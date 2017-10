آغاز افسانه سونیک…| نقد و برررسی بازی Sonic the Hedgehog

کنسول سگا جنسیس (که ما بیشتر آن را همان سگا می‌نامیم!)، یکی از کنسول های خاطره‌انگیز برای بازیبازان است که در زمان عرضه با ارایه بازی های جدید و نو، توانست بازیبازان را مجذوب خود کند. یکی از بازی های خاطره‌انگیز و جذاب سگا برای کنسول سگا جنسیس، اولین نسخه از سری بازی سونیک خارپشت […]

کنسول سگا جنسیس (که ما بیشتر آن را همان سگا می‌نامیم!)، یکی از کنسول های خاطره‌انگیز برای بازیبازان است که در زمان عرضه با ارایه بازی های جدید و نو، توانست بازیبازان را مجذوب خود کند. یکی از بازی های خاطره‌انگیز و جذاب سگا برای کنسول سگا جنسیس، اولین نسخه از سری بازی سونیک خارپشت (Sonic the Hedgehog) بود که در سال ۱۹۹۱ برای این کنسول منتشر شد. حال پس از گذشت بیش از ۲۵ سال از عرضه بازی، سگا مجدد این عنوان را برای سیستم عامل های موبایل منتشر کرده است. در ادامه این مقاله با نقد و بررسی بازی Sonic 1 با نام صحیح‌تر Sonic the Hedgehog همراه باشید.

در مقاله قبلی نقد و بررسی بازی های موبایل به سراغ اولین نسخه سری بازی ریمن رفته و نسخه پورت شده بازی را روی موبایل بررسی کردیم. حال در این مقاله هم به سراغ یکی دیگر شخصیت های محبوب بازی های رایانه‌ای رفته و قصد بررسی اولین نسخه آن ‌را داریم. پیش‌تر در مقدمه مقاله های قبلی از سرویس “سگا برای همیشه” یا Sega Forever نام بردیم. در این سرویس شرکت سگا، قصد دارد در جهت گسترش سهم بازی های خود در موبایل، بازی های قدیمی کنسول سگا جنسیس را برای سیستم عامل های موبایلی منتشر کند. سگا پیش‌ از این سرویس در حال ساخت و توسعه بازی های جدید برای موبایل بود و حتی چندین عنوان انحصاری از سری بازی سونیک برای موبایل عرضه کرده است. در این زمان که تب بازگشت به آی‌پی های قدیمی چه در سینما و چه در بازی های رایانه‌ای داغ است، عجیب است اگر شرکت سگا با وجود چنین پتانسیلی، بیکار بماند. عناوین انحصاری کنسول سگا جنسیس توسط نرم‌افزار های شبیه‌ساز، پیش‌تر در موبایل به صورت غیر‌رسمی قابل بازی بودند اما مشکلاتی مثل عدم ذخیره بازی و پر شدن صفحه نمایش با کلید های اضافی، باعث می‌شد تجربه خوبی به کاربر منتقل نشود. حال سگا با معرفی سرویس جدید خود علاوه بر Sonic the Hedgehog تا کنون بازی های مختلفی مثل Golden Axe، Comix Zone، Ristar، Kid Chameleon و The Revenge of Shinobi را برای سیستم عامل های اندروید و آی‌او‌اس به صورت بازی تک و همچنین در اپلیکیشن اختصاصی Sega Forever منتشر کرده است. در میان بازی های معرفی شده یکی از پرطرفدار ترین آنها بدون شک Sonic the Hedgehog است. اولین نسخه از بازی سونیک یک بازی پلتفرمر جذاب و سرعتی برای سگا جنسیس بود که با رنگ آمیزی درست، محیطی شاداب و نو را برای بازیبازان ساخته بود.

بر عکس سایر بازی های Sega Forever، بازی Sonic the Hedgehog به صورت کامل از نسخه اصلی روی موبایل پورت نشده است و سگا برای آن منو و قسمت تنظیمات و همچنین تبلیغات اضافه کرده است. طراحی منو در جهت مشاهده ذخیره های بازی مناسب و حتی ضروری به نظر می‌رسد اما اضافه کردن تبلیغات به این بازی چندان خوشایند نیست. ولی به هر حال ایده تجاری بازی هایی که به صورت رایگان منتشر می‌شوند، به همین صورت است. همچنین مطابق انتظار امکان خرید درون برنامه‌ای وجود داشته و شما می‌توانید تبلیغات را از این طریق از بازی حذف کنید. بازی کاملا آفلاین است و هیچ‌گونه فعالیتی به صورت آنلاین صورت نمی‌گیرد اما به دلیل پخش تبلیغات، حتما باید به صورت آنلاین وارد بازی شوید.

