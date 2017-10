تعداد بازیکنان بتای Call of Duty: WWII بیش‌ از پنج‌ برابر Infinite Warfare در سال‌ گذشته‌ بوده‌ است

تعداد بازیکنان فاز بتای آخرین نسخه از سری Call of Duty خبر از لانچی قدرتمند برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی می‌دهد. آمار بازیکنان بتای نسخه رایانه‌های شخصی به ۸۴ هزار کاربر رسید! سال گذشته با انتشار عنوان Call of Duty: Infinite Warfare و از دست دادن ۷۶% بازیکنان نسبت به زمان عرضه Black Ops III در سال ۲۰۱۵، مشخص […]

تعداد بازیکنان فاز بتای آخرین نسخه از سری Call of Duty خبر از لانچی قدرتمند برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی می‌دهد. آمار بازیکنان بتای نسخه رایانه‌های شخصی به ۸۴ هزار کاربر رسید!

سال گذشته با انتشار عنوان Call of Duty: Infinite Warfare و از دست دادن ۷۶% بازیکنان نسبت به زمان عرضه Black Ops III در سال ۲۰۱۵، مشخص شد که طرفداران دیگر امید خود را به این سری تیراندازی اول شخص از دست داده‌اند. کاهش روز افزون بازیکنان سری Call of Duty خبر از این می‌داد که فرانچایز مذکور نیاز به یک تغییر اساسی دارد. بنظر می‌رسد امسال با تصمیم اکتیویژن مبنی بر اینکه سری Call of Duty را مجدد به زمین و ریشه‌های خود بازگرداند، جرقه‌ای از امید را در دل بازیکنان رایانه‌های شخصی بوجود آورده است.

در طول آخر هفته گذشته، بتای آزاد عنوان Call of Duty: WWII در دسترس عموم قرار گرفت و موفق شد به آمار ۸۴ هزار کاربر دست یابد – افزایش ۴۶۰% تعداد بازیکنان نسبت به زمان انتشار بتای عنوان Infinite Warfare با ۱۵ هزار بازیکن. مقایسه فاز بتای WWII و Black Ops III (با ۶۳ هزار کاربر) نیز خبر از مورد استقبال قرار گرفتن این عنوان می‌دهد. با اتمام فاز بتای عنوان مذکور در روز گذشته و انتشار بازی نهایی در ماه آتی، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا تجربه بتای Call of Duty: WWII سبب تجدید نظر بازیکنان برای تهیه این عنوان خواهد شد یا خیر؟

با توجه به اینکه هدف فاز بتای عمومی عناوین مختلف، جذب مخاطبین بیشتر پیش از عرضه بازی است؛ قرار گیری WWII در رتبه چهارم بیشترین عناوین تجربه شده در آخر هفته گذشته خبر از این می‌دهد که بازیکنان همچنان امید خود را نسبت به این سری از دست نداده‌اند. با وجود اینکه WWII یکی از چهار عنوانی بوده که بیشترین بازیکن را طی هفته گذشته به خود اختصاص داده و تعداد بازیکنان به ثبت رسیده برای اکتیویژن مناسب بنظر می‌رسند، اما لازم بذکر است که این عنوان در استیم نظراتی غالبا منفی را از سوی کاربران کسب نموده است. شمار بازیکنان نیز در طول مدت زمان سه روزه فاز بتا از میانگین ۵۴ هزار نفر در ساعت و در روز اول یعنی جمعه، به ۴۸ هزار نفر در روز شنبه و همچنین ۳۴ هزار نفر در روز یکشنبه کاهش داشته است.

در نهایت حتی با وجود نظرات منفی و آمار بازیکنانی که پس از تجربه فاز بتا اقدام به خرید عنوان Call of Duty: WWII نمی‌کنند، باید گفت که سری Call of Duty در حال حاضر در جایگاه مناسب‌تری نسبت به نوامبر سال گذشته دارد و فقط زمان مشخص می‌کند که آیا این نسخه می‌تواند سری مذکور را به دوران اوج خود بازگرداند یا خیر!

عنوان Call of Duty: WWII قرار است در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۲ آبان ۱۳۹۶) برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود.

منبع متن: gamefa