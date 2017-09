می توانید دوربین صحنه آهسته هنگام تصادف را در عنوان Need for Speed Payback خاموش کنید

الکترونیک آرتز، ناشر عنوان Need for Speed Payback، این انتخاب را به بازیکنان می دهد تا در صورت تمایل دوربین صحنه آهسته هنگام تصادف اتومبیل ها را در بازی خاموش کنند. همان طور که می دانید در نمایشگاه E3 2017 ضمن معرفی بازی Need for Speed Payback، شاهد معرفی ویژگی جدیدی بوده ایم که بعد از تصادف […]

همان طور که می دانید در نمایشگاه E3 2017 ضمن معرفی بازی Need for Speed Payback، شاهد معرفی ویژگی جدیدی بوده ایم که بعد از تصادف یا چپ کردن اتومبیل می توانید به صورت صحنه آهسته هنگام چپ شدن یا تصادف اتومبیل را مشاهده کنید. در حالی که این میان پرده ها واقعا تماشایی هستند اما گاهی اوقات گیم پلی را از جریان انداخته و این موضوع به خصوص هنگامی که شما در حال مسابقه و کورس گذاشتن با رقیبان خود هستید، بسیار آزار دهنده است.

حال الکترونیک آرتز، ناشر عنوان Need for Speed Payback، به تازگی اعلام کرده است که بازیکنان می توانند به انتخاب خود دوربین صحنه آهسته بازی در هنگام تصادف اتومبیل ها را خاموش کنند:

هنگامی که در نمایشگاه E3 2017 و برای اولین بار قسمتی از مرحله Highway Heist را به نمایش گذاشتیم، بخش از بازخوردهایی که در رابطه با این بازی دریافت کرده ایم مربوط به دوربین صحنه اهسته بازی در هنگام تصادف یا چپ کردن اتومبیل ها بود. این موضوع را به دقت بررسی کرده تا ببینیم در این رابطه چه کاری می توانیم انجام دهیم. در نهایت بسیار خوشحالیم تا به شما اعلام کنیم که دوربین صحنه آهسته هنگام تصادف، به صورت گزینه ای در بازی قرار خواهد گرفت تا شما بتوانید به راحتی آن را کنترل کرده و در صورت تمایل دوربین صحنه آهسته را روشن و یا خاموش کنید.

همچنین به تازگی یک طرح هنری جدید از بخش داستانی عنوان Need for Speed Payback منتشر شده است که شما می توانید آن را در قسمت پایین مشاهده کنید:

عنوان Need for Speed Payback در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷(جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶) برای کنسول های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و رایانه های شخصی در دسترس خواهد بود.

منبع متن: gamefa