بازار عناوین Free to play رشدی بسیار زیاد داشته است + PUBG عنوان Warcraft را نیز شکست داد

وب‌سایت Superdata لیست موفق‌ترین عناوین دیجیتال در سرتاسر دنیا در ماه آگوست را منتشر کرده است. بر اساس این لیست بازار عناوین Free to Play هر سال 28 درصد رشد سالانه داشته. این لیست نشان‌دهنده این است که چه تعدادی از بازیسازان در سال 2017 بازی خود را به این سبک منتشر کرده‌اند و همچنین می‌تواند کمک‌کننده‌ای باشد بر این‌که از بازار این عناوین در سال 2018 نیز مطلع شویم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming بر اساس گزارشات Superdata، بازار کامپیوترهای شخصی در چند وقت اخیر شاهد ضعف کوچکی بوده است که دلیل اصلی آن نیز ناموفق واقع شدن عنوان No Mans Sky و اولین رویداد و نقشه جدید عنوان Overwatch محسوب شده است. کاملا در جهت متفاوت این موضوع، عنوان Player Unknown Battlegrounds موفق به فروشی فوق‌العاده شده. این فروش هنوز هم ادامه دارد و این‌طور که معلوم است تا مدتی زیاد ادامه خواهد داشت. این عنوان حتی موفق شده است عنوان بسیار محبوب World of Warcraft را نیز برای بار نخست پشت سر بگذارد.

از جمله دیگر عناوین موفق چند سال اخیر می‌توان به Hearthstone: Heroes of Warcraft اشاره کرد که به لطف بسته الحاقی متفاوت و محبوب خود تحت نام Knights of the Frozen Throne توانسته تا کنون بسیار موفق و سود‌آور عمل کند. شما می‌توانید لیست مذکور را در زیر مشاهده کنید.





منبع متن: pardisgame