصولات نیست، تا شما با هر بار فشار دادن دکمه‌ای نوشابه‌ای (اشاره به نسخه‌‌ای جدید از بازی‌ها) دریافت کنید – آن‌ها تمایل دارند تا زمینه‌ خلاقیت‌های خود را گسترش دهند، ایده‌های جدید را امتحان کنند، کار جدیدی انجام دهند و تنها در یک مسیر قدم برندارند. بنظرم توسعه‌دهندگان بسیاری این کار انجام داده‌اند، و اگر بخوام صادقانه بگویم؛ اگر چنین کسانی پیدا نمی‌شدند، عناوینی بمانند Horizon: Zero Dawn هرگز خلق نمی‌شدند. این بازی چقدر خارق‌العاده است؟ و اگر استودیوی گوریلاگیمز در همان مسیری که شناخته می‌شود باقی می‌ماند، هیچوقت چنین عنوانی را تجربه نمی‌کردید. اصلا قابل باور نیست که خالقین Killzone عنوانی با این سبک و این موضوع ساخته است. این عنوان برای من بهترین بازی سال به‌ حساب می‌آید. بنظرم استودیوهای بسیاری دست به چنین کاری (تغییر مسیر) زده‌اند، اینطور نیست؟ هیچوقت شاهد عرضه The Last of Us نبودیم، اگر ناتی‌داگ به ساخت پی‌ در پی سری Uncharted ادامه می‌داد.

در نهایت باید گفت که آقای پیت هاینز در گذشته بارها و بارها اعلام کرده بود که عنوان Elder Scrolls VI پس از ساخت و انتشار دو پروژه بزرگ از بتسدا، کار خواهد شد. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، بنابراین طرفداران همچنان باید صبر کنند و منتظر بمانند.

منبع متن: gamefa