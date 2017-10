عنوان Horizon: Zero Dawn در ماه فوریه امسال منتشر شد و توانست در مدتی کوتاه، تبدیل به یکی از موفق‌ترین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ شود که فروش بالایی را هم به دست آورد و برای مدت‌ها در بین پرفروش‌ترین بازی‌های امسال، دیده شد. سونی قصد دارد این بازی جهان باز RPG را به صورت باندل، به […]

عنوان Horizon: Zero Dawn در ماه فوریه امسال منتشر شد و توانست در مدتی کوتاه، تبدیل به یکی از موفق‌ترین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ شود که فروش بالایی را هم به دست آورد و برای مدت‌ها در بین پرفروش‌ترین بازی‌های امسال، دیده شد.

سونی قصد دارد این بازی جهان باز RPG را به صورت باندل، به همراه تمامی بسته‌های الحاقی و گسترش دهنده آن در سال جاری برای پلی‌استیشن ۴ منتشر کند. همچنین یکی از کاربران توییتر با نام کاربری Wario64 نیز علام کرده است که این بازی را در لیست یکی از خرده فروشی‌ها، به اسم Play-Asia و با نام Horizon: Zero Dawn Game of the Year Edition مشاهده کرده است که برای فروش در ماه دسامبر آماده خواهد شد.

نسخه Game of the Year Edition این بازی ۵۰ دلار قیمت خواهد داشت و احتمالاً شاهد بازی اصلی، تمامی آپدیت‌هایی که تا به حال برای آن عرضه شده و همینطور بسته گسترش دهنده Frozen Wilds (که در آینده منتشر می‌شود) خواهد بود. این باندل این شانس را به افرادی که تا به حال این شاهکار گوریلا گیمز را تجربه نکرده‌اند، می‌دهد تا به تجربه این بازی فوق‌العاده بپردازند؛ با این تفاوت که این افراد می‌توانند با قیمتی به صرفه‌تر تجربه‌ای کامل از این بازی داشته باشند.

بازی Horizon: Zero Dawn هم‌اکنون برای کنسول پلی‌استیشن ۴ به صورت انحصاری، در دسترس قرار دارد.

