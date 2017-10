THQ Nordic: بازی Biomutant بیشتر شبیه به Breath of the Wild خواهد بود

توسعه‌دهندگان Biomutant معتقدند که بازی جدیدشان بیشتر به Breath of the Wild شبیه است و بازیکنان می‌توانند در محیط بازی، داستان را به شکل دلخواه خودشان رقم بزنند. Biomutant، عنوانی که به تازگی توسط THQ Nordic معرفی شده است، بسیاری از بازیکنان را هیجان‌زده کرده است. توسعه‌دهندگان این بازی طی گفتگویی در Twitch اعلام کرده‌اند […]

توسعه‌دهندگان Biomutant معتقدند که بازی جدیدشان بیشتر به Breath of the Wild شبیه است و بازیکنان می‌توانند در محیط بازی، داستان را به شکل دلخواه خودشان رقم بزنند.

Biomutant، عنوانی که به تازگی توسط THQ Nordic معرفی شده است، بسیاری از بازیکنان را هیجان‌زده کرده است. توسعه‌دهندگان این بازی طی گفتگویی در Twitch اعلام کرده‌اند که عناصر زیادی از بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild در عنوان Biomutant حضور خواهند داشت.

طبق نظر توسعه‌دهندگان، Biomutant به مانند Breath of the Wild، بازیکنان را در محیط بازی رها می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا طبق خواسته خودشان در آن به ماجراجویی بپردازند و داستان را به شیوه‌های خاص خودشان تجربه کنند. این نوع بازی‌ها در مقابل عناوینی همچون Horizon Zero Dawn و The Witcher 3 قرار می‌گیرند که با وجود محیط بسیار بزرگ و حضور عناصر بازی‌های جهان باز، داستانی خطی را روایت می‌کنند که حوادث آن به نوعی از پیش تعیین شده هستند. استفان لیونکویست (Stefan Ljunqvist) از Experiment 101 نیز شباهت Biomutant به Breath of the Wild را تایید کرد.

Biomutant در Gamescom سال جاری توسط THQ Nordic معرفی شد و سال آینده برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان ایکس و کامپیوتر‌های شخصی عرضه می‌شود.

منبع متن: gamefa