در بررسی اولین نسخه بازی ریمن، از بخش داستانی بازی ایراد گرفته شد و دلیلش هم شاید این باشد که سازندگان آینده درخشان و خوبی را برای آن متصور نبودند و صرفا به یک داستان ساده اکتفا کردند. اما در اولین نسخه بازی سونیک به این شکل نیست. تقریبا داستان قابل قبول و قابل دفاعی برای بازی نوشته شده است اما همانند همه بازی های سبک پلتفرمر، داستان در مرحله دوم ساخت بازی اهمیت پیدا می‌کند. هیجان کافی و طراحی مناسب محیط و همچنین گیم‌پلی از مهم ترین عناصر یک بازی پلتفرمر هستند. داستان بازی از لحاظ کلی بسیار به داستان اصلی سوپرماریو (Super Mario) شبیه است اما به جای نجات یک فرد، نجات چند نفر و در اصل یک جزیره، مدنظر قرار گرفته است. جزیره‌ای که تمامی حیوانات آن به دست دکتر اگ‌من (Doctor Eggman) اسیر شده‌‌اند و او حیوانات را به شکل ربات درآورده تا از قلمرو خود دفاع کند. در این میان خارپشتی تسلیم نشده و در راستای باز‌پس‌گیری جزیره تلاش می‌کند. محیط بازی کاملا آشنا به نظر می‌رسد. آشنا از آن جهت که مسیر مشخص بوده و کاملا مهیا یک بازی پلتفرمر است. ویژگی اصلی سونیک، سرعت بسیار زیاد او است. سرعت بسیار بالا در مراحل ابتدایی و در اصل در منطقه (Zone) 1 بازی بسیار مفید است و البته کارآمد اما با پیشروی در بازی و رسیدن به محیط های جدیدتر در منطقه های بالاتر، کمی باید سرعت را کم کرده و صبور باشید. این یک تناقص میان محیط و ویژگی اصلی شخصیت بازی است اما بسیار سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این مورد را به عنوان یک نکته منفی حساب کنیم. درست است که بازی در ابتدا یک پلتفرمر سرعتی است اما اگر تمامی مراحل بازی به این شکل طراحی می‌شد و شما صرفا وظیفه پرش ها را بر عهده می‌گرفتید، بازی به سرعت و به سادگی به پایان می‌رسید و چالش مهمی را پیش‌پای شما قرار نمی‌داد.

از آنجایی که بازی بر روی موبایل پورت شده است، دیگر خبری از دسته جادویی سگا جنسیس نیست و باید با استفاده از کلید های مجازی روی صفحه نمایش موبایل، سونیک را هدایت کنید. حرکت در تمامی جهات در بازی ممکن است و می‌توانید برای بدست آوردن حلقه های طلایی بازی و یا قدرت های ویژه به عقب برگردید. اصلی ترین عنصری که در بازی می‌توانید به کمک شما بیاید، حلقه های طلایی هستند که شما با ذخیره آنها می‌‌توانید بیشتر در بازی جلو بروید. جلو رفتن و پیشروی در بازی وابسته به حلقه های طلایی و قدرت های ویژه سونیک است. حلقه ها در طول مسیر بازی در مکان های عادی و حتی بسیاری از آنها در قسمت های دشوارتر قرار داده شده‌‌اند. زمانی که شما به یکی از ربات های بازی برخود کرده و یا مورد هدف شلیک آنها قرار می‌گیرید، تمامی حلقه های شما روی زمین پخش شده و تعداد آن صفر می‌شود و مجدد باید حلقه ها را جمع‌آوری کنید. اگر هیچ حلقه‌ای نداشته باشید، بازی را باخته و باید از ابتدا شروع کنید. بازی از ۶ منطقه یا Zone تشکیل شده است که طراحی محیطی متفاوتی دارند. البته یک منطقه در بازی به نام Final Zone هم در بازی وجود داشته که مختص به باس انتهای بازی است. منطقه های بازی هر کدام از سه مرحله کوتاه تشکیل شده‌اند که در پایان مرحله سوم باید با دکتر اگ‌من مبارزه‌ای داشته باشید. در هر مرحله کوتاه می‌توانید ۳ بار بازی را ذخیره کنید و پس از باخت باید مجدد از ابتدا مرحله بازی را اجرا کنید.

