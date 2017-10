Horizon: Zero Dawn Game Of The Year Edition لو رفت

Horizon: Zero Dawn تاکنون هیچ جایزه‌ای نبرده اما ظاهرا این موضوع جلوی Sony را برای انتشار نسخه Game of The Year پیش از تقدیر رسمی از آن نگرفته است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از AOTF، لیست نسخه Game of the Year بازی Horizon Zero Dawn در Play-Asia قرار گرفت و بلافاصله حذف شد. در این لیست تاریخ انتشار بازی برای 7 دسامبر (پنج‌شنبه 16 آذر) بود که مدت کوتاهی پس از عرضه اولین DLC به نام The Frozen Wilds است. این DLC هم در 5 نوامبر (یک‌شنبه 14 آبان) منتشر می‌شود.

Play-Asia پیش از این هم سابقه داشته که برخی عناوین را مدتی پیش از معرفی رسمی، لیست کرده باشد اما با این وجود، انتشار لیست Horizon: Zero Dawn Game Of The Year Edition و حذف سریع آن، خبرساز شده است. علاوه بر این، تعداد زیادی از بازی‌ها بدون دریافت جایزه‌ای رسمی، نسخه Game of the Year دارند بنابراین عنوان تحسین شده‌ای مثل Horizon: Zero Dawn هم بدون در نظر گرفتن شانس برد جایزه، به‌راحتی می‌تواند این نسخه را دریافت کند.

البته تاریخ انتشاری که در لیست ذکر شده بود، مشکوک به‌نظر می‌رسید و نمی‌دانیم چرا Sony باید نسخه‌ای را که تمام به‌روزرسانی‌ها و محتویات اضافه را با خود به‌همراه دارد، مدت کوتاهی پس از انتشار یک DLC جداگانه عرضه کند.

البته این فقط یک فرضیه است و احتمال دارد Play-Asia مرتکب یک اشتباه شده باشد و نسخه Game of the Year بازی Horizon Zero Dawn در کار نیست.

منبع متن: pardisgame