Middle-earth: Shadow of War؛ سایه غلیظ جنگ

پیش‌نمایشی بر Middle-earth: Shadow of War

"به قلم سید محمدرضا مجاب"

سایه غلیظ جنگ

کمتر از 10 روز تا عرضه‌ی Middle-earth: Shadow of War باقی مانده و حتی اگر هیچگونه اطلاعاتی درباره‌ی آن نداشته باشید، نادیده گرفتن بازی باتوجه به حجم وسیع نمایش‌ها و تریلرهای روزانه کمی سخت است! Shadow of War ادامه‌ی مستقیمی خواهد بود برMiddle-earth: Shadow of Mordor که 3 سال پیش عرضه شد و توسط بسیاری از منتقدین و سایت‌های مختلف در لیست بهترین بازیهای سال قرار گرفت. موفقیت نسخه‌ی قبل را می‌توان یکی از سورپرایزهای سال 2014 نامید؛ زیرا مدتها بود که استودیوی Monolith (آنها سازندگان سری F.E.A.R‌ هستند!) عنوان قابل توجهی نساخته بود و در پیشنمایش‌های بازی، الهام‌گیری Shadow of Mordor از سری Assassin’s Creed و Batman Arkham بیش از اندازه به نظر می‌رسید. اما پس از عرضه بود که سیل تمجید و تحسین‌ها روانه‌ی بازی شد و ارزش‌های آن (البته بیشتر در گیم‌پلی!) بر سر زبان‌ها افتاد. سیستم نمیسیس را می‌توان یکی از خلاقانه‌ترین مکانیزم‌های عناوین نسل هشتم نامید که باعث میشد هوش مصنوعی دشمنان در شرایط مختلف عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان دهد. پس از موفقیت Shadow of Mordor ، استارت ساخت نسخه‌ی جدید آغاز شد؛ حالا انتظارات از Shadow of War بسیار بالاست و باید دید که آیا سازندگان می‌توانند به اهداف خود دست یابند؟

معرفی Shadow of War بسیار سورپرایز کننده بود؛ زیرا سیستم نمیسیس در نسخه‌ی قبل بسیار منحصربه‌فرد عمل می‌کرد و حتی بدون تغییر، پتانسیل استفاده‌ی دوباره را داشت. تحت فرمان گرفتن اوروک‌های پرمدعا و مشاهده‌ی قیافه‌ی وحشت‌زده‌ی آنها از ظهور سایه‌ی کلبریمبور در قامت انسانی تالیون لذت غیرقابل توصیفی داشت (همین الان و در حین نوشتن این متن دلم برای جملات کلبریمبور به زبان الفی‌اش تنگ شده است!) سازندگان می‌توانستند با بهبود بخشهای دیگر بازی همچون داستان، جلوه‌های بصری و ایجاد تنوع در ماموریت‌ها یک نسخه‌ی جدید عرضه کنند و بسیاری را راضی نگه دارند. اما Shadow of War قرار است بسیار بلندپروازانه‌تر از نسخه‌ی قبل باشد. سازندگان با اعتماد به نفس اعلام کرده‌اند که هرگیمر تجربه‌ی متفاوتی با دیگری خواهد داشت.

Dominate‌ کردن دشمنان (که باعث می‌شد مطیع دستورات شما باشند) حالا به مبنای نسخه‌ی جدید تبدیل شده و سیستم نمیسیس بسیار فراتر از خیانت یک زیردست به فرمانده‌ی خود و یا نبرد 2 وارچیف است! حالا باید برای تصرف قلعه‌ی دشمنان، به جمع آوری یک لشکر بپردازید تا بتوانید در بازی به‌پیش بروید. چالش Shadow of War در گیم‌پلی به بی‌نهایت میل خواهد کرد، زیرا در نسخه‌ی قبل صرفا باید در مورد کاپیتان‌ها و وارچیف‌ها اطلاعات جمع‌آوری می‌کردید تا خودتان حساب آنها را برسید. اما در این نسخه پس از جمع‌آوری اطلاعات باید به Dominate‌ کردن دشمنانی بپردازید که بتوانند شما را در برابر اهدافتان یاری کنند. دیگر به تنهایی نمی توانید به دل دشمنان بزنید و اینجاست که ارتقای سیستم نمیسیس خود را نشان می‌دهد: تک تک اعمال شما توسط دوستان و دشمنانتان به خاطر سپرده خواهد‌ شد!