زمان در بازی نقش کلیدی نداشته و شما می‌توانید به راحتی در محیط بازی، حوصله به خرج داده و به دنبال راه های سخت‌تر برای کسب امتیازات بیشتر باشید. پس پایان بازی دو شخصیت دیگر در بازی برای شما باز شده و می‌توانید بازی را مجدد با شخصیت های Tails و Knuckles تجربه کنید. در بخش داستانی اصلی بازی درست است که زمان نقش کلیدی نداشته اما بخش دیگری در بازی برای تجربه سرعتی بازی درنظر گرفته شده است که می‌توانید از طریق بخش Time Attack به آن دسترسی داشته باشید. در این قسمت دیگر باید همه چیز را کنار گذاشته و تنها با سرعت به نقطه پایان بازی برسید. در قسمت اصلی بازی وظیفه شما تنها حرکت و عبور از موانع و ربات های دکتر اگ‌من است. همچنین بسته به محیط بازی حالت هایی برای جابه‌جایی اشیا در بازی وجود دارد. به طور کلی گیم‌پلی بازی لذت بخش است. گاهی باید به بازی سرعت داد و گاهی باید صبور بود و بیشتر برای ادامه مسیر فکر کرد. طراحی میحط های بازی کمک بسیار خوبی به این تجربه لذت‌بخش می‌کند زیرا هر ۷ منطقه بازی که به ترتیب Green Hill، Marble، Spring Yard، Labyrinth، Star Light، Scrap Brain و Final Zone هستند، هرکدام ویژگی های خاص خود را داشته و از تکراری شدن گیم پلی بازی جلوگیری می‌کنند. تعداد مراحل بازی بسیار مناسب است و اصلا کوتاه و یا خیلی زیاد نیست، همچنین تجربه قسمت Time Attack در کنار مراحل اصلی، تجربه بازی را لذت‌بخش‌تر می‌کند. بازی در سطح دشواری قرار نداشته اما مرحله به مرحله روند بازی کمی کند شده و سخت تر‌ می‌شود. قسمت بسیار مهمی از سخت شدن بازی مربوط به نسخه موبایل است و در نسخه اصلی با دسته سگا جنسیس این مورد وجود ندارد. کلید های بازی هر دو روی صفحه نمایش ثابت هستند و برخلاف ریمن همگن نیستند اما باز هم کنترل بازی کمی می‌توانید در مراحل پایانی بازی سخت شود. در قسمت تنظیمات بازی امکان تغییر سایز کلیدها وجود داشته تا در صورت نیاز آنها را بزرگ و یا کوچک‌تر کنید.

همان طور که در طول مقاله به آن اشاره شد، یکی از مهم ترین ویژگی های نسخه اولیه بازی سونیک، طراحی هنری بسیار خوب بازی است. محیط های بازی از اولین مراحل تا انتهای بازی بسیار زیبا و خلاقانه طراحی شده‌اند. از لحاظ فنی هم با توجه به سال عرضه بازی، کیفیت فنی قابل قبول است و نقصی در آن دیده نمی‌شود. در کنار طراحی های جذاب بازی، یکی دیگر از موارد مثبت و تاثیرگذار در بازی، موسیقی متن و صداگذاری آن است. موسیقی متن بازی در هر منطقه بسیار هماهنگ و جذاب نواخته شده و تاثیر بسیار زیادی در روند بازی دارند. علاوه بر موسیقی متن، صداگذاری بازی هم مثال‌زدنی است. صدای ضربه زدن به ربات ها، پرش ها و صدای دریافت حلقه های طلایی بسیار خوب صداگذاری شده اند و هنوز بعد از گذشت بیش از ۲۵ سال هنوز تازه و جذاب هستند. در مجموع بازی موسیقی بسیار مهمی داشته از نکات مثبت بازی به حساب می‌آید.

در پایان باید گفت که اولین نسخه بازی سونیک با نام Sonic the Hedgehog یکی از بهترین بازی های پلتفرمری است که می‌توانید بر روی موبایل تجربه کنید. این دسته از بازی ها که جز اولین سبک های بازی های رایانه‌ای بوده‌اند، اکنون بر روی موبایل دوباره جان گرفته‌اند و عناوین جدیدی با این سبک بر روی موبایل منتشر می‌شوند. کنترل این دسته از بازی ها بر روی موبایل راحت‌تر از سایر سبک ها به نظر می‌رسد از همین رو بازی های جدید بسیاری در این سبک تا کنون منتشر شده‌اند. علاوه بر بازی های جدید، شاهد انتشار نسخه های پورت شده بازی های قدیمی این سبک هم بر روی موبایل هستیم. سونیک هم یکی از معروف ترین بازی های این سبک است و حال بر روی سیستم عامل اندروید و آی‌او‌اس به صورت رایگان در دسترس است. Sonic the Hedgehog بخش داستانی بسیار خوبی داشته و همچنین بخش فرعی Time Attack را در خود دارد، همچنین محیط های بازی بسیار خوب طراحی شده‌اند و موسیقی متن و صداگذاری کاملا هماهنگ با بازی هستند. نکات مثبت بازی بسیار زیاد هستند اما نکات منفی هم در بازی دیده می‌شود که البته خیلی پر‌رنگ نیستند و بخشی از آنها به واسطه پورت شدن روی موبایل ایجاد شده‌اند که در قسمت پایانی می‌توانید آنها را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa