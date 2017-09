پت هاینز درباره رویکرد بتسدا: همه از ما سراغ The Elder Scrolls 6 را خواهند گرفت + Horizon: Zero Dawn باورنکردنی است

چهره عمومی شرکت Bethesda احتمالا تصویری از skyrim dovahkiin در یک کلاه‌خود و یا زره قدرت معروف سری Fallout است. ولی‌ نائب‌رئیس بخش بازاریابی و روابط عمومی شرکت یعنی آقای "پت هاینز" (Pete Hines) را نیز می‌توان به عنوان ضلع سوم در نظر گرفت. وی فردیست که کنفرانس‌ها و نمایش‌های بزرگ Bethesda را ارائه می‌دهد و در تمامی برنامه‌های این شرکت در سراسر دنیا حضور دارد.

در خبر قبلی درباره صحبت های وی پیرامون رویکرد Bethesda در مورد Switch و واقعیت مجازی مطالعه کردید. به گزارش پردیس گیم و به نقل از GamesRadar وی درباره توسعه دهندگان و رویکرد Bethesda در مورد بازی های موبایل نیز صحبت کرده که در ادامه بخشی از آن ها را مشاهد می کنید.

واقعیت‌مجازی و Switch به کنار، شما موبایل و چیزهایی نظیر آن را تجربه کرده‌اید. هیچ‌کس در سال 2015 انتظار Fallout Shelter را نداشت.

"توقع و انتظار شما احتمالا چنین چیزی بوده است: "خب، آن‌ها Fallout Shelter را به عنوان بخشی از Fallout انجام دادند پس از این به بعد برای همه‌چیز عنوانی مرتبط با موبایل عرضه خواهند کرد..." به جز اینکه این کاری نیست که ما انجام می‌دهیم. ما در Bethesda نمی‌گوئیم: "ما در حال ساخت Wolfenstein هستیم پس نسخه موبایل بازی کجاست؟ در حال توسعه The Evil Within هستیم پس باید نسخه‌ای از آن را برای موبایل نیز گسترش بدهیم." ما درباره گوشی‌های همراه و واقعیت‌مجازی این‌گونه فکر نمی‌کنیم. همه‌چیز باید برای کارها و چیزهایی که استودیو می‌خواهد انجام دهد و ایده‌هایی که در ذهن دارد، مناسب باشد. خروجی مناسب و سود آن کجاست؟ این گونه نیست که بگوئیم: "هی! Fallout Shelter موفقیت بزرگی بود. پس بیایید چیزی همانند Bejeweled با تم Wolfenstein بسازیم! "

من حس می‌کنم که هر بار شما چیزی را معرفی می‌کنید، جدا از اینکه چقدر آن عنوان جالب است، بخشی از طرفداران شما وجود دارند که می‌گویند "ولی من انتظار داشتم که آن‌ها فلان چیز را معرفی کنند . . ."

"بله تقریبا 18 سالی می‌شود که با این موضوع آشنایی دارم . . ."

شما همانند جورج.ار.ار.مارتین دنیای بازی‌های هستید. هر بار که کاری را انجام می‌دهید، کسی می‌گوید "خب چرا فلان کار انجام نمی‌دهید؟ "

"ما از این موضوع آگاهیم ولی اجازه نمی‌دهیم که کاری را که می‌خواهیم انجام دهیم را برایمان تعریف کند. در نهایت ما چیزهایی را آزمایش کرده و انجام می‌دهیم که فکر می‌کنیم برای بازی‌هایی که می‌سازیم بهترین رویکرد هستند. چرا که حقیقتا این تمام چیزیست که من می‌توانم کنترل کنم. من سعی کردم که چنین چیزی را کاهش دهم. در جریان چندین E3 قبل، به سراغ "تاد هاوارد" (کارگردان Bethesda Game Studios) رفتم و گفتم "همه از ما سراغ The Elder Scrolls 6 را خواهند گرفت. تو باید به من کمک کنی. باید کمک کنی تا برای اینکه بگویم استودیو به چه سمت‌‌وسویی می‌رود، جوابی پیدا کنم. و زمانی که The Elder Scrolls 6 در حال عرضه بود، سعی کنی و انتظارات و توقعات را کنترل کنی."

تیم‌های توسعه بازی همانند دستگاه‌های فروش خوراکی نیستند که برای مثال نوشابه را انتخاب کنید و آن‌ها نیز آن را تحویل شما بدهند. آن‌ها می‌خواهند که توانایی و انتخاب داشته باشند و بتوانند آزادانه و خلاقانه ایده‌های جدیدشان را امتحان کنند. و یا اینکه کاری متفاوت انجام دهند و گرفتار الگویی همیشگی و چرخه‌ای تکراری نشوند.

فکر کنم که شما توسعه‌دهندگان زیادی را دیده‌اید که چنین کاری را انجام می‌دهند و صادقانه اگر افراد دست به چنین کارهایی نمی‌زدند، اکنون شاهد Horizon: Zero Dawn نبودیم. جقدر آن بازی باورنکردنی است! و اگر Guerrilla Games در همان مسیری که به آن معروف است باقی می‌ماند، هیچ‌وقت شاهد Horizon نبودیم. هیچ دلیلی ندارد که شما فکر کنید سازندگان سری Killzone به ساخت یک عنوان دیوانه‌وار در آینده با وجود حیوانات روباتیک بپردازند. شاید این بازی عنوان مورد علاقه امسال من باشد و اگر آن‌ها از کاری که همیشه انجام می‌دادند بیرون نمی‌آمدند و دست به ریسک و انجام کاری متفاوت نمی‌زدند، هیچ‌وقت شاهد ماجراهای Aloy نبودیم. به نظرم این حقیقت بسیاری از استودیوها است. اگر Naughty Dog فقط برروی Uncharted تمرکز می‌کرد، هیچ‌گاه شاهد The Last of Us نبودیم."

نظر شما درمورد صحبت های آقای "پت هاینز" چیست؟ کدام یک از عناوین ذکر شده در متن را تجربه کرده اید؟ در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame