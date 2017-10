۱۸ بازی جدید به سرویس PlayStation Now اضافه شدند

سونی ۱۸ عنوان مختلف جدید را به سرویس PlayStation Now افزوده است که از نام‌آشناترین‌هایشان، می‌توان SOMA و Dead Island: Definitive Edition را نام برد. ۱۸ بازی جدید PS Now: Dead Island Definitive Edition The Vanishing of Ethan Carter SOMA Deadlight: Director’s Cut (Divinity: Original Sin (Enhanced Edition Blood Bowl 2 The Swapper Toukiden: Kiwami […]

سونی ۱۸ عنوان مختلف جدید را به سرویس PlayStation Now افزوده است که از نام‌آشناترین‌هایشان، می‌توان SOMA و Dead Island: Definitive Edition را نام برد.

۱۸ بازی جدید PS Now:

Dead Island Definitive Edition

The Vanishing of Ethan Carter

SOMA

Deadlight: Director’s Cut

(Divinity: Original Sin (Enhanced Edition

Blood Bowl 2

The Swapper

Toukiden: Kiwami

The Witch and the Hundred Knight: Revival Edition

Akiba’s Trip: Undead and Undressed

Lone Survivor: The Director’s Cut

Overlord: Fellowship of Evil

Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Edition

Whispering Willows

Extreme Exorcism

Styx: Master of Shadows

Technomancer

Agatha Christie – The ABC Murders

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در لیست بالا عناوین متنوع نقش‌آفرینی، مستقل، ترسناک و اکشن حضور دارند. تمامی این عناوین برروی پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی قابل استریم و بازی خواهند بود.

علاوه بر این‌ها، ۱۰ تا از محبوب‌ترین بازی‌های این سرویس نیز مشخص شده‌اند:

Red Dead Redemption

Fallout: New Vegas

Fallout 3

Mortal Kombat

WWE 2K16

Mafia II

Injustice: Gods Among Us

LEGO Batman 3 Beyond Gotham

The Last of Us

Rage

اگر تاکنون از PS Now استفاده نکرده‌اید، هم‌اکنون می‌توانید اشتراک هفت روزه‌ی رایگان آن را برروی هر دو پلتفرم پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی امتحان کنید. این سرویس بیش از ۵۰۰ بازی مختلف از کنسول‌های نسل قبل و فعلی سونی یعنی پلی‌استیشن ۳ و ۴ را در اختیارتان قرار می‌دهد، البته به‌صورت استریمی.

