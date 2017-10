استودیوی بازی‌سازی Turtle Rock که تجربه ساخت عناوین موفقی همچون Left 4 Dead و Evolve را در کارنامه دارد هم‌اکنون پروژه‌ای جدید را معرفی کرده که بسیار زیبا به نظر می‌رسد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot نام ساخه جدید این استودیو The Well می‌باشد. عنوانی برای تکنولوژی واقعیت مجازی با گیم‌پلی و سبک هنری منحصر‌به‌فرد که سازندگان به موفقیت آن امید بسیاری دارند.

بر اساس گفته‌های سازندگان The Well یک عنوان نقش‌آفرینی کلاسیک همراه با سبک هنری کتابی است که کاملا برای تکنولوژی واقعیت مجازی توسعه داده شده. این بازی قرار است در تاریخ 19 مهر برای Samsung Gear VR و با قیمت 10 دلار منتشر شود. قابل ذکر است که این عنوان نخستین بازی واقعیت مجازی این استودیو محسوب نمی‌شود، آن‌ها پیش از این بر روی عناوین واقعیت مجازی دیگری همچون Face Your Fears کار کرده‌اند. هر چند به گفته خودشان The Well از تمامی پروژه‌های واقعیت مجازی پیشین آن‌ها بزرگ‌تر است.

The Well شما را در یک دنیای رویا مانند، زیبا و اسرارآلود قرار می‌دهد که شما در آن می‌توانید از بین چند کلاس جنگجو، جادوگر، یاغی و کشیش، که هر کدام سبک مبارزه و تجهیزات مخصوص به خود را دارند یکی را انتخاب کرده و به بازی بپردازید. "استیو گلدستین"، سرپرست تیم سازنده درباره The Well این‌گونه می‌گوید: "The Well تنها جاه‌طلب‌ترین بازی واقعیت مجازی ما تا به امروز نیست، بلکه عنوانی کاملا متفاوت است. این بازی بسیار زیباست و شما را کاملا تحت‌تاثیر زیبایی خود قرار می‌دهد، برای ما بسیار هیجان‌انگیز بود که بتوانیم عنوانی رویایی همچون The Well را خلق کنیم. تکنولوژی واقعیت مجازی به ما اجازه می‌دهد کارهای شگفت‌انگیز بسیاری را انجام دهیم که پیش از وجود آن هیچ‌گاه فکر نمی‌کردیم بتوان انجام‌شان داد."

شما می‌توانید تریلر معرفی The Well را در زیر مشاهده کنید.

دانلود با کیفیت SD _ دانلود با کیفیت HD

منبع متن: pardisgame