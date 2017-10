Ruiner نام یک عنوان تیراندازی خشن است که توسط Reikon Games توسعه و توسط Devolver Digital منتشر شده است. فضای سایبرپانکی بازی و روایت آن در سال 2091 به اضافه سبک هنری و گرافیک فنی خاص آن باعث شده با عنوانی منحصربه‌فرد روبرو شویم و البته گیم‌پلی این بازی نیز که مهم‌ترین ویژگی آن محسوب می‌شود توانسته نظر بسیاری را به خود جلب کند. شما می‌توانید برای مشاهده تریلر روز عرضه این عنوان به این پست مراجعه کنید و نمرات و خلاصه نقد‌های برخی سایت‌ها از این عنوان را در ادامه مشاهده کنید.

AusGamers: 92

GameSpace: 90

Ruiner یک بازی عالی است. با طراحی مرحله و سبک هنری بی‌ظیر خود ذهن شما را درگیر می‌کند و با داستان‌پردازی قدرتمند خود شما را تا آخر بازی مجذوب نگه می‌دارد. و صد البته گیم‌پلی بازی را نباید از قلم بیندازم که بسیار قوی و جذاب از کار درآمده.

Destructoid: 90

GameSpew: 90

COGconnected: 86

App Trigger: 85

طراحی مراحل به شدت قوی است و راه‌های متفاوتی برای به پایان رساندن یک مرحله وجود دارد. موسیقی بازی شما را تحت کنترل خود در می‌آورد و هر چه بیشتر شما را به کشتن دشمنان‌تان ترغیب می‌کند. تمامی این ویژگی‌ها جمع می‌شوند تا Ruiner را به یک عنوان بسیار لذت‌بخش تبدیل کنند.

PC Gamer: 84

Vandal: 82

New Game Network: 81

SpazioGames: 80

Hardcore Gamer: 80

GamesRadar+: 80

با وجود گیم‌پلی رضایت‌بخش و دیوانه‌کننده‌اش و داستان پردازی خوب، Ruiner می‌تواند اوقاتی بسیار خوش را برای شما رقم بزند.

Eurogamer Ita‌ly: 80

Wccftech: 80

GameSpot: 80

Ruiner به شدت تلاش می‌کند در حینی که شما در حال نصف کردن و له کردن و تکه‌تکه کردن دشمنان خود هستید با داستان‌سرایی خود مفهوماتی درباره زندگی، مرگ و انتقام را به خورد شما بدهد. اما باید اعتراف کنم تنها چیزی که در دنیای این بازی می‌درخشد قتل و کشتار است و اگر شما به دنبال چنین چیزی هستید، این بازی را از دست ندهید.

3DJuegos: 75

IGN Spain: 75

CGMagazine: 70

Game Informer: 70

PlayStation Country: 70

Polygon: 60

IGN: 60

بازی کردن Ruiner برایم بیشتر مانند کار بود تا تجربه یک بازی. البته نمی‌توانم بگویم که به هیچ عنوان از تجربه آن لذت نبردم، اما واقعا حیف است که Ruiner برای افزایش حس انتقام و خشم درون بازیکن او را در مقابل چالش‌هایی نامتوازن قرار می‌دهد. البته با بیشتر پیش رفتن، قدرمند تر شدن و به دست آوردن اسله‌حای بیشتر شما سرانجام آن حس رضایتی که دنبالش بودید را در این بازی به دست خواهید آورد. اما نکته بد اینجاست که درست در همان لحظات بازی تمام می‌شود. تجربه Ruiner برای بار دوم بسیار لذت‌بخش تر از تجربه‌ی بار نخست آن است.

We Got This Covered: 50

Stevivor: 50

منبع متن: pardisgame