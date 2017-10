در دنیای گیم هر سبکی برای خود نماینده‌ای دارد. نماینده‌ای که نسبت به بقیه‌ی هم‌سبک‌هایش معروف‌تر و بعضا محبوب‌تر است. این نماینده لزوما بهترین در سبک خود نیست. مقصود از واژه‌ی نماینده اینجا، در واقع عنوانی است که با شنیدن اسم یک سبک به یاد آن می‌افتید. برای مثال همه نه، اما بیشتر بازی‌بازها اول […]

در دنیای گیم هر سبکی برای خود نماینده‌ای دارد. نماینده‌ای که نسبت به بقیه‌ی هم‌سبک‌هایش معروف‌تر و بعضا محبوب‌تر است. این نماینده لزوما بهترین در سبک خود نیست. مقصود از واژه‌ی نماینده اینجا، در واقع عنوانی است که با شنیدن اسم یک سبک به یاد آن می‌افتید. برای مثال همه نه، اما بیشتر بازی‌بازها اول شخص شوتر را با Call of Duty می‌شناسند. در بازی‌های ریسینگ سری Need for Speed حکم CoD در سبک First Person Shooter را دارد. فرانچایز NFS تا کنون فراز و نشیب‌های زیادی داشته و همیشه خوب نبوده. NFS هم مثل خیلی از فرانچایز‌های دیگر شکست‌های متعدد داشته و حتی تعصبی‌ترین طرفدار هم نمی‌تواند این قضیه را انکار کند. NFS برخلاف خیلی از بزرگان دیگر یک شروع رویایی نداشت. شاید سومین نسخه از این سری که Hot Pursuit نام داشت اولین NFS موفق تاریخ این سری بود. طرفداران قدیمی NFS با نسخه‌هایی چون Underground، Most Wanted, Shift, Hot Pursuit و تا حدودی Rivals طعم شیرین پیروزی را چشیدند. همین افراد اما روزهای سقوط NFS را هم باید به خاطر داشته باشند. نسخه‌های ضعیفی چون Porsche، Carbon، Pro Street و Undercover هم باعث شدند تا Need for Speed یک کارنامه‌ی طلایی نداشته باشد. بله قبول دارم عنوانی چون Undercover برای خیلی‌ها خاطره‌انگیز است ولی واقعیت را باید با شجاعت گفت. Need for Speed علی‌رغم طرفداران بی‌شماری که دارد هرگز نتوانسته ثبات داشته باشد. شکست و پیروزی همیشه و برای همه هست ولی برای NFS تعداد شکست‌ها بیش از اندازه بوده. با نگاهی به تاریخ بیست و چند ساله‌ی NFS به الگوی جالبی برمی‌خوریم. معمولا بعد از هر بازی ضعیف، یک نسخه‌ی موفق منتشر شده و با توجه به این الگو، Need for Speed بعدی که Payback نام دارد باید بازی جالبی از آب درآید. تکیه بر خرافات گاهی می‌تواند شخص را کمی خوشبین کند! به هر حال با دیدی مثبت می‌خواهیم مفصل از Need for Speed Payback که زمان زیادی هم تا انتشار آن باقی نمانده صحبت کنیم. اگر می‌خواهید قبل از تجربه‌ی این عنوان بیشتر از دیگران بدانید شما را به خواندن ادامه‌ی مطلب دعوت می‌کنیم.

