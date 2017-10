نسخه بتای عنوان Call of Duty: WWII تنها چهار روز پیش در دسترس طرفداران قرار گرفت، اما هکرها در همین زمان کوتاه حملات خود را به این بازی آغاز کرده‌اند. در حال حاضر شما می‌توانید ویدئوهای بسیاری را در اینترنت مشاهده کنید که متقلب‌های حاضر در این بازی را مد نظر قرار داده‌اند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از PC Gamer یکی از استریمر‌های معروف درباره وضعیت Call of Duty این‌گونه می‌گوید: "پیدا کردن یک دست بازی در Call of Duty: WWII که در آن حداقل یک متقلب حضور نداشته باشد مدام سخت‌ و سخت‌تر می‌شود. من در پنج بازی متوالی با هکرهایی تحت نام‌های متفاوت روبرو شدم." همچنین بازیکنان این عنوان نیز اعتراض خود به این موضوع را در استیم و دیگر سایت‌های اینترنتی اعلام کرده‌اند. میانگین نمره Call of Duty: WWII در استیم هم‌اکنون 5 از 10 می‌باشد که به هیچ عنوان نمره مناسبی برای این عنوان محسوب نمی‌شود.

البته قابل ذکر است که عده‌ای دیگر از بازیکنان نیز اعلام کرده‌اند که در تمامی بازی تا کنون حتی به یک هکر هم برخورد نکرده‌اند. باید اعلام کرد که نفوذ هکرها در بازی‌های پرطرفداری مثل Call of Duty چیزی کاملا عادی است، ولی این‌که آن‌ها بتوانند به این سرعت سیستم امنیتی بازی را پشت سر بگذارند یک نقطه ضعف بزرگ برای بازی محسوب می‌شود. آیا شما نسخه‌ی بتای این عنوان را تجربه کرده‌اید؟ اگر جواب شما مثبت است، آیا در بازی شاهد متقلبی بوده‌اید یا خیر؟

منبع متن: pardisgame