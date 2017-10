میزان فضای مورد نیاز Assassin’s Creed Origins بر روی Xbox One مشخص شد

فضای نصب Assassin’s Creed Origins اعلام شد و با توجه به شواهد این بازی نسبت به نسخه پیشین خود یعنی AC: Syndicate که در سال 2015 عرضه شد فضای بیشتری را اشغال می‌کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، در بخش فروش عناوین Xbox در وبسایت رسمی Microsoft حجم عنوان Origins بر روی Xbox One به طور دقیق 42.3 گیگ اعلام شده است. فضای اشغالی عنوان AC Syndicate بر روی کنسول گیمینگ Microsoft کمی کمتر از رقم اشاره شده و دقیقا 40.27 گیگ بود. همانطور که گفته شد این تنها در مورد نسخه Xbox One بازی صدق می‌کند و مطمئننا حجم Assassin’s Creed Origins بر روی کنسول قدرتمند Xbox One X با توجه به ارائه کیفیت گرافیکی بهتر و رزولوشن 4K بیش از این خواهد بود.

حجم بازی‌ها نسبت به چند سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و در آینده و با تبدیل شدن 4K بعنوان یک استاندارد در صنعت بازی شاهد اعدادی بزرگی نیز خواهیم بود. Microsoft اخیرا اعلام کرد که با استفاده از تکنولوژی ابری در پی یافتن راهی برای کاهش دادن حجم فضای اشغالی بازی‌های Xbox One X بر روی هارد می‌باشد.

Assassin’s Creed Origins برای عرضه در تاریخ 27 اکتبر (جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۶) بر روی Xbox One ،PS4 و PC برنامه‌ریزی شده است.

منبع متن: pardisgame