سری Need for Speed تاکنون استودیو سازنده‌های زیادی داشته که Ghost Games یکی از آن‌هاست. با احتساب NFS Payback، سه نسخه‌ی اخیر این سری توسط استودیو سوئدی Ghost Games ساخته شده‌اند. استودیویی که پیش از این روی Rivals و Need for Speed کار کرده و اولی یک بازی متوسط و قابل قبول و دومی عملکردی ضعیف را از خود به جای گذاشته است. اگر بخواهیم موفق ترین استودیویی را که روی سری Need for Speed کار کرده را انتخاب کنیم، شخصا Criterion Games را انتخاب می‌کنم. استودیویی که ساخت Most Wanted 2012 و Hot Pursuit 2010 ( که شاید بهترین NFS تاریخ باشد ) را برعهده داشت. اما به بحث اصلی یعنی صحبت راجع به NFS Payback برگردیم. همان‌طور که اشاره شد وظیفه‌ی ساخت Payback را هم Ghost Games یدک خواهد کشید. استودیویی که پیشینه‌ی جالبی در ساخت NFS ندارد. Need for Speed Payback از لحاظ داستانی تجربه‌ی جدیدی را برای طرفداران به ارمغان خواهد آورد. احتمالا Payback، غنی‌ترین نسخه‌ی این سری در بعد داستانی است. در نسخه‌های گذشته شخصیت‌ها هیچ اهمیتی در بازی نداشتند و فقط و فقط گیم‌پلی بازی بود که می‌توانست آن نسخه‌ را به اوج برساند یا باعث و بانی شکست آن شود. غالبا برای کسی داستان بازی مهم نبود و تنها به عشق گیم‌پلی NFS نسخه‌های مختلف آن‌را بازی می‌کردیم و این امر در NFS Payback صادق نخواهد بود. داستان بازی تمی اکشن خواهد داشت و در بخش گیم‌پلی هم شباهت زیادی به Hot Pursuit و خصوصا Rivals دارد که توضیحات بیشتر را به وقتش خدمتتان خواهیم داد. Need for Speed Payback دارای سه شخصیت اصلی است که هر کدام در جای خود مهم هستند و می‌توانند طرفدار داشته باشند. البته در بین سه کاراکتر بازی Tyler Morgan مهم‌ترین شخصیت محسوب می‌شود که محوریت داستان هم بیشتر روی انتقام او تمرکز دارد. تایلر که یک مسابقه‌دهنده‌ی خیابانی سابق است باید گروهی را جمع کند تا به کمک آن‌ها کارتل مخوفی به نام The House را از پای درآورند. تایلر برای نابودسازی این کارتل کازینو‌ها، گروه‌های خلافکاری و حتی نیروهای پلیس را هم در مقابل خود می‌بیند. علاوه بر تایلر، بازیکن در بخش داستانی بازی کنترل دو کاراکتر دیگر را هم در دست خواهد داشت. Mac و Jess که هر کدام حرفه و ویژگی‌های خاص خود را دارند. تایلر، مک و جس هر کدام در جهت از بین بردن کارتل The House ماموریت و Quest‌های خود را دارند. این سه نفر دارای لقب‌هایی هم هستند که تا حدودی به ما کمک می‌کند تا ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها را حدس بزنیم. تایلر به The Racer، مک به The Showman و جس نیز به The Wheelman ملقب هستند. این شخصیت‌ها البته منحصر به بخش single player بازی هستند. اتفاقات بازی هم در محلی به نام Fortune Valley رخ می‌دهند و این مکان در واقع همان‌جایی است که کارتل The House در آن فرمانروایی می‌کند.

