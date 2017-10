امروز جزئیات و ویدیویی منتشر شد که از اولین تلاش ها برای معرفي فرنچايز Witcher به صنعت بازي، مدت‌ها قبل از آنچه که اکنون در ذهن داریم خبر می‌دهد.

پيش از آنکه امتياز ساخت عنوان The Witcher به استوديو خلاق CD Projekt Red برسد، يک استوديو لهستاني به نام Metropolish Software در سال 1997 ساخت اين بازي را در دستور کار خود قرار مي‌دهد. توسعه بازي زير نظر آدام چميلارز، از موسسين و مدیر استوديو People Can Fly با سابقه کار بر روي عناويني چون Bulletstorm و The Vanishing of Ethan Carter، انجام مي‌شد. در واقع با نظر چميلارز بود که عنوان بازی بر اساس رمان لهستانی Wiedźmin به نام The Witcher انتخاب شد.

بازي در ابتدا قرار بود يک اکشن ماجراجويي سه‌بعدي باشد و از المان‌هاي نقش‌آفريني از قبيل امتياز تجربه و يک سيستم تصميم گيري اخلاقي نيز بهره ببرد. همچنین بازی برای رده سنی بزرگ سال در نظر گرفته شده بود چیزی که ممکن است این روزها طبیعی به نظر برسد اما در سال 1997 اینطور نبود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، با این حال بازی خیلی زود و در حالی که ساخت آن تنها در حد یک مرحله قابل بازی پیش رفته بود و مدت کوتاهی پس از توافق با شرکت TopWare برای سرمایه‌گذاری، متوقف و کنسل شد. بر اساس گفته چميلارز دلیل کنسل شدن بازی بلندپروازانه بودن آن و همچنین درگیری سازندگان بر سر پروژه‌های دیگر بود.

به هر حال تمام تلاش‌های آدام چميلارز برای به دست آوردن اطلاعات بازی در همه این سال‌ها نتیجه‌ای در بر نداشتند تا اینکه دو تن از اعضای تیم سازنده، به نام‌های کاکر راتت و جریک سوبیسکی، در نهایت موفق به بازیابی بخشی از اطلاعات بازی شدند و در ادامه شما می‌توانید 12 دقیقه از چیزی که ممکن بود این روزها بعنوان اولین قسمت The Witcher بشناسیم را مشاهده کنید.

اولین قسمت سری The Witcher در سال 2007 توسط استودیو CD Projekt Red به‌صورت انحصاری برای PC عرضه شد.

منبع متن: pardisgame