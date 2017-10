شرکت Bethesda امروز تصاویر جدیدی از نسخه واقعیت مجازی عنوان DOOM به نام DOOM VFR و همچنین شوتر مورد انتظار Wolfenstein II: The New Colossus منتشر کرد. هر دو بازی DOOM VFR و Wolfenstein II: The New Colossus با موتور بازی‌سازی id Tech 6 در حال ساخت هستند و در سال جاری میلادی عرضه خواهند شد.

عنوان Wolfenstein II: The New Colossus بازیکنان را به ماموریتی برای تشکیل یک گروه مقاومت و بازگشت به میدان مبارزه برای مقابله دوباره با نیروهای نازی در مکان‌های شناخته شده‌ای چون شهر کوچک رازول، نیومکزیکو، خیابان‌های سیل‌زده نیواورلان و منهتن پس از حمله اتمی خواهد فرستاد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، عنوان Wolfenstein II: The New Colossus برای موفقیت در این ماموریت و سرنگون کردن سربازهای پیشرفته نازی، سایبورگ‌ها و سربازهای جهش یافته انواع مختلفی از اسلحه‌های مرگبار و توانایی‌های ویژه‌ای را در اختیار بازیکنان قرار خواهد داد.

عنوان DOOM VFR نیز قرار است با ارائه گیم‌پلی خشن و سرعتی عنوان DOOM در مدیوم واقعیت مجازی طرفداران سری را هیجان‌زده کند. بازیکنان اینبار حضور خود در مرکز UAC در سیاره مریخ را بیشتر از همیشه احساس کرده و عمیق‌ترین تجربه از مبارزه در جهنم، استفاده از قابلیت‌های فرابشری و معماهای چالش‌برانگیز را خواهند داشت.

در DOOM بازیکنان در نقش یک بازمانده سایبرنتیک ظاهر می‌شوند که توسط UAC برای مبارزه با تهاجم شیاطین و جلوگیری از شکست احتمالی مرکز در سیاره مریخ فعال شده است.

منبع متن: pardisgame