سه شخصیتی بودن بازی و البته سبک آن ذهن ما را به سمت عناوینی چون GTA V و سری Fast and Furious می‌برد. مبنای داستان بازی مربوط به انتقام است. انتقام مردی که توسط همراهان سابقش رها شد و نام عنوان هم بر همین اساس انتخاب شده. احتمالا لازم نیست در مورد واژه‌ی Payback صحبت کنیم. اگرچه داستان بازی منحصر به فرد است ولی اساس گیم‌پلی آن شباهت زیادی به NFS Rivals دارد. احتمال می‌دهم کسانی که Need for Speed Rivals را تجربه کرده و از آن لذت برده‌اند، از Payback هم خوششان بیاید. NFS Payback جهان باز بوده و اتمسفر محیط با توجه به تریلرها شبیه Rivals است. این اولین نکته‌ای است که ممکن است بعد از پلی کردن تریلرهای بازی به آن پی ببرید. درست است که سازندگان روی اکشن بازی تمرکز خاصی داشته‌اند اما مسابقات، event‌ها و شیرین‌کاری‌های نسخه‌های قبل در Payback نیز حاضر هستند. هر شخصیت ماموریت‌ها و eventهای خاص خودش را دارد که تنوع گیم‌ پلی بازی را بالا می‌برد. تایلر مسابقه می‌دهد، جس وظیفه‌ی جابه‌جایی پکیج‌ها و چیزهای مهم این چنینی را بر عهده دارد و در نهایت مک آنقدر خوب دریفت می‌کند که eventهای خارج از جاده و questهایی که دریفت کردن را شامل می‌شوند را باید با مک انجام دهید. با به موفقیت به پایان رساندن هر event به عنوان جایزه به شما پول، کارت سرعت و اعتبار و شهرت تعلق می‌گیرد. کارت‌های سرعت یا همان Speed Cardها که پس از هر event به شما داده می‌شود شامل مواردی است که هرکدام می‌توانند عملکرد بخش‌هایی از ماشین را بهبود ببخشند. . بعد از هر event بازیکن از بین سه کارت سرعت یکی را انتخاب کرده که شانس در اینجا حرف اول را می‌زند. قبل از شروع هر event شما این قابلیت را دارید که شرط‌بندی هم بکنید. با قبول کردن شرط یا همان بت ( Bet ) ابتدا باید مبلغی را پرداخت کنید و در صورت بردن شرط، چیزی بیش از آن‌چه پرداختید را دریافت می‌کنید. NFS Payback قابلیت‌های جدید زیادی را در خود جای داده و به نظر می‌رسد که بتواند شکست نسخه‌ی قبل را جبران کند. به عنوان مثال همین Side Bet‌ها واقعا جالب هستند. یک نمونه از این ساید بت‌ها بدین صورت است که شما باید بدون استفاده از نیترو مسابقه را برنده شوید. این موضوع علاوه بر این‌که باعث می‌شود پول بیشتری دریافت کنید، همچنین مسابقه را برای بازیکن چالش برانگیز‌تر نیز می‌کند. پلیس‌ها هم شما را هرگز تنها نخواهند گذاشت. درجه‌ی تحت تعقیب بودن بازیکن وابسته به Heat Level است. هر Heat Level سبب می‌شود که بازیکن پلیس‌های بیشتری را دنبال خود ببیند. پلیس‌ بیشتر به منزله‌ی تاکتیک‌های متنوع‌تر هم هست. درجات بالاتر Heat Level می‌تواند Roadblock و Spikestrip‌ها را به جان بازیکن بیندازد. همچنین هلیکوپتر‌ها و واحد‌های Rhino هم در درجات Heat بالاتر وارد عمل می‌شوند. هلیکوپتر‌ها قدمت زیادی در سری NFS دارند اما نیروهای واحد Rhino را تا به حال ندیده‌ایم. این یونیت یا واحد در واقع ماشین‌های زرهی و قدرتمندی هستند که اولین حضورشان در NFS Payback خواهد بود. پلیس منطقه‌ی Fortune Valley که رابطه‌ی نزدیکی با کارتل The House هم دارد به FVPD معروف است. این دپارتمان علاوه بر هلیکوپتر و ماشین‌های زرهی از خودروهایی مثل Chevrolet Corvette و Dodge Charger SRT8 هم استفاده می‌کند. البته در ضعیف‌ترین حالت Heat Level پلیس‌ها با Ford Crown Victoria به تعقیب شما می‌پردازند که خلاص شدن از شر آن‌ها کار سختی نیست. دو نوع ماشین دیگری که نام بردیم علاوه بر سرعت بیشتر، قدرت بیشتری هم دارند و از تاکتیک‌هایی استفاده می‌کنند که فورد توانایی بهره از آن‌ها را ندارد. مثلا Dodge‌ها در کار تیمی فوق‌العاده‌اند و خیلی خوب شما را محاصره می‌کنند. کوروِت‌ها نیز از Killswitch برخوردار هستند. اگر آن‌ها بتوانند نشانه‌ی خود را روی تارگت مورد نظر که در واقع شما هستید قفل کنند می‌توانند برای چند ثانیه انجین ماشینتان را غیرفعال کنند. این واحد سریع‌ترین واحد پلیس منطقه‌ی Fortune Valley هستند. وسایل نقلیه‌ای که FVPD از آن‌ها استفاده می‌کند فعلا همین ۵ مورد هستند و باید دید آیا در بازی چیز دیگری خواهیم دید یا خیر. کارتل The House هم از ماشین‌های خوبی برخوردار است که غول آن‌ها Kenworth T680 محسوب می‌شود. این ویرانگر را در یکی از تریلر‌های منتشر شده از بازی دیدیم ولی هنوز اطلاعات بیشتری از این ماشین در دست نیست و هنوز نمی‌دانیم که آیا در مبارزات ماشین Kenworth T680 هم حاضر خواهد بود یا نه.

تنوع ماشین همواره یکی از بالاترین اولویت‌ها برای بازیکنان سبک ریسینگ است. عناوین مختلف سری Need for Speed اگرچه همیشه نتوانسته‌اند طرفداران را راضی نگه دارند ولی معمولا با مشکل عدم تنوع ماشین‌ها هم رو به رو نبوده‌اند. مطمئنا انتظار ندارید در این متن کل ماشین‌های موجود در بازی را برایتان لیست کنیم! فقط می‌توان گفت مطمئن باشید ماشین‌های بازی از تنوع کافی برخوردار هستند. NFS Payback دارای ماشین‌هایی با پنج کلاس مختلف است. Race, Drift, Off-Road, Drag و Runner کلاس‌های متفاوت ماشین‌های NFS Payback خواهند بود. برای آشنایی بیشتر با این کلاس‌ها می‌خواهیم در ادامه هر کدام را به صورت جداگانه برایتان توضیح دهیم.

Race: قاعدتا نرمال‌ترین ماشین‌های بازی هستند و اکثر گیمرها، خصوصا طرفداران Racing با این ماشین‌ها آشنایی کافی دارند. ماشین‌های کلاس Race بسیار سریع هستند و بهترین انتخاب برای مسابقات خیابانی به شمار می‌روند.

Off-Road: این ماشین‌ها بیشتر برای سطوح پهن استفاده می‌شوند. دوام این ماشین‌ها فوق‌العاده بوده و خودروهای مستحکمی هستند.

Drag: معروفیت این کلاس بیشتر به خاطر قدرت نیتروی آن است. قدرت نیتروی ماشین‌های کلاس Drag در قیاس با دیگر کلاس‌ها بیشتر بوده و این موضوع بسیار مهم خواهد بود. سرعت این ماشین‌ها نیز در مسابقات می‌تواند به کمک بازیکن بیاید.

Drift: اسم کلاس روی آن است! این ماشین‌ها بیشتر برای دریفت کردن استفاده می‌شوند.

Runner: ناآشنا‌ترین کلاس برای ما بازیکن‌ها احتمالا همین کلاس است. این ماشین‌ها برای پنهان شدن، فرارکردن از دست پلیس‌ها، جاخالی دادن از برخورد با دیگر ماشین‌ها و عبور از مکان‌هایی با ترافیک بالا انتخاب اول هستند. این ماشین‌ها معمولا ضربات کمتری می‌خورند.

هر کدام از کلاس‌های بالا به وقتش می‌توانند به بازیکن کمک کنند. مدل‌های مختلفی از Nissan، Chevrolet، BMW و Porsche در بازی حاضر خواهند بود و در کنار این‌ها شاهد برند‌های دیگری چون Audi، Aston Martin، Ford و غیره هم خواهیم بود. بدیهی است نمی‌توان تمام ماشین‌های موجود در بازی را اینجا لیست کرد. ماشین‌های رها شده‌ای در نقاط مختلف محیط بازی هم دیده می‌شوند که می‌توانید آن‌ها را برای خود بردارید. این ماشین‌های کلاسیک را می‌توانید بردارید و بازسازی کنید تا به بهترین شکل ممکن قابل استفاده شوند. ماشین‌هایی که در ابتدا خیلی زیبا به نظر نمی‌رسند کافی است کمی وقت برای تر و تمیز کردنشان گذاشته شود. تریلری که بتواند این ماشین‌ها را به وضوح نشان دهد در دست نیست ولی اطلاعاتی که از این بحث داریم کاملا رسمی بوده و جای هیچ نگرانی راجع به صحت آن‌ها وجود ندارد. برای مثال یکی از این ماشین‌های رها شده یک Ford Mustang Coupé مدل ۱۹۶۵ خواهد بود این مدل فورد نسل اول پروژه‌ی Mustang است. Chevrolet Bel Air Sport Coupe 265 V-8 نیز که ماشینی مربوط به سال ۱۹۵۵ است را در تریلر رونمایی از بازی دیدیم. خلاصه نگرانی از بابت ماشین‌های قدیمی هم نداشته باشید. شخصی‌سازی گسترده و عمیقی که در NFS Payback به ما وعده داده شده را می‌توان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این بازی دانست. در شخصی‌سازی اولا همه‌ی ماشین‌های خود را می‌توانید کاستومایز کنید و از آن‌ها لذت ببرید. می‌توانید ظاهر ماشین را تغییر دهید و یا آن‌را ارتقا دهید. در حال حاضر خیلی خوب می‌دانیم که نسخه‌ی بعدی Need for Speed تمرکز بیشتری روی customization و modification نسبت به قبل دارد و این خبر خوبیست. این موضوع راجع به همان ماشین‌های رها‌ شده‌ای که شما باید نجاتشان دهید هم صادق است. سازندگان می‌گویند در Payback شاهد عمیق‌ترین بخش شخصی‌سازی در کل تاریخ NFS هستیم و به نظر راست می‌گویند. بازیکن می‌تواند هر نقطه از ماشین خود را آن‌طور که می‌خواهد درآورد. هر رنگی که دوست دارید به ماشینتان بزنید. اگر می‌خواهید می‌توانید خطوطی با رنگ متفاوت از رنگ اصلی بدنه‌ی ماشین روی درهای آن ایجاد کنید. مثلا ترکیب قرمز و مشکی یا آبی و سفید. خود شخصی‌سازی ماشین شامل چند بخش است. در Visual Customization بازیکن می‌تواند رنگ ماشین را عوض کند، مدل سپر را تغییر دهد، مدل چراغ‌ها را عوض کند، گلگیر ماشین را آن‌طور که می‌خواهد انتخاب کند و به طور کلی هر نقطه از ماشین را شخصی‌سازی کند. حتی کوچک‌ترین قسمت‌های بدنه‌ی خودرو هم از رادار Visual Customization دور نمی‌مانند. اگر می‌خواهید یک ماشین را به یک سوپرماشین تبدیل کنید هم در NFS Payback این شانس را دارید. در بخش Super Builds بازیکن می‌تواند از ماشین خود یک ماشین از کلاس Drift، Drag، Off-Road، Race و یا Runner بسازد. Tune Stance هم دیگر قسمت مهم شخصی‌سازی ماشین است. در این قسمت می‌توانید زاویه چرخ‌ها را تغییر دهید، عرض ماشین را کوتاه یا بلندتر کنید و کارهای این‌چنینی روی ماشین انجام دهید. Wrap‌هایی در بازی گنجانده شده که خود یک مدل هستند و دیگر نیازی نیست هر قسمت ماشین را رنگ بزنید. شاید فکر کنید که این میزان شخصی‌سازی کافی باشد و واقعا هم هست. اما جالب این جاست که این تنها قسمتی از شخصی‌سازی گسترده‌ی NFS Payback بود که برایتان شرح دادیم.

شخصی‌سازی ماشین تنها به ظاهر آن ختم نمی‌شود. قطعاتی که در اختیار دارید و به شکل‌های گوناگون از جمله گرفتن Speed Card به دست می‌آیند می‌توانند عملکرد ماشین را هم بهبود ببخشند. این قطعات را از مغازه‌هایی که در Fortune Valley هستند هم می‌توانید خریداری نمایید. هر ماشین ۶ دسته آیتم دارد که با تغییر آن‌ها می‌توان عملکرد آن‌را بهتر کرد و به عبارت دیگر ماشین را آپگرید کرد. موتور، ECU، اگزوز، سرسیلندر، توربو و ترنزمیشن ( Transmission ) دسته‌هایی هستند که قابل ارتقا‌اند. تمامی آپگرید‌ها و شخصی‌سازی‌ها در گاراژ‌های بازی صورت می‌گیرند. گاراژ‌ها در Fortune Valley مکان‌هایی هستند که بازیکن می‌تواند ماشین‌های خود را در آن‌ها بگذارد. اگر می‌خواهید ماشین عوض کنید باید به گاراژ خود بروید و سپس ماشین مورد نظر خود را سوار شوید. هر چه گاراژ‌های بیشتری داشته باشید ماشین‌های بیشتری را هم می‌توانید نگهداری کنید. در بازی پمپ بنزین هم دیده می‌شود. البته این اماکن ربطی به خود بنزین و سوخت ماشین ندارند! در پمپ بنزین‌ها می‌توانید نیتروی خود را پر کنید و ماشین خود را تعمیر کنید. اینجا واژه‌ی تعمیر به این معناست که اگر ماشینتان ضربه‌ای دیده در Gas Station‌ قابل درست شدن است. NFS Payback از نقشه‌ای بزرگ بهره می‌برد و شما جاهای زیادی را برای راندن خواهید یافت اما سوال این‌جاست که آیا این محیط بزرگ به اندازه‌ی کافی جزئیات دارد یا فقط یک جاده است که باید در آن گاز داد؟ خب قطعا نمی‌توان برای این سوال یک جواب قطعی یافت چرا که سازندگان هم در این‌باره چیزی نگفته‌اند منتهی در یکی از مصاحبات اشاره شده که یکی از دلایلی که ماشین‌های رها شده‌ای که پیش‌تر درموردشان صحبت کردیم در سراسر نقشه پراکنده‌ شده‌اند این است که بازیکن انگیزه‌اش برای کاوش را از دست ندهد. البته در محیط قطعا دیگر اماکنی مثل گاراژ‌ و پمپ بنزین نیز خواهیم دید. با توجه به این‌که هنوز تصویری از نقشه‌ی بازی منتشر نشده هنوز کسی نمی‌تواند به صورت قطعی درباره‌ی آن نظر دهد اما طبیعی است که انتظار داشته باشیم که نقشه‌ی Payback از مپ نسخه‌های گذشته بزرگتر و پرجزئیات تر باشد. برخی منابع معتبر نیز از صحت این موضوع خبر داده‌اند. کارگردان بازی آقای William Ho قول داده که بازی از چرخه‌ی روز و شب بهره می‌برد. با توجه به این‌که در Need for Speed ( 2015 ) همواره شب بود این نگرانی برای بازیکنان پیش می‌آمد که شاید NFS Payback نیز این‌گونه باشد. علاوه بر صحبت‌های آقای Ho در تریلر‌ها هم مشخص است که بازی از چرخه‌ی روز و شب برخوردار است. به گفته‌ی آقای Ho با توجه به ویژگی ۲۴ ساعته بودن تایم بازی ما هم شاهد شب و هم شاهد روز خواهیم بود. پس خیالمان راحت است که حداقل این مشکل Need for Speed 2015 دیگر تکرار نخواهد شد. وسیع بودن نقشه‌ی بازی به بازیکن این جازه را می‌دهد که تجربه‌ای جدید در NFS را داشته باشد. جاده خاکی‌های زیادی را هم در بازی خواهیم دید که سبب می‌شود ماشین‌های کلاس Off-Road اهمیت ویژه‌ای در بازی داشته باشند. Liberty Desert, Mount Providence و Silver Canyon محل‌هایی هستند که مطمئنا در ناحیه‌ی Fortune Valley حاضر خواهند بود. در واقع به تایید سازندگان Fortune Valley این سه منطقه را هم شامل می‌شود. بدین ترتیب در نواحی بیابانی هم رانندگی را تجربه خواهید کرد که باز هم تاکید می‌کنم اهمیت کلاس Off-road را نشان می‌دهد. NFS Payback دو سال بعد از نسخه‌ی قبل منتشر می‌شود اما چرا؟ آقای Ho در توضیحات خود می‌گوید که سازندگان در نظر داشتند تا به بازخورد‌های کاربران گوش دهند و نظرات آن‌ها را بدانند. ظاهرا یکی از بازخورد‌های منفی مربوط به هوش مصنوعی پایین رقبا بوده که در Payback این مشکل می‌خواهد حل شود. در تریلر‌ها هم اگر دقت کنید این ایراد دیده نمی‌شود. در واقع وقتی شما به آن‌ها ضربه می‌زنید آن‌ها نیز واکنش نشان می‌دهند و با هم تیم می‌شوند تا کار بازیکن را مشکل کنند. فضا را برای شما می‌بندند تا نتوانید به خوبی ضربه بزنید و همین می‌شود که اجزای محیط کمک ویژه‌ای برایتان می‌توانند باشند. درخت‌ها، ماشین‌های دیگر و پایه‌های تلفن می‌توانند تا حدودی بازیکن را یاری دهند. بازیکنان با تجربه‌تر خیلی خوب متوجه این موضوع هستند.

هر چه در فیلم‌های اکشن ماشینی می‌بینید در NFS Payback هم خواهید دید. البته این چیزی است که کارگردان بازی می‌گوید. اساس بازی این است که ماشین‌های رقیب که نه دشمن را خرد کنید تا به هدف نهایی برسید. دشمنان شما می‌توانند پلیس باشند و یا ماشین‌های اسکورت. فرقی نمی‌کند به هر حال باید نابودشان کنید. طبق چیزی که در تریلر‌ها دیدیم، بخش اکشن بازی شباهت زیادی به NFS Rivals دارد. با سرعت خاصی باید به ماشین مقابل بزنید تا کلا Takedown شود. حالا بعضی ماشین‌ها قوی‌ترند و سخت‌تر از پای درمی‌آیند. با حذف کردن دشمنان از صحنه‌ی بازی دوربین به مدت چند ثانیه روی آن‌ها زوم می‌کند که صحنه‌ی زیباییست! بهترین خبر برای طرفداران Need for Speed این است که برای بازی کردن NFS Payback نیاز به اتصال دائمی به اینترنت نیست. بازی هم از بخش تک نفره و هم از بخش چندنفره بهره می‌برد و می‌توانید از هر دو مد نهایت لذت را ببرید. ماموریت‌هایی که بازی به بازیکن می‌دهد بیشتر تعقیب و گریز است و در تعقیب‌هایتان طبیعتا باید با ماشین‌های زیادی بجنگید. در فرار کردن هم به همین صورت است. مثل نسخه‌های گذشته استفاده از نیترو کمک بزرگی به شما می‌کند مخصوصا اگر بخواهید ماشین دیگری را نابود کنید. بعد از ضربه زدن صداهایی تولید می‌شود تا شما را متوجه کنید تا چه حد به ضربه‌تان کاری بوده است. با این وجود یک نوار سلامتی هم روی ماشین‌ها دیده می‌شود که مقدار آن بعد از هر ضربه کاهش پیدا می‌کند و در نهایت وقتی کاملا خالی شود به معنای پیروزی شماست. در این صورت دوربین به صورت صحنه آهسته درمی‌آید تا ماشین تکه پاره شده را به بازیکن نشان دهد و اینجاست که می‌توانید از پیروزی خود لذت ببرید. فرمول کلی مراحل بازی چیز چندان پیچیده‌ای ندارد. اکثرا از بازیکن می‌خواهد که طرف مقابل را تعقیب کند، دشمنان را از بین ببرد و یا ماشین مشخص شده را بدزدد. همان‌طور که گفتیم کماکان مسابقات بازی پا بر جا هستند ولی کمتر از قبل. در واقع تمرکز NFS Payback روی نبرد میان ماشین‌هاست. به همین خاطر به شدت با سری Fast and Furious مقایسه می‌شود. در کنار همه‌ی این نبرد‌ها و مسابقات هم چالش‌های دیگری هستند که احتمالا در قالب مراحل فرعی در بازی حاضر خواهند بود. با تکیه بر تریلر‌های منتشر شده می‌توان گفت که هندلینگ ماشین‌ها بیشتر روی دو چیز تمرکز دارد. استفاده از نیترو و کشیدن ترمز دستی. ترمز کردن کاربرد چندانی ندارد به طوری‌که همواره می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. اگر نسخه‌ی نهایی نیز این چنین باشد بازیکنان قدیمی هیچ مشکلی در کنترل ماشین‌ها نخواهند داشت و همه‌چیز مثل قبل خواهد بود. هر‌چند در نسخه‌های قبلی هم فیزیک ماشین‌ها خوب بوده و دلیلی برای کار بیشتر روی آن وجود ندارد.

طراحی محیط تا جایی که در تریلر‌ها دیدیم کوچک‌ترین تفاوتی با Need for Speed Rivals ندارد. موتور سازنده‌ی بازی طبق معمول Frostbite 3 است که اگرچه در نسخه‌ی PC همواره عملکردی فوق‌العاده داشته ولی تجربه می‌گوید این انجین عملکرد جالبی روی کنسول‌ها ندارد. بازی‌های EA کلا در امر تخریب‌پذیری بازیکن را انگشت به دهان نگه می‌دارند. اصلا یکی از ویژگی‌های Battlefield هم همین است. در NFS Rivals هم این موضوع مشهود بود و حالا نوبت NFS Payback است که خود را نشان دهد. تریلر‌ها می‌گویند تخریب‌پذیری NFS Payback جا برای بهتر شدن دارد ولی نقطه ضعف بازی هم نیست. خصوصا وقتی یک ماشین را Takedown می‌کنید و صحنه آهسته می‌شود می‌توانیم قدرت تخریب پذیری بازی را خیلی خوب درک کنیم. جرقه‌هایی که پس از برخورد دو ماشین به هم ایجاد می‌شوند را از یاد نبرید. جرقه‌هایی که به دنیای واقعی نزدیک هستند. بعد از سایش ماشین با ماشینی دیگر خیلی خوب اثر تصادف قابل مشاهده است. مشکل اصلی تخریب‌پذیری بازی مربوط به تصادفات شدید است. به عنوان مثال وقتی یک ماشین دیگر با سرعت به شما می‌کوبد انتظار می‌رود نتیجه متفاوت باشد. قاعدتا باید یک تو رفتگی واضح و آشکار را مشاهده کنیم که در تریلر‌ها حداقل خبری از این موضوع نیست. مسلما سازندگان باید به اندازه‌ی کافی وقت روی افکت‌هایی مثل آب و آتش هم بگذارند. البته وضعیت گرافیکی آتش ظاهرا خوب است و حتی دود آن قابل مشاهده است اما راجع به آب هنوز نمی‌توان چیزی گفت. تریلر‌ها متاسفانه چیز زیادی درمورد گرافیک بازی به ما نمی‌گویند. باید دید سازندگان چگونه می‌خواهند از پس طراحی برف، باران و غیره برآیند. به هر حال فراموش نکنید در چه دوره‌ای هستیم و بازی‌هایی که برای کنسول‌های PS4 و Xbox One عرضه می‌شوند چه قدرتی در بعد گرافیکی دارند. NFS هم در سبک خود رقبای قدرتمندی چون Forza Motorsport 7 را دارد. اگر واقع‌گرا باشیم نباید انتظار داشته باشیم NFS Payback حداقل از لحاظ گرافیکی بتواند حتی نزدیک به Forza Motorsport 7 شود. اما خب باید در حدی ظاهر شود که بازیکن پشت کنسول را راضی نگه دارد. این نیز چالش بزرگی برای سازندگان و همچنین Frostbite 3 است که باید دید چه می‌کنند. کلا نسخه‌های اخیر NFS به جز Hot Pursuit، از لحاظ گرافیکی هرگز حیرت انگیز نبوده‌اند ولی ضعف‌های بزرگ هم نداشته‌اند. امیدواریم NFS Payback بتواند حرکت رو به جلویی باشد.

کل اطلاعات منتشر شده و تایید شده از Need for Speed Payback را خدمتتان بازگو کردیم. طبق معمول، در این پیش‌ نمایش هم هر آنچه لازم بود درمورد بازی بدانید گفته شد. از این‌جا به بعد این خود شما هستید که می‌توانید با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارید NFS Payback را تهیه کنید و یا از خرید آن صرف‌نظر نمایید. اگر از طرفداران قدیمی و متعصب NFS هستید به شما توصیه می‌کنیم که این نسخه را پیش خرید کنید چرا که در این صورت به بسته اتوموبیل Platinum Car Pack دسترسی خواهید داشت. به هر حال پیش خرید بازی هم مزایای خاص خودش را دارد. بسته Platinum Car Pack شامل پنج ماشین منحصر به فرد و شخصی‌سازی شده مانند Nissan 350Z و VW Golf GTI Clubsport خواهد بود. ضمنا می‌توانید نسخه‌ی Deluxe Edition را هم پیش خرید کنید که آن‌ هم آیتم‌های ویژه‌ی خود را دارد.

عنوان Need for Speed Payback قطعا بهتر از نسخه‌ی قبلی است شک نکنید! اما این‌که واقعا تا چه حد خوب خواهد بود هنوز در هاله‌ای از ابهام است. حقیقتا جرات ندارم به شما بگویم NFS Payback فوق‌العاده خواهد بود چرا که همین الان مشکلاتی در بازی دیده می‌شود. اتمسفر بازی تفاوت زیادی با NFS Rivals ندارد و به همین دلیل شاید کمی حس یکنواختی به بازیکن دست دهد اما از طرف دیگر ویژگی‌های عالی بازی را هم از یاد نبرید. اولا NFS Payback وسیع‌ترین نسخه‌ی این سری بوده و ثانیا در بخش شخصی‌سازی این عنوان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. اما باز هم می‌گویم این‌که NFS Payback تا چه اندازه می‌تواند رضایت بخش باشد تنها زمانی مشخص می‌شود که بازی منتشر شود. روز به روز داریم به تاریخ انتشار بازی که ۱۰ نوامبر مصادف با ۱۹ آبان است نزدیک می‌شویم و اگر از طرفداران بازی‌های Racing هستید و یکی از کنسول‌های نسل هشتم یا یک PC قدرتمند دارید احتمالا نمی‌توانید بیش از این برای Need for Speed Payback صبر کنید. عنوانی که رقبای سرسختی را پیش رو دارد باید دید چگونه می‌تواند طرفداران پر و پا قرص خود را رو سفید کند.

منبع متن: gamefa