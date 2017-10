با توجه به اینکه استودیوی سی‌دی پراجکت رد اخیرا تمام تمرکز خود را بر روی عنوان در دست توسعه‌ی خود یعنی Cyberpunk 2077 گذاشته است، اما عنوان The Witcher 3 حتی بدون دریافت بروزرسانی توسط شرکت سازنده‌ی خود، همچنان در حال بهبود یافتن بر روی رایانه‌های شخصی می‌باشد و تمام این ها به لطف طرفداران پروپا […]

با توجه به اینکه استودیوی سی‌دی پراجکت رد اخیرا تمام تمرکز خود را بر روی عنوان در دست توسعه‌ی خود یعنی Cyberpunk 2077 گذاشته است، اما عنوان The Witcher 3 حتی بدون دریافت بروزرسانی توسط شرکت سازنده‌ی خود، همچنان در حال بهبود یافتن بر روی رایانه‌های شخصی می‌باشد و تمام این ها به لطف طرفداران پروپا قرصی است که بر روی این پلتفرم وقت خود را به این بازی اختصاص داده‌اند.



اکنون ماد جدیدی به نام “Beautiful Grass” که در حال حاضر نیز در دسترس می‌باشد، ساخته شده است، که سبب بهبود قابل توجه کیفیت بافت‌‌ چمن‌ها (Grass Quality) به خصوص در مناطق White Orchard، Velen و Skellige می‌شود.

هم اکنون، عنوان The Witcher 3 به همراه تمام بسته‌های الحاقی خود یعنی Hearts of Stone و Blood and Wine برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس می‌باشد. همچنین اخیرا اعلام شد که این عنوان قرار است بزودی بروزرسانی برای پشتیبانی بهتر از پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس دریافت کند. شما می‌توانید این ماد را از این لینک دانلود کرده و البته‌ی نحوه‌ی نصب آن را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa