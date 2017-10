تعداد بازیکنان بازی استراتژی Plague Inc از 100 میلیون بازیکن گذشت

عنوان Plague Inc ساخت استودیوی Ndemic Creations کار خود را از عرضه‌ی این بازی برروی گوشی‌های هوشمند آغاز کرد و در نهایت عنوان خود را برروی PC و کنسول‌ها نیز عرضه کرد. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualSHOCKERS، مشخص شد که این بازی بیش از 100 میلیون بازیکن دارد.

با توجه به آمار و ارقام محاسبه شده توسط Ndemic، تعداد دارندگان این عنوان هم‌اکنون می‌توانند کشوری تشکیل دهند که از لحاظ جمعیت در رتبه‌ی چهاردهم جهان قرار گیرد. این 100 میلیون بازیکن تاکنون در داخل بازی 13.5 کوینتیلون ( ده به توان 18 ) انسان را به ویروس خود آلوده کردند!

سازنده‌ی این بازی یعنی "جیمز واون" (James Vaughan) اشاره کرد:

"دیدن اینکه تعداد بازیکنان بازی‌ که من ساخته‌ام 1.3 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند بسیار شگفت‌انگیز است و من از تمامی این بازیکنان برای پشتیبانی‌شان تشکر می‌کنم."

Plague Inc در حال حاضر برای دیوایس‌های اندروید و iOS در دسترس است. نسخه‌ی ارتقا‌ یافته‌ی آن یعنی Plague Inc Evolved برای PS4، PC و Xbox One قابل خریداری می‌باشد.