فرض کنید که در هنگام حمله به یک قلعه، 2 نفر از افرادتان در آستانه‌ی مرگ باشند و فقط برای نجات یکی از آنها زمان دارید. فرد نجات‌یافته این انتخاب شما را به خاطر خواهد سپرد و وفاداری او افزایش خواهد یافت و حتی در زمان خطر ممکن است لطف شما را جبران کند و نجاتتان دهد. و فرد دیگر ممکن است زنده بماند (یا از مرگ بازگردد!) و تبدیل به دشمن شما شود و در جایی که انتظارش را ندارید سر راهتان سبز شود و دشواری مرحله را چند برابر کند! این درحالی است که به نظر می‌رسد برای هر منطقه یک سیستم نمیسیس جداگانه در نظر گرفته شده است. هر قلعه دارای یک رهبر کاملا منحصر به فرد خواهد بود که منطقه‌ی تحت فرمان خود را با توجه به توانایی‌ها و ویژگی‌های خاص خودش اداره می‌کند.

پس از تصرف هر قلعه، باید یکی از افرادتان را به فرماندهی آن منطقه منصوب کنید و به ارتقای قلعه‌ی تصرف شده بپردازید تا در برابر حملات ارتش سائورون مقاوم شود! انتخاب هر اوروک باعث ایجاد تفاوت در آن منطقه (وابسته به توانایی‌های متفاوت فرمانده‌ی انتخاب‌شده) خواهد شد. ارتقای سیستم نمیسیس تنها پیشرفت گیم پلی نیست، بلکه تالیون قدرت‌های بیشتری نسبت به نسخه‌ی قبل خواهد داشت و به نظر می‌رسد با Skill Tree‌ وسیع‌تر و موثرتری روبه‌رو شویم. در این نسخه قابلیت کنترل Drake ها (اژدهایان کوچک) نیز اضافه شده است و باید از همین الان به فکر اژدهاسواری در سرزمین میانه باشید!

در Shadow of Mordor، سعی شده بود به میزان حداقل از داستان‌پردازی‌های تالکین درباره‌ی سرزمین‌ میانه استفاده شود و به همین دلیل پتانسیل بازی برای ایجاد شخصیت‌ها و ماموریت‌های فرعی ماندگار کاملا دست نخورده باقی ماند. اما در Shadow of War قرار است شخصیت‌های مهمی از این سری وارد بازی شوند. از Shelob (همان عنکبوتی که تقریبا فرودو را کشت) گرفته، تا حضور 3 نزگول در بازی (که قرار است داستان زندگی و فریب آنها به دست سائورون نیز برای گیمر روایت شود) و حتی یک Balrog که در نمایش سینماتیک بازی دیده شد.

باید دید آیا جسارت سازندگان برای استفاده‌ی بیشتر از پتانسیل سرزمین میانه، به تضاد وقایع داستانی با نوشته‌های تالکین منجر خواهد شد یا نه؟ هرچند تاثیر این روند در کیفیت وقایع داستانی غیرقابل انکار است؛ زیرا از همین الان اعلام شده که ماموریت های فرعی نیز دارای سینماتیک‌های منحصر به فرد این سری خواهند بود و دست کمی از ماموریت‌های اصلی نخواهند داشت. ترکیب روند داستانی بهبود یافته‌ی این نسخه، با نبردهایی که قرار است به اندازه ی یورش سواران Rohan برای کمک به مدافعان Minas Tirith حماسی باشند، Shadow of War را به یکی از مورد انتظارترین عناوین سال 2017 تبدیل کرده‌است.

اما تنها ایرادی که می‌تواند بسیاری را نگران کند، استفاده از Microtransaction (پرداخت درون برنامه ای) برای بازی‌ست. البته سازندگان قول داده‌اند که حتی اگر از این قابلیت استفاده نشود، تجربه ی بازی هیچگونه لطمه‌ای نخواهد دید. در حقیقت آنها اعلام کردند بازی را بدون پرداخت درون برنامه‌ای تست کرده اند تا مطمئن شوند هیچ تفاوتی در تجربه‌ی افرادی که نمی‌خواهند مبلغ بیشتری در بازی پرداخت کنند وجود نداشته باشد. با این وجود، Microtransaction در یک بازی آفلاین واقعا زیاده‌رویست و اگر تاثیر واضحی بر روند بازی داشته باشد، انتقادهای فراوانی را به دنبال خواهد داشت. (مثال بارز آن NBA 2K18 است که افراط بازی در استفاده از پرداخت درون برنامه‌ای باعث اعتراضات زیادی شد) باید دید که آیا سیاست‌های سودجویانه‌ی Warner Bros باعث لطمه زدن به Shadow of War خواهد شد؟

Middle-earth: Shadow of War سه شنبه 18 مهرماه 96 عرضه می شود تا دیداری دوباره با سرزمین میانه و سازنده‌ی حلقه‌ی یگانه داشته باشیم.

منبع متن: pardisgame