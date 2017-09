چندی پیش، شاهد انتشار پوستری جدید، از بازی به شدت مورد انتظار The Last of Us Part 2 بودیم که به مناسبت سالگرد روز شیوع (Outbreak Day) منتشر شده بود. همچنین به همین مناسبت، محصولاتی جدید از برند The Last of Us معرفی شد که شامل یک پوستر جدید، یک تم از نسخه دوم این بازی و همینطور […]

چندی پیش، شاهد انتشار پوستری جدید، از بازی به شدت مورد انتظار The Last of Us Part 2 بودیم که به مناسبت سالگرد روز شیوع (Outbreak Day) منتشر شده بود. همچنین به همین مناسبت، محصولاتی جدید از برند The Last of Us معرفی شد که شامل یک پوستر جدید، یک تم از نسخه دوم این بازی و همینطور یک تیشرت از آن بود. حال طرفداران سرسخت این سری، موفق به یافتن اطلاعاتی مخفی، از پوستر این بازی شده‌اند که در ادامه جزئیات آن را با هم بررسی خواهیم کرد.

عنوان The Last of Us 2 یکی از مورد انتظارترین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ است که نسخه اول آن نیز در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و با استقبال بی‌نظیر بازی‌بازان و منتقدین دنیای بازی‌های رایانه‌ای همراه شد. پس از معرفی نسخه دوم آن، شور و هیجان زیادی میان بازی‌بازان به راه افتاد که همین امر باعث شد شرکت ناتی داگ (Naughty Dog) فرصت را غنیمت شمرده و در سالگرد روز شیوع، محصولات جدیدی از این برند معرفی کند. یکی از این محصولات، پوستر بسیار زیبایی از نسخه دوم این بازی بود، که به تنهایی، شامل برخی اطلاعات مخفی از این بازی می‌باشد. اگر به آتشی که در میانه این پوستر وجود دارد دقت کنید، می‌توانید صورت یک گرگ را تشخیص دهید که به شما خیره شده است.

در حال حاضر، ناتی داگ به دلیل نمادگرایی که دارد، بسیار شهره شده است و همه آن را با ظرافتی که در پروژه‌هایش به کار می‌برد، می‌شناسند. به همین دلیل پس از انتشار پوستر جدید این بازی نیز، سراسر فضای مجازی، برای بیرون کشیدن اطلاعات مخفی آن یکپارچه شدند و شروع به تحقیق و گمانه زنی کردند تا بدانند خیره شدن یک گرگ در صورت مخاطبان، چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد. یکی از نظرات توسط وبسایت The Wolf Hall منتشر شده است که مدعی است صورت این گرگ زیر بازوی جوئل قرار گرفته است. در اینجا، گرگ می‌تواند نماد حیله‌گری و فریب باشد که می‌تواند این معنی را تداعی کند که در این بازی، جوئل، الی را فریب خواهد داد.

حال، هر کسی که این بازی را انجام داده است، به خاطر دارد که (این قسمت از متن ممکن است داستان کلی این بازی را فاش کند و انتهای آن را بازگو کند؛ بنابراین اگر نسخه اول این بازی را انجام نداده‌اید، از خواندن این بخش از متن پرهیز کنید.) در حقیقت در پایان بازی، جوئل به الی دروغ گفت و داستان رهایی آن از دست گروه Fireflies را به الی دروغ گفت تا جان او را نجات دهد. در حقیقت می‌دانیم که جوئل به الی دروغ‌هایی گفته است، اما آیا قرار است در نسخه جدید نیز شاهد دروغ‌ها و حیله‌هایی دیگری از سمت جوئل باشیم یا خیر؟

آیا نسخه جدید این بازی، روایتی تلخ‌تر و تاریک‌تر از چیزی است که در نسخه اول دیدیم؟ آیا در نسخه جدید این بازی، شاهد خیانت جوئل به الی خواهیم بود؟ حقیقتاً اگر چنین چیزی به انجام برسد، تحملش برای بسیاری از بازی‌بازان غیرممکن خواهد بود زیرا جوئل و الی دو تن از پرداخته‌شده‌ترین شخصیت‌هایی هستند که تا به حال در بازی‌های ویدئویی دیده‌ایم و دیدن از بین رفتن رابطه بین این دو می‌تواند یکی از تلخ‌ترین بخش زندگی گیمری بسیاری از بازی‌بازان باشد.

بازی به شدت مورد انتظار The Last of Us Part 2 در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۱۸، به صورت انحصاری برای کنسول نسل هشتمی سونی، یعنی پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. برای اطلاع از آخرین اخبار مربوط به این بازی، با تیم گیمفا همراه باشید. در ادامه می‌توانید یک بار دیگر، پوستر تازه منتشر شده از این بازی را مشاهده کنید و این بار با دقت بیشتری آن را زیر نظر بگیرید. اگر شما هم موفق به دیدن اطلاعات مخفی از آن شدید و یا اگر توانستید نکاتی را از آن بیرون بکشید، با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa