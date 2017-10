طرفداران The Last Of Us 2 برای بازی موردعلاقه خود بسیار هیجان‌زده هستند و هر یک از آن‌ها برای نشان دادن علاقه خود، یک راه را انتخاب می‌کند، مثلا طراحی Menu بازی! به گزارش پردیس‌گیم، اخیرا دو یوتیوبر با نام‌های Maarten Hof و ArtStation اقدام به انتشار یک طرح ویدئویی از منو بازی The Last Of Us 2 کرده‌اند.

باید اعتراف کنیم که این طراحی فوق‌العاده زیبا و احساسی است. موسیقی زمینه، همان موسیقی مشهور منو نسخه اول می‌باشد اما طراحی آن بر مبنا گیتار "الی" و یک کاناپه است و طراحی محیطی نیز به طوری انجام شده که کاملا حس یک جهان نابود شده و آخرالزمانی را به مخاطب انتقال می‌دهد.

از اولین و البته آخرین تریلر بازی The Last Of Us 2 حدود یک سال می‌گذرد و از آن زمان هیچگونه نمایش و اطلاعات مهمی از بازی به اشتراک گذاشته نشده است. البته هفته قبل به مناسب روز شیوع، یک پوستر فوق‌العاده از بازی منتشر شد که به دنبال آن تئوری‌های جدیدی نیز در مورد داستان بازی شکل گرفت.

The Last Of Us 2 احتمالا در سال 2019 روانه بازار می‌شود اما نمایش بعدی بازی در چه زمانی است؟ Sony برای نمایشگاه پاریس وعده اخبار بزرگی را داده است. همچنین Playstation Experience 2017 نیز آذرماه امسال برگزار خواهد شد. از نظر شما احتمال دارد که در یکی از این دو رویداد، نمایش جدیدی از بازی را تماشا کنیم؟

منبع متن: pardisgame