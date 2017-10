استودیوی بازی‌سازی اسلج‌همر گیمز (Sledgehammer Games)، توسعه‌دهنده جدیدترین نسخه سری بازی‌های Call of Duty، یعنی Call of Duty: WW2، رسماً تائید کرده است که این بازی بر روی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو، بهبودهای گرافیکی بزرگ و قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. مایکل کوندری (Michael Condrey)، کارگردان این استودیو، در جریان مصاحبه اخیرش با بخش انگلستان مجله […]

استودیوی بازی‌سازی اسلج‌همر گیمز (Sledgehammer Games)، توسعه‌دهنده جدیدترین نسخه سری بازی‌های Call of Duty، یعنی Call of Duty: WW2، رسماً تائید کرده است که این بازی بر روی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو، بهبودهای گرافیکی بزرگ و قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

مایکل کوندری (Michael Condrey)، کارگردان این استودیو، در جریان مصاحبه اخیرش با بخش انگلستان مجله رسمی پلی‌استیشن، تاکید کرد که قدرت سخت‌افزاری کنسول سونی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا جنبه فنی بازی مورد بحث را بهبود ببخشند. کوندری در این خصوص اظهار داشت:

سیستم صورت جدید، سیستم انیمیشن جدید، سیستم رندر فیزیک جدید، [پلی‌استیشن ۴] همه این‌ها را به حقیقت تبدیل می‌کند. می‌دانید، ما از قدرت پلی‌استیشن ۴ پرو کاملاً استفاده می‌کنیم تا از این نظر کوتاهی نکرده باشیم.

اگرچه استودیوی اسلج‌همر گیمز به طور مشخص جزئیاتی در رابطه با نوع این بهبودها که در نسخه پلی‌استیشن ۴ پرو بازی Call of Duty: WW2 شاهد خواهیم بود، ارائه نداد، اما پیش‌بینی می‌شود که این نسخه با رزولوشنی بالاتر نسبت به نسخه‌های استاندارد اجرا گردد.

پلی‌استیشن ۴ پرو تنها کنسولی نخواهد بود که بازی اکشن و تیراندازی جدید اکتیویژن (Activision) بر روی آن با بهبود گرافیکی همراه خواهد بود؛ پیش‌بینی می‌شود که بازی Call of Duty: WW2 بر روی ایکس‌باکس وان ایکس، جدیدترین کنسول شرکت مایکروسافت که از آن به عنوان قوی‌ترین کنسول تاریخ نیز می‌شود، با گرافیکی بهبودیافته اجرا گردد.

با این وجود، این نکته جالب توجه است که تاکنون شرکت مایکروسافت توضیحات مفصلی در خصوص ویژگی‌های بهبود یافته در نسخه ایکس‌باکس وان ایکس بازی‌های بسیاری ارائه داده است، اما این اقدام هنوز برای بازی Call of Duty: WW2 انجام نشده است. بنابراین مشخص نیست که آیا این نسخه با کیفیت ۴K و پشتیبانی از ویژگی HDR اجرا می‌گردد یا خیر.

همانطور که برخی از رسانه‌ها مدعی شده‌اند، احتمالاً عدم توجه زیاد به نسخه ایکس‌باکس وان ایکس بازی Call of Duty: WW2، بیشتر به خاطر همکاری تجاری سونی و اکتیویژن با یکدیگر باشد.

بازی مورد انتظار Call of Duty: WW2 در تاریخ جمعه ۱۲ آبان ماه (۳ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد شد. در راستای دیگر اخبار مرتبط با این بازی، به تازگی مشخص شده است که تعداد بازیکنان نسخه آزمایشی (بتا) این عنوان، بیش از پنج برابر بازی Call of Duty: Infinite Warfare در سال گذشته میلادی بوده است. همچنین، سازندگان Call of Duty: WW2 در خصوص عدم تاثیرپذیری خود از سیاست‌های حال حاضر دنیا سخن گفته‌اند که از این نشانی می‌توانید به جزئیات بیشتری در این باره دست یابید.

منبع متن: gamefa